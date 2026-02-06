「NolaブックスGlanz」＆「NolaブックスBloom」、『婚約破棄されましたが、泣き寝入りはいたしません！』『ドールズナイツ エクスレイド』、2月7日（土）より複数ストアにて配信開始！

株式会社indent

65万人を超える作家と企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※１」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、このたび、オリジナル小説レーベル「NolaブックスGlanz」（少年・青年ジャンル）「NolaブックスBloom」（少女・女性ジャンル）の新刊2作品を、2026年2月7日（土）より、電子書籍ストア「Amazon Kindle」など複数ストアにて単巻配信いたします。

麗しく聡明な悪役令嬢が繰り広げる痛快ファンタジー

＜あらすじ＞

夜会の場で第一王子ローハルトからいきなり婚約破棄を言い渡された公爵令嬢ディアレイン。婚約破棄の理由はなんと、ローハルトの聖女ハヅキへの一方的な愛!?︎ しかも元の世界に想い人がいる彼女はローハルトからの好意にとても困っていて……。あまりの愚行に呆れたディアレインは、事態を収拾しハヅキを元の世界に帰すため、第一王女の補佐役であるエルディオと協力することに！ 甘い幻想に浸っている元婚約者の目を覚まして差し上げましょう！

＜編集部コメント＞

悪役令嬢が現代から召喚された聖女を元の世界に帰そうと奮闘する「ありそうでなかった」新しい切り口となっています！

逆境をものともしないディアレインの潔さと彼女を取り巻く様々なキャラクターの掛け合いをお楽しみください！

＜作品概要＞

・作品タイトル：婚約破棄されましたが、泣き寝入りはいたしません！～悪役令嬢は身勝手な元婚約者に囚われた聖女を救出することにしました～

・著者名：天木奏音

・イラスト：茲助

・レーベル：NolaブックスBloom

・URL: https://nola-novel.com/bloom/novels/9infac5wkd

・クレジット：(C)︎2026 Kanane Amaki・Cocosuke/株式会社indent

巨大な人型兵器がぶつかり合うバトルファンタジー！！

＜あらすじ＞

平凡な整備士として暮らしていた転生者グレンは、ひょんなことから美しき有名令嬢セレスと、女性の形をした魔導兵器【ペルラネラに乗り込んで戦うことに！【ペルラネラ】に乗り込んだセレスは戦闘狂の本性をあらわにし敵を殲滅。彼女に気に入られてしまったグレンはしぶしぶタッグを組むことに……。魔導兵器が火花を散らしてぶつかり合うメカニクスバトル、いまここに開幕!!︎

＜編集部コメント＞

ライトノベルでは扱うのが難しいテーマを、著者の筆力で読み応えたっぷりのエンターテインメントに仕上げた作品です。

ロボットアニメ好きな方にもおすすめ。

＜作品詳細＞

・作品タイトル：ドールズナイツ エクスレイド～底辺エンジニア、隠しボスご令嬢にロックオンされる～

・著者名：阿澄飛鳥

・イラスト：AMANUN

・レーベル：NolaブックスGlanz

・URL: https://nola-novel.com/glanz/novels/7fvbjislzl

・クレジット：(C)︎2026 Asumi Asuka・AMANUN/株式会社indent

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

indentでは、「原作を生み出す作家が創作に集中できる環境づくり」と「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指しています。漫画・webtoon・アニメなど、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する企業の皆さまからのご相談を随時受け付けています。indentが運営する「Nolaエージェント機能」では、65万人の作家が生み出した最大250万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品のスカウト・原作発掘が可能です。さらに、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作募集から発掘・制作までをワンストップで支援します。

企業のIP戦略に合わせたオリジナル原作の開発、共同制作のご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先 :https://indent.co.jp/contact

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentでは、「Nolaエージェント」「編集部の掲示板」「コンテスト・キャンペーンの開催」などの仕組みから、作家の皆さまの商業化を支援しております。創作プラットフォーム「Nola」において楽しく創作できる執筆環境に加え、プロの作家デビューや商業活動の道も拡げることができるよう、作家の皆さまとともに伴走するエージェントとなれるよう努めていきたいと思っています。

詳細はこちら :https://nola-novel.com/path-to-commerce/

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。