この度、一般社団法人オルタナティブデータ※推進協議会（所在地：東京都中央区、代表理事：東海林 正賢、以下本協議会）は、SOMPOインスティチュート・プラス株式会社（所在地：東京都新宿区、取締役社長：司波 卓、以下SOMPOインスティチュート）と合同で会員企業に対してオルタナティブデータの活用状況に関する調査を行い、FACTBOOKとして公開することとなりましたので、お知らせします。

「オルタナティブデータFACTBOOK」：

https://prtimes.jp/a/?f=d93622-14-6c96c1efec0863a8b4510a78cf9fc597.pdf

「オルタナティブデータFACTBOOK」（概要版）：

https://prtimes.jp/a/?f=d93622-14-d74a1021191936a517210a726588ee5b.pdf

※ オルタナティブデータ：金融機関や投資家が資産運用の際に参考にしていた情報の枠を超えた、様々な業界・分野の情報のことです。資産運用における投資判断基準に大きな差を生む要因となることが期待されています。

本協議会は、オルタナティブデータの健全なエコシステムを創出し発展させるために、三菱UFJ信託銀行株式会社や三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社をはじめとした金融機関とLSEGなどのデータプロバイダーなどにより、2021年5月に発足された協議会です。2026年2月3日現在金融機関13社を含む115の企業・団体が加盟しています。



この調査の目的は、第一には国内でのオルタナティブデータ活用の実態を把握することで、本協議会として取り組むべき課題を明らかにすること、第二にはオルタナティブデータの活用の実態を一般に公開することで活用していない企業への認知を広めること、そして第三の目的として、この調査を継続することで本協議会及び会員企業の活動によりオルタナティブデータの活動が広まっていくことを定点観測していくことにあります。そのため、具体的な課題と日々向き合っている本協議会の会員企業を対象にアンケートを行い、56社の企業・団体から回答を得ることができました。



今回の調査で明らかになったのは、購入者のうち23％の企業がオルタナティブデータの取り扱い額を前年度に比べて増やしており、増加ペースは鈍化傾向にあるものの、依然として支出金額を増やす先が少なくないことが示されています。一方、今後3年間で市場が拡大するとした回答は全体の約9割を占め、国内のオルタナティブデータ市場は今後も拡大していくことが見込まれます。

また、購入者において利用頻度が最も高いデータの種類としては、ニュースデータ（38%）やSNSデータ（23%）が挙げられました。

オルタナティブデータを活用する利点については、全体では「既存データとの差別化（51%）」が最多で、「既存データとの補完性（47%）」、「データの希少性（42%）」が続きました。

活用にあたっての課題については、全体では「データの利用コストが高い（51%）」、「データを取り扱う人員や組織がない（47%）」、「具体的な利用方法が分からない（31%）」などが多く挙げられました。主体別にみると、購入者では、「データの利用コストが高い（92%）」、「データを取り扱う人員や組織がない（31%）」、データプロバイダーでは、「データを取り扱う人員や組織がない（61%）」、「具体的な利用方法が分からない（43%）」、データ分析受託では、「データの利用コストが高い（44%）」、「データの正確性、信頼性・継続性が担保されない（44%）」と、それぞれの課題認識を持っていることが見てとれます。

利用にあたり整備が必要な法律については、「個人情報保護法（56%）」、「著作権法（49%）」、「金融商品取引法（36%）」の順に挙げられました。



今回の調査結果をもとに、本協議会としても業界共通の課題をより深く理解することができ、解決するための様々な施策を検討して実行に移し、さらなるオルタナティブデータの活用・普及を目指してまいります。





■SOMPOインスティチュート・プラス株式会社

設立：1987年6月9日

取締役社長：司波 卓

所在地：〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1

損保ジャパン本社ビル 9F

https://www.sompo-ri.co.jp



■一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会（JADAA）

設立：2021年2月5日

代表理事：東海林 正賢

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目８番１号

https://alternativedata.or.jp/

