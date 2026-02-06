皇居の桜を独り占めのとっておきお花見スポット　VMG CAFE 九段会館テラス 「桜づくしコース」　3月23日（月）～4月5日（日）に期間限定で提供

バリューマネジメントグループ

バリューマネジメント株式会社 ( 本社：大阪府大阪市、代表：他力野 淳、以下、当社 ) が運営するカフェ＆レストラン「VMG CAFE 九段会館テラス」（東京都千代田区）にて、2026年3月23日（月）～4月5日（日）の期間限定で、桜咲く皇居周辺の絶景を眺めながらゆっくりとお食事が愉しめる「桜づくしのフレンチコースを、ランチとディナーで提供いたします。

この度、VMG CAFE 九段会館テラスでは、皇居のお堀に咲き乱れる桜を眺めながら、春の味覚を愉しむ「桜尽くしのフレンチコース」をご提供いたします。

都会の新緑に囲まれた九段会館は、桜の名所として知られる千鳥ヶ淵緑道や靖国神社が近く、皇居周辺で咲き誇る桜を、静かに楽しむことができるとっておきのお花見スポットです。

この度VMG CAFE 九段会館テラスでは、登録有形文化財である九段会館の5階テラスに隣接する全面ガラス張りの開放的な空間で「桜尽くしのフレンチコース」を期間限定でご用意しました。乾杯酒には桜尽くしにふさわしく、グラスの中で花びらが舞うSAKURAスパークリングをお楽しみいただけます。また、昼間の桜と夜桜をどちらもお楽しみいただけるよう、ランチ、ディナー共通のコースでご用意いたしました。この特別な季節にふさわしい、春の訪れを感じるお食事をぜひご堪能ください。

「桜尽くしのフレンチコース」メニュー概要

5階テラスに隣接する、全面ガラス張りの開放的な空間で、春の訪れを味わう観桜コース。乾杯酒にはグラスの中で花びらが舞うSAKURAスパークリングを。期間限定コースとともにご堪能ください。

提供期間：2026年3月23日 （金）～4月5日（日）

提供時間：〈ランチ〉11:30 / 12:00 / 14:00 / 14:30〈ディナー〉17:00～20:00 ※2時間制

価 格：お一人様 5,400円(別途サービス料10%)～

提供場所：VMG CAFE 九段会館テラス

予約・詳細はこちら

https://www.tablecheck.com/shops/qdk-cafe/reserve?menu

メニュー内容

■乾杯酒

SAKURAスパークリングワイン（ノンアルコールに変更可能）

■お食事

前菜：鰆のミキュイ 軽い薫香仕立て 山菜とエディブルフラワーのサラダ

スープ：ポタージュサンジェルマン

メイン：国産豚ロースの香草パン粉焼き 桜と菜の花のラヴィゴットソース

デザート：桜と苺のフロマージュクリュ

パン

食後のお飲み物

※メニューは変更の可能性がございます

※写真はイメージです

VMG CAFE 九段会館テラスについて

数々の昭和史の歴史に名を刻み、登録有形文化財として 多くの貴人が訪れた九段会館。昭和9年に創建され、 洋風な外観に和風瓦の屋根をもつ、西洋と東洋を見事に融合された「帝冠様式」で造られたデザインは格別な空間として愛され、 利用されてきました。その格別な空間が、品格はそのままに、昭和・平成・そしてこの度令和へと後世に継承されます。

最上階の屋上庭園に隣接する「VMG CAFE 九段会館テラス」は、全面ガラス張りの解放感溢れる店内、屋上庭園に隣接するテラス席も併設され、武道館や靖国神社の鳥居、お堀などを眺め、四季折々の景色の移ろいに癒されます。

公式サイト：https://www.tokyokudan.com/

▍バリューマネジメントグループについて

バリューマネジメント株式会社は「文化を紡ぐ」をパーパスに掲げ、税金に依存しない歴史的建造物の保存・利活用モデルを構築することで、持続可能なまちづくりと文化継承の実現を目指しています。 2005年のグループ創業以来、城郭・史跡・文化財などの「観る」対象であった歴史的資源を、ホテルやレストラン、ユニークベニューとして「必要とされ」「活用できる」場へと転換。2015年には地域全体をホテルと見立てる「分散型ホテル」を、2020年には日本初の「キャッスルステイ（城泊）」を開始するなど、革新的な事業モデルを社会実装してまいりました。 2026年1月現在、当グループとして、保存・利活用した歴史的建造物の棟数は現在までに100棟以上にのぼります。

■ 会社概要

会 社 名：バリューマネジメント株式会社

URL：https://www.vmc.co.jp/

設 立：2023年8月1日（2005年の元会社より分割して設立）

代表：代表取締役 他力野 淳

資 本 金：5,000万円

所 在 地：大阪府大阪市

事業内容：歴史的資源を活用した観光まちづくり・歴史的建造物の利活用