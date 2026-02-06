AIに選ばれ、回答されるブランドへ。AI時代のカテゴリー想起を生み出す、ブランディング起点のLLMOコンサルティングサービスを提供開始

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

市場の”第一想起”を実現するカテゴリーブランディングとマーケティング支援を提供する 株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真、以降 EXIDEA）は、SEO（検索エンジン最適化）の次なるスタンダードとして、生成AIによる回答の最適化を図る新サービス「LLMO（大規模言語モデル最適化）コンサルティング」を提供開始しました。

ユーザーの検索行動が、従来の検索エンジン経由から「AIと対話する」へと変化するなか、自社ブランドがAIに選ばれ、推奨されるための戦略立案から実行までをワンストップで支援します。

■サービス提供の背景

現在のWebマーケティングにおいては、以下の通り従来の検索エンジン経由の流入（SEO）だけではユーザーとの接点を維持し続けることが困難な現状があります。

- 「ゼロクリックサーチ」の常態化：AIが整理した回答をみて検索行動を完結させるため、個別Webサイトへの流入が減少しています。- ユーザーの信頼性向が変化：複数のサイトを比較する代わりに、ChatGPTやGeminiなどのAIが推奨するいくつかの候補を信頼して選択する傾向が強まっています。- 「AIに自社が出ない」というリスク： 優れた商品・サービスであっても、AIの学習データや参照ソースに含まれていなければ、検討の土俵にすら上がれない状態になっています。

EXIDEAは、企業が本来持つ独自価値を昇華させた「コンセプト」を軸としたマーケティング支援の実績のもと、AI時代に選ばれるための独自の「パーセプション（認識）設計」を行います。

SEOで培った15年以上のノウハウと併せ、AIに「信頼できる情報源」として選ばれ、推奨されるためのLLMOコンサルティングを提供します。

■サービスの概要・特長

本サービスは、主要な生成AI（ChatGPT、Gemini、Claude等）において、企業がAIから最適な言及（メンション）の獲得を実現するため、以下のステップで支援を行います。

１. AI露出の実態調査

AIの回答における露出状況を調査し、言及の有無を競合他社と比較し ○×形式で一覧化します。市場におけるAIからの認知の現状を客観的なデータで明らかにします。

2. 不採用要因の特定

AIが回答時に参照したURLを徹底追跡し、評価されているドメインの傾向を把握。自社が言及されない要因を明らかにします。

3. 戦略アクションの提示

分析結果をもとに、構造化データ（JSON-LD）の実装やE-E-A-Tに基づくコンテンツ強化策など、AIに選ばれる施策を整理し、優先順位をつけた「ToDoリスト」をご提供します。

4. 実装・実行の伴走

LLMO対策の専門スタッフが「実装指示書」をご提示し、定期的な数値モニタリングと改善提案をしながら、成果創出に向けて伴走支援します。

■会社概要

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：89名（連結）※2025年4月末現在

事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、LLMOコンサルティング、Webメディア運営

ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。

