3月3日(火)だけの限定販売。回し寿司 活、春の味覚を贅沢に盛り込んだ「ひなちらし」の予約受付を開始（公式アプリ・店舗にて）
3月3日は ひなまつり！「ひなちらし」ご予約承り中
桃の節句のお祝いに、春らしさをぎゅっと詰め込んだ、活こだわりのひなちらしをご用意しました。
鮮度自慢の海鮮ネタに、彩り豊かな季節食材を合わせた、3月3日・ひなまつり当日限定販売のちらし寿司です。
ご家族のお祝いはもちろん、お子さまの健やかな成長を願う特別な一日にぴったりです。
プレミアムひなちらし
エビ、上いくら、牡蠣など入った 彩り豊かでプレミアムなちらし寿司
１人前 1,900円（税込）
上いくら・牡蠣・煮ハマグリ・ボイルエビ・〆サバ・ボイルホタテ・サーモンユッケ・ウニイカ・ししゃもっこ・カニカマ・鴨ロース・玉子焼き・数の子・レンコン・タケノコ・菜の花・おぼろ・梅麩
ひなちらし
エビ、穴子、ホタテなどボリューム満点・具だくさんのちらし寿司
１人前 1,300円（税込）
ボイルエビ・ボイルホタテ・穴子・エビフライ・ししゃもっこ・レンコン・玉子焼き・タケノコ・菜の花・おぼろ・梅麩・刻みのり
ご予約方法
ご予約は、活公式アプリ または 店舗 にて承ります。
お受け取り
日時： 3月3日（火）
場所：回し寿司活・寿司活各店
※ お受け取り可能時間は店舗によって異なります。各店の 営業時間 をご確認ください。
ひなまつりのお祝いに、特別なひと品を
ひなちらしは事前予約がおすすめです。
数に限りがございますので、お早めにご予約ください。
詳細については、以下をご参照ください。
公式ウェブサイト▶︎https://katumidori.co.jp/
公式インスタグラム▶︎https://www.instagram.com/katsumidori_sushi/
公式アプリ▶︎https://katumidori.co.jp/appintroduction/
【店舗一覧】
〈回し寿司活〉
目黒 / グランデュオ蒲田 / 横浜スカイビル/ 西武渋谷 / エミオ石神井公園 / グランツリー武蔵小杉 / シャポー船橋
〈寿司活〉
ジョイナス横浜
【会社概要】
社名：株式会社活美登利
代表取締役社長：土屋秀仁
所在地：東京都品川区
事業内容：寿司レストランの経営
【報道に関するお問い合わせ先】
株式会社活美登利 広報担当：花村 健
E-mail：hanamura@katumidori.co.jp
TEL：03-6417-9550