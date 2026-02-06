【人手不足倒産が過去最多水準】採用難・賃金高騰が続く中、中小企業に求められる「生産性向上」税理士法人グループが現場で磨き上げた経営改善リスキリング研修「リス活 for Business」提供開始

■ 人手不足倒産が高止まり ―「採用できない」が経営リスクに

株式会社優和マネジメントイメージ画像（Geminiで生成）

株式会社優和マネジメント（本社：熊本県熊本市西区、代表取締役：岡野 訓）は、人手不足を背景とした中小企業の経営課題に対応するため、定額制リスキリング研修「リス活 for Business」の提供を開始しました。

帝国データバンクの調査によると、2025年上半期（1～6月）の人手不足倒産は全国で202件に達し、2年連続で過去最多を更新しています。

人手不足倒産は、採用難や賃金高騰、業務の属人化などが重なり、事業を継続できなくなるケースとして位置づけられています。この状況は特定の業種に限らず、幅広い中小企業に共通する経営リスクとなっています。

こうした全国的な傾向は、地域経済にも影響を及ぼしています。特に熊本県では、半導体関連企業の進出などを背景に労働需給が急速に逼迫しており、中小企業にとって「採用したくても人が集まらない」状況が常態化しつつあります。採用環境の変化により、従来の人員確保を前提とした経営が成り立ちにくくなり、「採用できないこと」そのものが経営リスクとなる局面に入っています。

■ 人手不足の背景にある「生産性格差」

同調査では、人手不足への対応策として生産性向上（業務効率化・DX）の重要性が指摘されています。

一方で、多くの中小企業では

・デジタル投資に踏み切れない

・AIやSNSを業務に活かせる人材が社内にいない

・情報発信や管理業務が属人化している

といった課題を抱え、大企業との間で生産性の差が広がりつつあります。

「人を増やして解決する」という従来型の経営は、人口減少と人件費上昇により限界を迎えており、今いる人材の生産性を高める経営への転換が求められています。

■ 地元密着の税理士法人グループが構築した経営課題の解決策「リスキリング研修」

1. 「人手不足」は、財務面にも影響を与える重要な経営課題

当社は税理士法人グループとして、多くの中小企業の財務・経営支援に携わってきました。その中で共通して見えてきたのが

・売上や受注はある

・しかし、人手不足で業務が回らない

・間接業務や情報発信に時間を取られ、利益が残りにくい

という構造的な問題です。

人手不足は単なる人材問題ではなく、固定費構造・利益率・資金繰りに直結する経営課題として、財務面からも無視できない要因となっています。

2. 「採用に頼らない経営」という現実的な選択肢

人口減少が進む中、採用に時間とお金をかけている企業が多い中、採用競争から抜け出し、既存人材のスキルを高め、少人数でも事業を回せる体制を構築することが、企業存続の現実的な選択肢となっています。

こうした背景から、当社ではAI・SNS活用による業務改善と人材育成を同時に進めるリスキリング研修を体系化しました。

■定額制で“定着”させるリスキリング―サービスの特徴

― 現場課題に直結する、AI・SNS活用型リスキリング ―

レベル別・カテゴリ別に選べる全10コースのeラーニング体系

「リス活 for Business」は、単なるツール操作の研修ではありません。

日々の業務負担を軽減し、生産性を高めることを目的に設計された、実務直結型の研修です。

【コース内容】

■AI

AI活用講座 初級 (2025)＋【AI】DX見放題コンテンツ（初級）

ーChatGPTなど生成AIを使い、資料作成・文章作成・日常業務を効率化する基礎スキルを習得

AI活用講座 中級 (2025)＋【AI】DX見放題コンテンツ（中級）

ーAIを業務フローに組み込み、定型業務の自動化や生産性向上を実務レベルで実現

AI活用講座 上級 (2025)＋【SNS】DX見放題コンテンツ（上級）

ー自社専用AI（GPTs）を構築し、社内業務を支える「使われるAI」を内製化

生成AIビジネス活用講座「実務特化型」＋【AI】DX見放題コンテンツ（初級＋中級）

ーChatGPTなど生成AIを業務に直結させ、資料作成・情報整理・業務効率化を実務レベルで実践し、即戦力となる「使えるAI活用力」を習得

■SNS

SNS設計とDX活用講座（旧SNS初級）＋【SNS】DX見放題コンテンツ（初級）

ーSNSの基本設計から投稿・分析まで、成果につながる運用の土台を構築

AI時代のコンテンツ戦略講座（旧SNS中級）＋【SNS】DX見放題コンテンツ（中級）

ーAIを活用し、文章・動画・企画の質とスピードを同時に高める実践型SNS戦略

SNSプロモーションDX講座（旧SNS上級）＋【SNS】DX見放題コンテンツ（上級）

ー集客・ブランディング・売上につなげる高度なSNS運用とプロモーションを実装

■動画制作

AI動画制作研修＋【AI】DX見放題コンテンツ（初級＋中級）

ーAIを活用して、企画・編集・資料動画を効率的に内製化

AI動画制作研修＋【SNS】DX見放題コンテンツ（初級＋中級＋上級）

ーSNSと連動した動画活用により、情報発信・採用・広報を省力化

■業界特化AI

AIクリエイティブ研修（建築・建設・住宅不動産企業向け）＋【AI】DX見放題コンテンツ（初級＋中級）

ー画像・動画生成AIを活用し、提案資料や販促コンテンツを内製化、業界特化の表現力と制作力を強化

本研修では、AI活用・SNSマーケティング・動画制作・業界特化研修を軸に、業務効率化と情報発信を同時に強化する全10コースを提供します。

レベル別・カテゴリ別に選べるeラーニングにより、現場課題に直結したスキルを段階的に習得できます。

※研修画面イメージ：AI活用講座 中級 (2025)＋【AI】DX見放題コンテンツ（中級）※研修画面イメージ：AI活用講座 上級 (2025)＋【SNS】DX見放題コンテンツ（上級）1年間の定額制で「実務に定着」

短期間の研修ではなく、1年間の定額制を採用することで、

実務で試す→改善点を見つける→学び直す

というサイクルを回し、“使えるスキル”として定着させます。

【導入成果】― 業務時間70％削減の実績

「リス活 for Business」の基となった短期研修プログラムにおいて、受講企業様からは以下のような実務変化の報告をいただいています。

株式会社中央精機

（代表：田上大 熊本市南区 機械器具設置工業）

◆AIを活用し、月1回実施している安全衛生会議用資料の作成業務を効率化。

資料準備にかかる時間を約3時間短縮するとともに、解説用のスライドや音声資料の作成にも取り組み、会議内容の理解促進につながっています。

◆業務上取得した観測データの整理をAIで自動化し、1回あたりの作業時間を2時間から1時間へ短縮。

データの傾向や周辺地域の気象データを参考に、AIが異常値や懸念点を整理することで、作業の効率化とあわせて業務の質の向上も実感しています。

◆新入社員教育向けのスライドや動画作成にもAI活用を広げており、社内での活用が徐々に定着しつつあります。

株式会社田中商店（代表：田中利和 熊本市南区 飲料用びん容器卸売業）

◆SNS投稿業務を見直し、投稿作業全体の工数を約60～70％削減。

企画立案から文章作成、画像作成までの作業を効率化することで、日常業務の負担軽減につながっています。

◆学習したAIツールを活用し、文章作成やタスク管理など他業務への応用も進めており、業務全体の効率化を実感しています。

◆今後は社内でも内容を共有し、会社全体でAI活用を進めていく予定です。

【サービス概要】

名称： リス活 for Business

内容： AI活用講座、SNS運用、動画制作、業界特化型など全10コース（見放題コンテンツ付）

期間：1年間

価格： 1コースあたり 年間316,800円（税込）/人

■ AIで組織を進化させる、次世代の経営基盤構築支援

当社は、AIを単なる業務効率化ツールとしてではなく「人と組織の可能性を拡張する経営基盤」と捉えています。

今後は、会計・財務という企業経営の基盤とＡＩリテラシーを融合させ、単なるツール導入にとどまらない「経営判断の質を高めるAI活用」を支援してまいります。

数字と現場をつなぐ視点から、意思決定のスピードと精度を高めることで、変化の激しい時代においても成長し続けられる企業づくりに貢献します。

当社は本事業を通じて、人が成長し、組織が進化し、地域経済が持続的に発展する好循環を生み出すことを将来像として掲げ、これからも中小企業に寄り添った支援を続けてまいります。

【出典・参考文献】

帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査（2025年上半期）」

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250704-laborshortage-br25h/

帝国データバンク「倒産集計 2025年上半期報（1月～6月）」

https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/20250708-bankruptcyh12025/

帝国データバンク「全国企業倒産集計225年上半期報 2025年6月報」

https://www.tdb.co.jp/resource/files/assets/d4b8e8ee91d1489c9a2abd23a4bb5219/412a141efe244895a976f9b1d1a9fcfc/2025%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E5%A0%B1%E3%83%BB6%E6%9C%88%E5%A0%B1(%E7%99%BD%E9%BB%92).pdf

【会社概要】 会社名：株式会社優和マネジメント

所在地：熊本県熊本市西区二本木4-9-45

代表取締役：岡野 訓

事業内容：財務コンサルティング／リスキリング研修事業など

ホームページURL：https://www.big-advance.site/c/156/2394

お問い合わせ：info@yuwamg.com