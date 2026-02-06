「CAMPERLAB」×「JUNYA WATANABE」「JUNYA WATANABE MAN」初協働によるシューズ発売

株式会社カンペールジャパン

「CAMPERLAB（カンペールラボ）」は26SSシーズンに、渡辺淳弥が率いる「JUNYA WATANABE（ジュンヤ ワタナベ）」・「JUNYA WATANABE MAN（ジュンヤ ワタナベ マン）」と協働し、2タイプのシューズを発売。 MEN・WOMENは全く異なる、それぞれのアプローチで展開され、2月6日（金）よりCAMPER新宿フラッグス、COMME des GARCONS 青山店ほか、全国のJUNYA WATANABE・JUNYA WATANABE MAN 取扱店舗にて順次発売予定。

CAMPERLAB×JUNYA WATANABE・JUNYA WATANABE MAN

CAMPERLAB × JUNYA WATANABE

ウィメンズライン「JUNYA WATANABE」は、CAMPERLABを代表するモデルのひとつ「MIL 1978」をベースに。「MIL 1978」は、70年代からインスピレーションを得たクラシックなスタイルで、独特のフォルムとボリューム感が特徴的なモデルです。こちらは職人が1足ずつブラックグリッターを施し、特別な一足に仕上げました。アッパー、ソール、インソールまですべてブラックで統一し、スタイリッシュな佇まいに。極細のシューレースで上品さも演出しました。

MIL 1978/ CAMPERLAB × JUNYA WATANABE

MIL 1978 BLK A500002-020 \107,800-(税込み)

size 37,38,39,41,42 ※JUNYA WATANABE 取扱店舗 36・44size 展開あり

launch 2月6日～ ※CAMPER公式オンラインストア2月下旬～

CAMPERLAB × JUNYA WATANABE MAN

「JUNYA WATANABE MAN」からは、CAMPERLABを代表するスニーカーのひとつ「TOSSU（トス）」のスペシャルエディションが登場。「TOSSU」は、フィンランドの古い田舎のスラングで「スリッパ」を意味し、90年代のクラシックなスニーカーにインスパイアされたシューズです。サーキュラーエコノミーを目指し、生産工程での廃棄物ゼロ、必要最小限の材料を原則にデザインされています。今回登場するモデルは、2025年６月、パリで発表された「JUNYA WATANABE MAN」26SSランウェイショーで初公開され、渡辺淳弥がフォーカスした”温故知新”の考え方を起点にしたコレクションと見事に調和しました。

TOSSU/ CAMPERLAB × JUNYA WATANABE MAN

TOSSU GRY A500005-033 \58,300-(税込み)

size 40,41,42,43,44,45 ※JUNYA WATANABE MAN 取扱店舗 38～44size 展開

launch 2月6日～順次 ※CAMPER新宿フラッグスは3月上旬～予定

CAMPERLAB × JUNYA WATANABE取り扱い先一覧：

CAMPER 新宿フラッグス、

CAMPER公式オンラインストア、

COMME des GARCONS 青山店ほか、

全国のJUNYA WATANABE、JUNYA WATANABE MAN 取扱店舗

※取扱商品・取り扱いサイズ、入荷時期は店舗ごとに異なります

JUNYA WATANABE（ジュンヤ ワタナベ）

1992年にスタートした渡辺淳弥が手がけるウィメンズファッションブランド。1993年にパリコレクションデビューし、以降実験的で創造性に富んだコレクションを次々と発表している。



JUNYA WATANABE MAN（ジュンヤ ワタナベ マン）

伝統的なものづくりと、歴史あるベーシックを渡辺なりに解釈、解体し、新しいメンズのカジュアルウェアを作り続けるブランド。メンズウェアのアプローチに、コラボレーションという新しい視点を提示し、ダブルネームの先駆けとなった。





CAMPERLAB（カンペールラボ）

2015年にカンペールのエクスクルーシブラインとしてスタート。最先端のテクノロジーと革新的なデザインを融合させたハイエンドなアイテムをラインナップ。2020年に着任したクリエイティブディレクター、Achilles Ion Gabriel（アキレス・イオン・ガブリエル）のもと、「シンプルでありながら洗練されていて、ちょっぴり皮肉めいている」独創的で繊細なデザインを提案しています。2024年にレディ・トゥ・ウェアをスタートし、2025年にパリコレクションデビューし、独立したブランドに成長。現在日本では、カンペール公式オンラインストア、新宿フラッグスと厳選されたセレクトショップにて展開中。CAMPERLAB(https://www.camper.com/ja_JP/men/all/new_collection_lab_men)