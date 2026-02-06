Shopifyにブログの読了時間目安を表示できるアプリ「シンプルブログ読了時間目安表示｜記事を読むのにかかる時間計算」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプルブログ読了時間目安表示｜記事を読むのにかかる時間計算」をリリースしました。

シンプルブログ読了時間目安表示｜記事を読むのにかかる時間計算は、ブログ記事の文字数や単語数をもとに読了時間を自動で算出・表示し、読者の滞在時間と記事体験を向上させるノーコードアプリです。

管理画面から直感的に操作でき、コード不要ですべてのブログ記事に読了時間の目安を簡単に表示できます。

読了時間は、文字数または単語数に基づいた計算ロジックを自由に設定でき、ストアやコンテンツの特性に合わせた表示が可能。表示テキストやデザインもノーコードでカスタマイズできるため、ブログの雰囲気を崩すことなく自然に導入できます。

読者に「どれくらいで読めるか」を事前に伝えることで、記事の閲覧ハードルを下げ、回遊率やコンテンツ価値の向上をサポートします。

月額 ＄2.99 で利用でき、7日間の無料体験も用意。年払いなら実質2か月分お得にご利用いただけます。

20言語以上の多言語対応により、国内外のブログ運営やコンテンツマーケティングに幅広く活用できる、シンプルで効果的なブログ強化ツールです。

▼「シンプルブログ読了時間目安表示｜記事を読むのにかかる時間計算」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-134-ur-reading-time-app?locale=ja

▼「シンプルブログ読了時間目安表示｜記事を読むのにかかる時間計算」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-134-ur-reading-time-app/guide

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■ 「シンプルブログ読了時間目安表示｜記事を読むのにかかる時間計算」について

Shopify アプリである「シンプルブログ読了時間目安表示｜記事を読むのにかかる時間計算」は、ブログ記事の文字数や単語数をもとに読了時間を自動で算出・表示できるノーコードアプリです。

初心者でも迷わず操作できるシンプルな管理画面を備え、読了時間の計算ロジックや表示テキスト、デザインまで柔軟にカスタマイズ可能。コード不要で全てのブログ記事に読了時間の目安を短時間で導入でき、読者の滞在時間向上とコンテンツ体験の改善を実現します。

■ ストアにブログ記事の読了時間目安を簡単に追加できる！

管理画面から設定を行うだけで、ブログ記事の文字数や単語数をもとにした読了時間の目安を自動で算出・表示できます。複雑な設定や開発作業は不要で、ブログの内容や運営方針に合わせた読了時間表示を短時間で導入可能です。さらに、PC・スマートフォンそれぞれに最適化された表示に対応しており、あらゆるデバイスで自然に表示されるため、読者の閲覧体験を向上させ、記事への滞在時間や回遊率の改善に貢献します。

■ 読了目安時間の計算ロジックを設定できる！

コーディング知識は一切不要で、管理画面から文字数または単語数に基づいた読了時間の計算ロジックを簡単に設定できます。記事のボリュームや想定読者に合わせて柔軟に調整できるため、実際の読書体験に即した読了時間を表示可能です。PC・スマートフォンの両方に対応しており、あらゆるデバイスで自然に表示されることで、読者にとって分かりやすく、信頼感のある記事体験を提供します。

■ ノーコードでカスタマイズできる！

コーディング知識は一切不要で、管理画面から読了時間の表示テキストやデザイン、計算方法を自由にカスタマイズできます。ブログの雰囲気やブランドイメージに合わせて調整できるため、既存のデザインを崩すことなく自然に導入可能です。すべての設定は直感的な操作で完結し、運営スタイルに合わせた柔軟なカスタマイズを簡単に実現できます。

■ 1クリックでテーマに追加できる！

アプリをインストール後、複雑な設定やコード編集は不要。管理画面からワンクリックでテーマに追加でき、ブログ記事に読了時間の目安をすぐに表示できます。導入作業に時間をかけることなく、すべてのブログ記事へスムーズに反映できるため、初めてアプリを利用する方でも安心です。手軽に導入しながら、読者体験の向上とコンテンツ価値の強化を実現します。

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/