香ばしいチーズや鶏、コチュジャンの甘辛い旨味がたまらない韓国グルメの定番メニュー「チーズタッカルビ」のおいしさを味わえる「とんがりコーン」＜チーズタッカルビ味＞2026年2月16日（月）新発売！

写真拡大 (全5枚)

ハウス食品グループ本社株式会社

ハウス食品株式会社は、「とんがりコーン」シリーズの新フレーバーとして、香ばしいチーズの風味に鶏の旨味とコチュジャンの甘辛さがマッチした韓国グルメの定番メニュー「チーズタッカルビ」のおいしさを楽しめる「とんがりコーン」＜チーズタッカルビ味＞を、2026年2月16日（月）から全国で発売します。内容量は68g、オープン価格（税別参考小売価格198円）。


※チーズタッカルビの風味は香料使用


また、「とんがりコーン」＜チーズタッカルビ味＞の袋タイプ（34g）を、2026年2月9日（月）より全国のセブン‐イレブンにて数量限定で先行発売いたします。


※店舗によりお取り扱いのない場合がございます




■「とんがりコーン」＜チーズタッカルビ味＞について

チーズタッカルビの旨味と甘辛いおいしさで、食べだしたら止まらない！


「とんがりコーン」でチーズをすくって食べる、見た目も楽しい韓国風アレンジレシピも提案



チーズタッカルビは韓国グルメの定番メニューです。コチュジャンをベースにした甘辛いタレを使って鶏肉や野菜を鉄板で炒め、仕上げにチーズを加えることで生まれる食材の旨味と甘辛さが一体となった味わいが、若年層を中心に人気を集めています。チーズのまろやかさが辛さをやわらげるので、辛いものが苦手な人でも気軽に楽しめることが特徴です。


本製品は、外食メニューや様々な商品でも定番化しているチーズタッカルビの味わいに着想を得て開発しました。香ばしいコーンの風味とカリッとした軽い食感が特徴のコーンスナック「とんがりコーン」のおいしさとチーズタッカルビは相性抜群。楽しい食感とともに、香ばしいチーズの風味と鶏の旨味、コチュジャンの甘辛さが絶妙にマッチした韓国グルメ定番の味わいを楽しむことができ、食べだしたら止まらなくなるおいしさです。



「とんがりコーン」ブランドサイトでは、＜チーズタッカルビ味＞を使って簡単・手軽に、楽しく食べられる韓国風アレンジレシピを紹介予定です。チーズタッカルビらしく、「とんがりコーン」でチーズをすくって食べる楽しいメニューや、サラダのアクセントとして気軽に使用できるアレンジを公開します。おうちでのおやつタイムにはもちろん、複数人で集まった時のパーティメニューにもぜひお試しください。


「とんがりコーン」ブランドサイト：https://housefoods.jp/products/special/tongaricorn/（2月13日更新予定）



韓国風チーズフォンデュ：とんがりコーンならではの、ディップスタイル風の楽しみ方。チーズをすくって楽しくおいしく食べられる！

とんがりコーンでチョレギサラダ風：トッピングするだけで、とんがりコーンの食感がアクセントに！カリッとピリ辛のチョレギサラダ風で手軽によりおいしく！

■製品概要

●製品名　：「とんがりコーン」＜チーズタッカルビ味＞


●内容量　：68g


●価格　　：オープン価格（税別参考小売価格198円）


●発売日　：2026年2月16日


●発売地区：全国






●製品名　：「とんがりコーン」＜チーズタッカルビ味＞袋タイプ


●内容量　：34g


●価格　　：オープン価格（税別参考小売価格128円）


●発売日　：2026年2月9日　※数量限定発売


●発売地区：全国のセブン‐イレブン


※店舗によりお取り扱いのない場合がございます　







●「とんがりコーン」ブランドサイト（2月13日更新予定）


URL：https://housefoods.jp/products/special/tongaricorn/