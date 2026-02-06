【最大75%OFF】K-ファッション通販アプリ「amood」「半額マラソン」特集を開催！

ABLY Corporation., Inc.

「半額マラソン」は、年に6回（偶数の月） 定期的に実施するamood独自のキャンペーンです。期間中の金・土・日の3日間は、韓国で人気な3つのブランドの単独特集と全商品最大75%OFFの驚きの特別セールがユーザーの皆様をお迎えします。

▪️66girls

66girls

66girls（ユクユクガールズ）は、トレンド感たっぷりの韓国ファッションを、驚きのプチプラで楽しめる人気ブランドです。 Lサイズ（韓国の66サイズ）を意味するブランド名が由来。 デイリーに使えるデニムからSNS映えするワンピースまで、毎日着たくなる最旬アイテムが勢揃いしています。一番のこだわりは、誰もがおしゃれを楽しめる「安心のサイズ感」。体型をカバーしながらスタイル良く見せてくれるデザインが豊富なので、サイズ選びに悩む心配もありません。全身コーデも数千円台で叶う圧倒的なコスパで、あなたらしい「可愛さ」を賢く手に入れよう！

商品紹介

ヘアリストライフカラーニット（4色）・ https://www.amood.jp/products/19663679

思わず触れたくなるような柔らかな触り心地が魅力。顔周りを明るく見せる絶妙なカラー展開で、暗くなりがちな冬のコーデに華やかなアクセントを加えてくれます。程よくゆとりのあるシルエットは、デニムにもスカートにも相性抜群。デイリーに使い倒せる、今季のワードローブに欠かせない一着です。

デールフリース半ジップアップMTM・https://www.amood.jp/products/19952380

ふんわりと暖かいフリース素材を使用した、トレンド感たっぷりのハーフジッププルオーバー。ジップの開け閉めで印象が変わるので、タートルネックとのレイヤードや、襟を立てたスタイリッシュな着こなしなど、幅広いアレンジが楽しめます。

▪️YUSAEK

YUSAEK

YUSAEK（ユセク）は、フェミニンさとエッジの効いたデザインを掛け合わせたスタイルが特徴で、特にオフショルダートップスやリボンモチーフのニットなどが韓国のZ世代を中心に支持されています。シンプルながらもシルエットにこだわったユニークなアイテムが多く、日常に取り入れやすいトレンド感が魅力です。

商品紹介

ナオ チェック シャーリング スリット マフラー Tシャツ・https://www.amood.jp/products/17794253

チェック柄のシャーリングと、首元のマフラーのようなデザインが目を引くトップスです。アシンメトリーなスリットやディテールが効いており、シンプルなボトムスに合わせるだけで洗練された韓国モードスタイルが完成します。体に程よくフィットするシルエットで、女性らしいラインを強調しつつも、ユニックなデザインが個性を引き立てます。

フォルダー サイド スナップ ワイド コットン ピンタック パンツ・https://www.amood.jp/products/17873636

サイドのスナップボタンでシルエットの変化を楽しめる、トレンドのワイドコットンパンツです。ウエストのピンタックが腰回りをすっきり見せ、穿くだけで洗練されたストリートモードな雰囲気を演出できます。丈の長さが選べるため、自分の身長にぴったりの美シルエットが手に入るのも嬉しいポイント。シーズンを問わず活躍するしっかりとしたコットン素材で、デイリーコーデを格上げしてくれる万能アイテムです。

▪️LAINY

LAINY

2017年の設立以来、着実に成長を続けている韓国ブランド「LAINY（ライニ）」。"日常の中で輝く"というスローガンを掲げ、平凡な毎日を魅力的なアイテムで彩るスタイルを提案しています。また、圧倒的なコストパフォーマンスを誇るオリジナルアイテムで、お値段以上のクオリティを実感できます。

商品紹介

スティッチスナップボタンファーパカジャケット・https://www.amood.jp/products/19520623

真冬から春秋まで着回せる活用度満点のアウターです。取り外し可能なファーが付いており、その日の気分に合わせた多様な演出で、洗練されたスタイリングを叶えます。カラーは、カーキとブラックの定番2色をご用意しました。

サイドピンタックスタッズコットンパンツ・https://www.amood.jp/products/19399613

2026年1月、amoodのパンツカテゴリーで販売数1位を記録した大人気アイテムです。裏起毛の有無が選択でき、3つのサイズ展開で幅広いニーズに応えます。スタッズがあしらわれたポケットなど、LAINYならではのこだわりが詰まった自社製作デザインです。



