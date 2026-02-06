クライス＆カンパニーがCSRの一環で支援するスキージャンプ斎藤優選手がワールドカップに初参戦！　蔵王・札幌・ドイツの3大会に出場

株式会社クライス＆カンパニー

ハイクラス転職支援の株式会社クライス＆カンパニー（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：丸山 貴宏）は、CSR活動の一環として支援するスキージャンプ選手・斎藤優（さいとう ゆう）選手（所属：LuFT）が、FISスキージャンプ・ワールドカップの2025-2026シーズンにおいて、蔵王大会で初出場を果たし、その後札幌大会、ドイツ大会と3大会連続で出場したことをお知らせいたします。

当社は、スポーツを通じた挑戦や成長の機会が、個人の可能性を広げるだけでなく、地域や社会の活力にもつながると考え、スキージャンプをはじめとしたスポーツ選手・チームへの支援をCSR活動の一環として行っています。斎藤選手への支援もこうした考えに基づく取り組みの一つです。この度、次世代を担う若手アスリートたちの日々の努力の積み重ねが世界最高峰の舞台につながったことに、大きな喜びを感じております。

スキージャンプ・ワールドカップについて

FISスキージャンプ・ワールドカップ（FIS Ski Jumping World Cup）は、国際スキー・スノーボード連盟（FIS）が主催する、世界各地で開催されるスキージャンプ競技の最高峰の国際シリーズ戦です。各国のトップ選手のみが出場できるこの大会で、斎藤選手は蔵王大会にて同シリーズへの初出場を果たし、続く札幌大会およびドイツ大会においても連続して世界の舞台に挑みました。

蔵王大会では45位、札幌大会では36位、ドイツ・ヴィリンゲンでは、22位の成績を収めました。初めてのワールドカップ参戦となるシーズンにおいて、国内外の大会を転戦しながら経験を積み重ねています。

FIS スキージャンプ・ワールドカップ 出場大会概要

蔵王大会：2026年1月20日（火）・21日（水）

会場：蔵王ジャンプ台（山形県）

札幌大会：2026年1月24日（土）・25日（日）

会場：大倉山ジャンプ競技場（北海道札幌市）

ドイツ大会：2026年1月30日（金）・2月1日（日）

（※開催地・日程はFIS公式スケジュールに準ずる）

斎藤優選手からのメッセージ

今シーズンの蔵王大会で初めてワールドカップの舞台に立ち、札幌、ドイツと続けて出場する中で、これまでとは違う緊張感や、思い通りにいかない悔しさを感じました。一方で、「世界の中で飛ぶ」ということの楽しさや難しさを実感するシーズンでもありました。尊敬する先輩や仲間たちのように、自分のジャンプで誰かを笑顔にできる選手になれるよう、今回の経験を糧に、一つひとつの課題と向き合いながら、挑戦を続けていきたいと思います。

応援してくださっている皆さまに感謝しつつ、次につながるジャンプを目指していきます。

当社の支援について（CSR）

当社は、スキージャンプ選手に加え、北海道下川町「下川ジャンプ少年団」、アルペンスキー選手の支援などを通じて、挑戦を支える環境づくりに取り組んでいます。スポーツを通じた挑戦や成長の機会が、次世代の育成や地域の活性化につながるものと考え、今後も継続的な支援を行ってまいります。

詳細はコーポレートサイトをご覧ください。 https://www.kandc.com/csr/

株式会社クライス＆カンパニー

株式会社クライス＆カンパニーは、「志あるハイクラス転職を、クライスと」をビジョンに掲げ、転職において重要な年収、ポジションに加えて、個人がやりがいを生む源泉となる「志」を重視した転職支援事業を展開しています。これからも、志あるハイクラス人材と、志ある企業とが出会うきっかけを創り出す存在として、日本の転職市場をリード、変革していくことを目指します。

https://www.kandc.com/



会社名：株式会社クライス＆カンパニー

所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-1 サンマリーノ汐留2F

代表取締役社長：丸山 貴宏

事業内容：ヘッドハンティング事業、人材紹介事業（厚生労働大臣許可番号13-ユ-040184）、人事・採用のコンサルティング事業