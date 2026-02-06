3月3日(火)だけの限定販売。回し寿司 活、春の味覚を贅沢に盛り込んだ「ひなちらし」の予約受付を開始（公式アプリ・店舗にて）

3月3日は ひなまつり！「ひなちらし」ご予約承り中

株式会社 活美登利

桃の節句のお祝いに、春らしさをぎゅっと詰め込んだ、活こだわりのひなちらしをご用意しました。



鮮度自慢の海鮮ネタに、彩り豊かな季節食材を合わせた、3月3日・ひなまつり当日限定販売のちらし寿司です。

ご家族のお祝いはもちろん、お子さまの健やかな成長を願う特別な一日にぴったりです。

プレミアムひなちらし

エビ、上いくら、牡蠣など入った 彩り豊かでプレミアムなちらし寿司

１人前 1,900円（税込）

上いくら・牡蠣・煮ハマグリ・ボイルエビ・〆サバ・ボイルホタテ・サーモンユッケ・ウニイカ・ししゃもっこ・カニカマ・鴨ロース・玉子焼き・数の子・レンコン・タケノコ・菜の花・おぼろ・梅麩

ひなちらし

エビ、穴子、ホタテなどボリューム満点・具だくさんのちらし寿司

１人前 1,300円（税込）

ボイルエビ・ボイルホタテ・穴子・エビフライ・ししゃもっこ・レンコン・玉子焼き・タケノコ・菜の花・おぼろ・梅麩・刻みのり

ご予約方法

ご予約は、活公式アプリ または 店舗 にて承ります。

お受け取り

日時： 3月3日（火）

場所：回し寿司活・寿司活各店

※ お受け取り可能時間は店舗によって異なります。各店の 営業時間 をご確認ください。

ひなまつりのお祝いに、特別なひと品を

ひなちらしは事前予約がおすすめです。

数に限りがございますので、お早めにご予約ください。

詳細については、以下をご参照ください。

公式ウェブサイト▶︎https://katumidori.co.jp/

公式インスタグラム▶︎https://www.instagram.com/katsumidori_sushi/

公式アプリ▶︎https://katumidori.co.jp/appintroduction/

【店舗一覧】

〈回し寿司活〉

目黒 / グランデュオ蒲田 / 横浜スカイビル/ 西武渋谷 / エミオ石神井公園 / グランツリー武蔵小杉 / シャポー船橋

〈寿司活〉

ジョイナス横浜

【会社概要】

社名：株式会社活美登利

代表取締役社長：土屋秀仁

所在地：東京都品川区

事業内容：寿司レストランの経営

【報道に関するお問い合わせ先】

株式会社活美登利 広報担当：花村 健

E-mail：hanamura@katumidori.co.jp

TEL：03-6417-9550