ニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP」の新店舗が渋谷ヒカリエ ShinQsに2/28（土）オープン。ブランドの世界観を深く味わえる空間と、専門性の高いコンシェルジュ体験を提供

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、「他の誰でもない、あなたの鼻が主役のお店。」というコンセプトで、2017年の8月にスタートした日本初のニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、「渋谷ヒカリエ ShinQs」への出店が決定。新店舗「NOSE SHOP 渋谷ヒカリエ ShinQs」を2026年2月28日（土）にオープンいたします。

全国17店舗展開となる今回の出店は、一つひとつのブランドをより深く、濃密に体験できる空間がコンセプト。NOSE SHOPを代表する7つのブランドを中心に、それぞれブランド専用エリアを設けて構成しています。また、世界観に触れながら香り選びをお楽しみいただけるほか、ブランドのフィロソフィーを熟知したスタッフが、ストーリーや背景のご紹介とともに、よりパーソナルな香りの提案をいたします。

その他、人気ブランドの新コレクションの先行発売や、オープン記念としてノベルティプレゼントのキャンペーンも実施。ブランドの世界観を最大限に引き出す空間で、世界中から選び抜かれた香りの芸術品をお楽しみください。

ブランドの世界観を体現する空間を通じた、新たな店舗体験

現在、計91ブランド、1,500種以上のニッチフレグランスを取り扱うNOSE SHOP。これまでNOSE SHOPの店舗は、世界中の多様な香りと一度に出会えるセレクトショップとして運営してきました。

その中で、今回新たにオープンするNOSE SHOP 渋谷ヒカリエ ShinQsでは、一つひとつのブランドをより深く、濃密に体験できる空間として展開します。「Laboratorio Olfattivo（ラボラトリオ オルファティーボ）」や「Maison Matine（メゾン マティン）」など、NOSE SHOPを代表する7つのブランドに焦点を当て、ブランド専用エリアを設けて構成。ブランドの世界観を体現した空間で香りをお楽しみいただけます。

また、専門性の高いコンシェルジュ体験として、ブランドのフィロソフィーを熟知したスタッフが、お客さまをニッチフレグランスの奥深い旅へと誘う、よりパーソナルな香りの提案をいたします。その他、NOSE SHOPで取り扱いのある、独創的かつ上質な世界観を持ったニッチフレグランスの中から、厳選したラインアップも多数展開。

NOSE SHOP 渋谷ヒカリエ ShinQsでは、ブランドの世界観により深く触れられる新たな店舗として、これまでになかった店舗体験を提供いたします。

【ブランドラインアップ】

Bdk Parfums、Essential Parfums（※）、Etat Libre d'Orange、Giardini di Toscana、Goldfield & Banks、Jeroboam、Kerzon、KO-GU、Laboratorio Olfattivo（※）、L'Orchestre Parfum（※）、Maison Louis Marie（※）、Maison Matine（※）、Maison Violet、Neydo、Nishane、Nomenclature、Sora Dora、Thoo（※）、Trudon（※）（計19ブランド予定）

（※）…ブランド単独エリア対象

※ラインアップは変更になる可能性がございます。

※取り扱い商品は一部アイテムでのセレクトになる場合がございます。

NOSE SHOPを代表するニッチフレグランスブランドが単独エリアを展開

今回、NOSE SHOPの代表的なブランド7つが、ブランド単独エリアを展開。ブランドがまとうカラーや世界観を、空間を通して体験いただけます。

＜注目ブランド＞

香りをアートする嗅覚の実験室

ラボラトリオ オルファティーボ

Laboratorio Olfattivo

「Laboratorio Olfattivo（ラボラトリオ オルファティーボ）」は、2009年にイタリアで誕生したニッチフレグランスメゾン。ブランド名が示す通り、「嗅覚の実験室」という発想を核に、調香師たちの純粋な創造性から香りが生まれる場所として構想されたプロジェクト。市場の要請、流行や広告戦略からは距離を置き、「物語を語りたい」という衝動に突き動かされて生まれる香水たちは、旅や素材、記憶、感情といった断片的なインスピレーションを出発点に、唯一無二の“香りの断章”として姿を現す。



参加するのは、世界で活躍する巨匠や気鋭のパフューマーたち。香水はすべてオードパルファム以上の濃度で設計されており、選び抜かれた原料と深みのある処方が、感情のレイヤーごとに香りを変化させる。また、製造からパッケージングにいたるまでのすべての工程が、ブランドの美意識のもとで丁寧に組み立てられている。



白をテーマにした「in Bianco」、エレガンスとミステリーを宿す「in Nero」、巨匠との共作による「Masters’ Collection」、そして“イタリアの喜び”を柑橘で表現した「Viaggio in Italia」など、多彩なコレクションがそろう。香水を「日常の装い」ではなく、「香りによる表現芸術」として捉えるこのブランドは、ニッチフレグランス文化の核心を体現し、現在では世界50カ国以上で展開されている。

＜注目ラインアップ＞

Laboratorio Olfattivo ヌン 100ml

ブランド名｜Laboratorio Olfattivo

商品名｜ヌン

価格｜30ml 14,300円 100ml 24,200円（税込）

エジプト神話で「原初の水（NUN）」と呼ばれる、世界がはじまる前にあったとされる水。その水を蓄えて、神々しく花開く「原初の蓮」。世界が色めき、輝きだす直前、天地創造のはじまりを予感させるポジティブで神聖な花の香り。



トップ｜ベルガモット、レモン、ペアー、ネロリ

ボディ｜ホワイトロータス、ジャスミン、イランイラン

ベース｜ブロンドウッズ、アンバー、ムスク



パフューマー｜ルカ・マッフェイ

香りとアートの交差点

トゥー

Thoo

水に沈み、素晴らしい香気を放つ幻の木「ウード」。東南アジアを原産とするジンコウ属の木が、何らかの外的要因で害された結果、植物の防御反応として木部に樹脂が凝結し、樹木自体が枯れていく過程で熟成されてできた特別な木材で、「沈水香木（略して、沈香）」とも呼ばれ、古来より珍重されてきた。



2016年、世界でも希少な天然の最高級ウード（沈香）を求めて旅をするアラブ人ウードハンターと、イタリアの香料メーカーCFFのCEOであり工学とアートの両面を持つアンドレア・カソッティとの出会いから、このブランドは始まった。2人は最高級のウードを求めインドネシア、インドやミャンマーを旅し、各地で出会った大自然の秘宝を、彼らのクリエイションで世に送り出していった。



2024年、ブランドは「THE HOUSE OF OUD」から「THoO」へとリブランディング。より現代的で折衷的な方向性を目指し、工学を修めて、ストリートアーティストでもある調香師カソッティの探求心とクリエイティビティを存分に活かした新たな展開を見せている。絵画や彫刻などの従来のアートにとどまらず、ストリートアート、グラフィティなど、「いま」を切り取り続ける気鋭のアーティストたちとのコラボレーションを通じて、香りとアートが交差する創造的な未来を描き出していく。伝統と革新、東洋と西洋、アートとサイエンスが交差する場所で生まれる香りは、五感を通じて私たちを新しい物語へと誘う。

＜注目ラインアップ＞

Thoo ドゥー アンニュイ｜甘い退屈 75ml

ブランド名｜Thoo

商品名｜ドゥー アンニュイ｜甘い退屈

価格｜75ml 44,000円（税込）

多義的で魅惑的なマリー・アントワネットの新たな肖像。豪華絢爛な宮廷に背を向けた、ソルテッドバターとアプリコットマーマレードの密やかな快楽。酔わせるようにいたずらな、ウェアラブルな倦怠感。



トップ｜マンダリン、アプリコットマーマレード、イランイラン

ボディ｜ピーチ、塩バター、イランイラン

ベース｜オスマンサス、バニラ、ベンゾイン、アンバー、ムスク



パフューマー｜クリスチャン・カラブロ

人気ブランド Maison Matineから新コレクションが先行発売

Maison Matine ナイトフィーバー コレクション

パリ発のニッチフレグランスブランド「Maison Matine」から、新コレクション「ナイトフィーバー コレクション」が登場。今回のオープンにあわせて、NOSE SHOP 渋谷ヒカリエ ShinQsにて先行発売いたします。

「ナイトフィーバー コレクション」は、夜が持つ肉体的かつ心理的な側面をテーマに、身体と精神の間に生まれる緊張感を香りで表現したコレクション。夕暮れから夜明けまでの冒険と感情を辿る、新たなシリーズです。ポップなビジュアルが存在感を放つ、全5種のラインアップで登場します。

【製品概要】

Maison Matine

ナイトフィーバー コレクション 全5種

オードパルファム 100ml 24,200円（税込）

2026年2月28日（土）NOSE SHOP 渋谷ヒカリエ ShinQs先行発売

※Maison Matine 新コレクション「ナイトフィーバー」の各ラインアップの詳細は、NOSE SHOP 公式HP内のマガジンにて後日公開いたします。

オープン記念限定のノベルティプレゼントも

（画像左から）Maison Matine オリジナルチャーム＋ミニ香水、Maison Matine ハンドクリーム

オープンを記念して、ノベルティプレゼントのキャンペーンを実施。お買い上げ内容に応じて、限定アイテムをプレゼントいたします。特別なこの機会にぜひご来店ください。

【ノベルティ内容】

・税込14,000円以上お買い上げで「Maison Matine オリジナルチャーム＋ミニ香水」をプレゼント。

・Maison Matineの新コレクション「ナイトフィーバー コレクション」のオードパルファム100mlをご購入で同ブランドのハンドクリームをプレゼント。

※画像はイメージとなります。

※香りはお選びいただけません。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

【店舗概要】

NOSE SHOP 渋谷ヒカリエ ShinQs

オープン日｜2026年2月28日（土）

住所｜〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs 2F

TEL｜03-6434-1875

営業時間｜平日・土 11:00～21:00／日・祝 11:00～20:00

※電話はオープン日より開通いたします。

※一部営業時間が異なるショップがございます。

※最新の営業時間は、渋谷ヒカリエ ShinQs公式HPをご覧ください。

※「NOSE SHOP 渋谷ヒカリエ ShinQs」オープンに関するお問合せは、「NOSE SHOP」お問合せ先までお送りください。

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に17店舗を展開しています。（2026年2月28日時点）高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

［店舗一覧］

NOSE SHOP 渋谷ヒカリエ ShinQs ★2026年2月28日（土）オープン

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs 2F TEL 03-6434-1875

※電話はオープン日より開通いたします。



NOSE SHOP 新宿

東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿 2F TEL 03-5357-7707

NOSE SHOP SLOPE

東京都渋谷区神宮前2丁目17－6 神宮前ビルディング 5F TEL 03-6447-0400

NOSE SHOP SALON

東京都渋谷区神宮前5-48-2 ふらりと表参道 2F TEL 03-6427-5766

NOSE SHOP 渋谷

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6427-3350

NOSE SHOP 池袋

東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 2F TEL 03-6903-1500

NOSE SHOP 麻布台

東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ 2F TEL 03-6277-6320

NOSE SHOP 有楽町

東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町ルミネ1 3F TEL 03-6810-0400

NOSE SHOP 銀座

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 1F TEL 03-6263-2007

NOSE SHOP 高輪

東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 North 3F TEL 03-6721-6661

NOSE SHOP 横浜

神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 ニュウマン横浜 3F TEL 045-534-5454

NOSE SHOP 名古屋

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 4F TEL 052-566-6402

NOSE SHOP 大阪

大阪府大阪市北区梅田3-1-3西館 ルクア イーレ 4F TEL 06-4300-7113

NOSE SHOP 神戸

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281

NOSE SHOP 札幌

北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌パルコ1F TEL 011-590-4822

NOSE SHOP ONE FUKUOKA

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F TEL 092-401-3880

NOSE SHOP 福岡

福岡県福岡市中央区天神2-5-35 岩田屋本店 新館 1F TEL 092-600-1887

NOSE SHOP オンラインストア

https://noseshop.jp