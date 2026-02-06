西尾市と蒲郡市の人気給食が同時味わえる『にしがまレモン煮』誕生！　両市の飲食店で販売とキャンペーンがスタート！

西尾市役所

西尾市と蒲郡市では、長年親しまれてきた学校給食の人気ナンバー１メニュー、「イカフライのレモン煮」（西尾市）と「揚げ若鶏のレモン煮」（蒲郡市）というメニューがあります。

偶然にも隣り合う両市の学校給食では「揚げものを甘酸っぱいレモン煮風味のたれにからめる」という“レモン煮文化”が給食において育まれてきました。

そして、このたび給食発祥の子どもたちの大人気メニューがまちを超えてつながり、新たに『にしがまレモン煮』として誕生しました。

西尾市の大人気給食「イカフライのレモン煮」蒲郡市の大人気給食「揚げ若鶏のレモン煮」

■「にしがまレモン煮」とは

「にしがまレモン煮」は、西尾市の人気給食「イカフライのレモン煮」と、蒲郡市の人気給食「揚げ若鶏のレモン煮」の両方を一つのメニューで楽しめる新たなご当地メニューです。

西尾市では、懐かしい給食の味を皆さんに味わってもらえるように「ワクワク給食プロジェクト」として、人気給食が市内の飲食店で多数提供されています。その中でも「イカフライのレモン煮」は圧倒的人気を誇り、多くの市民に親しまれ西尾市のソウルフードと言われるまでに。

そして同じように、蒲郡市でも大人になっても食べたいと思う市民の懐かしの給食が「揚げ若鶏のレモン煮」。

このたび、「にしがまレモン煮」は、それぞれの市において大人になっても”食べたい”人気給食「レモン煮」をコラボし、食を通じて地域をつなぐ架け橋として誕生しました。

「にしがまレモン煮」は、丼ぶり、定食、プレート、ドッグなど、店舗によって様々な形で提供されます

■交換給食で子どもたちも互いに実食

飲食店でのキャンペーンに先立ち、西尾市と蒲郡市では、子どもたちにも楽しんでもらえるように人気給食を互いに交換して提供する“交換給食”を実施しました。

初めて食べる隣の市の「レモン煮」の味に、子どもたちからは「イカフライの方が美味しい」「揚げ若鶏の方が美味しい」「両方美味しい」といったさまざまな感想が聞かれ、地域交流の機会となりました。

■飲食店キャンペーン概要

市民の方や訪れる方にこの懐かしくて美味しい給食の味を味わってもらえるよう、『にしがまレモン煮はじめます』として、両市の飲食店で「にしがまレモン煮」の販売がスタートします。

●販売期間 2026年2月1日（日）から2月28日（土）

●販売店舗 西尾市・蒲郡市の参加店舗

●販売内容 「にしがまレモン煮」メニューを提供

※提供メニューの内容は定食、プレート、丼ぶりなど店舗によって異なります。

※販売店舗、メニューは西尾市公式ウェブサイトでご確認ください。

https://www.city.nishio.aichi.jp/sportskanko/kanko/1001472/1011372.html

（西尾市公式ウェブサイトへ移動）

■Instagramハッシュタグキャンペーンも同時開催

キャンペーン期間中、対象メニューの写真をInstagramに投稿すると、抽選で10名様に両市の特産品が当たるプレゼント企画を実施します。

●応募方法

１.下記のいずれかのアカウントをフォロー

▶にしおじかん/愛知県西尾市（@240.jikan）

▶蒲郡市観光協会（@gamagori_pr）

２.「#にしがまレモン煮」をつけて写真を投稿

にしがまレモン煮丼にしがまレモン煮セットラウレア特製にしがまレモン煮にしがまレモン煮弁当

■今後の展開について

「にしがまレモン煮」は、学校給食からはじまり、飲食店、市民へ広がる地域連携の新たな取組みです。今後も両市のイベント等でも販売を推進し、市域を超えた協力体制のもと西尾市と蒲郡市が地域の魅力を発信し、人の行き来や交流を創出していきます。