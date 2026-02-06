大阪・関西万博オーストリアパビリオンに展示されていたグランドピアノお披露目イベントの開催

姫路市

令和7年5月に、シェーンブルン宮殿と姫路城が姉妹城提携を締結したことを契機に、大阪・関西万博のオーストリアパビリオンに展示されていたベーゼンドルファー社製のグランドピアノを、本市が譲り受ける運びとなりました。

このピアノは、葛飾北斎の「冨嶽三十六景神奈川沖浪裏」が内側に描かれ、自動演奏機能も備えた世界16台限定の特別モデルとして、オーストリアの伝統的な楽器製造技術と日本の芸術が融合した、まさに両国の文化交流を象徴する作品です。

この度、本ピアノのお披露目イベントとして、アクリエひめじが所有する5台のグランドピアノの競演イベント「The 4 Pianos＋1 Special Edition」を開催します。

演奏者には、ベーゼンドルファー・アーティストの称号を持つ久元祐子氏を特別ゲストにお迎えします。久元氏は、大阪・関西万博2025オープニング・セレモニーにおいて、本ピアノのお披露目演奏を行うなど第一人者として活躍されております。

他にも、本市出身の山中歩夢氏をはじめ、兵庫県出身の坂本彩氏、北村明日人氏、大野謙氏の4名の若手実力派ピアニストに演奏いただきます。

是非、一流のアーティストによる美しい音色の競演をお楽しみにご来場ください。

ベーゼンドルファーグランドピアノ「The Great Wave off Kanagawa」（214VC）特別ゲスト 久元 祐子氏

開催概要

【催事名】The 4 Pianos＋1 Special Edition

【日 時】令和8年2月22日（日曜日）午後4時開演（開場は午後3時）

【会 場】アクリエひめじ 2階 大ホール

住所 兵庫県姫路市神屋町143番地2

【入場料】大人 前売り1,000円 当日1,500円

高校生以下 無料

・高校生以下もチケットが必要です。

・5歳より入場可能です。

・全席自由席です。

【実施主体】主催 アクリエひめじ

共催 姫路市

特別協賛 ハヤカワ電線工業株式会社

特別協力 有限会社ステップワン

後援 外務省・姫路市教育委員会・公益財団法人兵庫県芸術文化協会・

公益財団法人姫路市文化国際交流財団・神戸新聞社

【ウェブサイト】https://arcreahimeji-event.blogspot.com/2025/12/the4pianos-plusone.html

イベントに関するお問い合わせ先

アクリエひめじ

電話番号 079-263-8082

アクリエひめじ公式ウェブサイト（https://www.himeji-ccc.jp/）