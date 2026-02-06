【サステナビリティアクション】パーク＆ライドが可能なタイムズパーキング　レール＆カーシェアが可能なタイムズカーステーション 　2月のオープン情報

パーク２４株式会社

パーク２４株式会社（本社：東京都品川区、社長：西川光一）は、温室効果ガスの排出量削減につながる移動法「パーク＆ライド」および「レール＆カーシェア」が可能なタイムズパーキングおよびタイムズカーステーションの2026年2月におけるオープン予定をお知らせいたします。

パーク２４グループは、「時代に応える、時代を先取る快適さを実現する。」というグループ理念のもと、事業活動を通じて社会におけるさまざまな課題の解決に取り組んでいます。ストレスのない移動環境を実現するために提供している駐車場サービスやカーシェアリングサービスにおいては、移動手段となるクルマが排出する温室効果ガスを削減するための仕組みおよびサービスの構築を推進しています。

駐車場サービスでは、自宅から最寄り駅までクルマで行き、駅近くの駐車場にクルマを駐車して鉄道などの公共交通機関で目的地まで移動する「パーク＆ライド」が可能な駐車場の開発を行っています。

カーシェアリングサービスにおいては、目的地の最寄り駅まで鉄道などの公共交通機関で行き、降車後に駅近くのステーションからカーシェアリングのクルマで移動する「レール＆カーシェア」ができるステーションを積極的に開設しています。

いずれもクルマと公共交通機関を併用することによりクルマの走行距離が減り、排出される温室効果ガス削減への寄与が期待できる移動法です。

2月にオープンおよびオープン予定の「パーク＆ライド」に適した駐車場は17件、「レール＆カーシェア」に適したステーションは114件です。

駐車場およびカーシェアステーションのオープン予定については毎月第5営業日にお知らせいたします。

パーク２４グループは今後も、社会がより豊かで魅力溢れるものになるよう「快適さ」を追求したサービスを創造するとともに、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。

■2月のオープン予定

※オープン予定は予告なく変更となる場合があります

【パーク＆ライドに適した駐車場】タイムズの駐車場検索：https://times-info.net/(https://times-info.net/)

【レール＆カーシェアに適したステーション】タイムズカー：https://share.timescar.jp/(https://share.timescar.jp/)