「コージェネ大賞2025」 産業用部門で最高位の理事長賞を受賞

JFEエンジニアリング株式会社

2026年2月6日


日清オイリオグループ株式会社


JFEエンジニアリング株式会社


　日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久、本社：東京都中央区、以下「日清オイリオ」）とJFEエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区、以下「JFEエンジニアリング」）は、一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター（コージェネ財団）が主催する「コージェネ大賞2025」[※1]において、産業用部門の最高位である「理事長賞」を受賞し、2月5日に開催された「コージェネシンポジウム 2026」において表彰されました。


　本賞は、日清オイリオとJFEエンジニアリングによる、日清オイリオ横浜磯子事業場での熱供給と多拠点電力融通、水素混焼対応型のコージェネレーションシステム[※2]（以下、CGS）導入に関するこれまでの一連の取り組みが評価されたものです。


　受賞の概要は以下のとおりです。



【受賞件名】


『多拠点電力融通と水素混焼対応型CGS導入による省エネ・脱炭素への挑戦


　　～日清オイリオグループ横浜磯子事業場における導入事例～』



【評価された主なポイント】


　（１）多拠点一括エネルギーサービス（JFE-METS(R)）の導入[※3]


　　　　熱需要に対し最適となる大型のガスタービンCGSを導入、


　　　　環境負荷の低い電力を日清オイリオの国内製造4拠点で
　　　　シェアする電力融通システムを構築し、エネルギー供給の全体最適を実現



　（２）水素混焼対応型ガスタービンCGSの導入[※4]


　　　　・Hydrogen Ready[※5]の早期確立を目指し、水素混焼率30vol%に対応可能な8MW級


　　　　　ガスタービンCGS（ガスタービン及び燃焼器だけでなく補機類も含め水素混焼に


　　　　　対応可能なもの）を国内産業界で初めて[※6]採用


　　　　・50年先を見据え、安定性、効率性、持続性、発展性の4つの特長を備えた


　　　　　持続可能なエネルギー供給体制を構築



　（３）災害等非常時への対応


　　　　既設CGSと合わせた複数の大型CGSによる電源の二重化や万全の監視体制により


　　　　非常時の対応性を高め、災害時の停電等への対応にも十分配慮した計画



　日清オイリオは、2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、非化石エネルギーの利用割合の向上に取り組んでおり、中でも早期にHydrogen Readyを確立することが重要だと位置づけています。今後も本CGS設備を備えた日清オイリオの事業場を「フィールド」として活用し、水素の社会実装に向けたプラットフォームとして挑戦していきます。


　JFEエンジニアリングは、エネルギー分野を中心に、水素利活用に資する新規技術等も導入し、お客さまのカーボンニュートラル実現に貢献できるソリューションをワンストップで提供してまいります。



※1　一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター（コージェネ財団）が主催し、


　　　新規性・先導性・新規技術および省エネルギー性等において優れたCGSを表彰することにより、


　　　CGSの社会的認知を図るとともに、より優れたCGSの普及促進につなげることを目的とした表彰制度


※2 　都市ガス等を利用して発電し、発電時に生じる熱を活用することでエネルギーを無駄なく利用できるシステム


※3 　「JFE-METS(R)」：https://www.jfe-eng.co.jp/products/power/ele04.html


　　　2019年度省エネ大賞受賞（2020年1月30日公表）


　　　https://www.jfe-eng.co.jp/news/2020/20200130.html


　　　https://www.nisshin-oillio.com/company/news/down2.php?attach_id=1082&uid=6784(https://www.nisshin-oillio.com/company/news/down2.php?attach_id=1082&uid=6784)


※4 　2025年6月17日ニュースリリース


　　　https://www.jfe-eng.co.jp/news/2025/20250617.html


　　https://www.nisshin-oillio.com/company/news/down2.php?attach_id=1861


※5 　水素供給インフラが整備され次第、速やかに水素利用可能な状態


※6 　JFEエンジニアリング調べ（2026年2月）




