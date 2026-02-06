「コージェネ大賞2025」 産業用部門で最高位の理事長賞を受賞

JFEエンジニアリング株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久、本社：東京都中央区、以下「日清オイリオ」）とJFEエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区、以下「JFEエンジニアリング」）は、一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター（コージェネ財団）が主催する「コージェネ大賞2025」[※1]において、産業用部門の最高位である「理事長賞」を受賞し、2月5日に開催された「コージェネシンポジウム 2026」において表彰されました。

本賞は、日清オイリオとJFEエンジニアリングによる、日清オイリオ横浜磯子事業場での熱供給と多拠点電力融通、水素混焼対応型のコージェネレーションシステム[※2]（以下、CGS）導入に関するこれまでの一連の取り組みが評価されたものです。

受賞の概要は以下のとおりです。

【受賞件名】

『多拠点電力融通と水素混焼対応型CGS導入による省エネ・脱炭素への挑戦

～日清オイリオグループ横浜磯子事業場における導入事例～』

【評価された主なポイント】

（１）多拠点一括エネルギーサービス（JFE-METS(R)）の導入[※3]

熱需要に対し最適となる大型のガスタービンCGSを導入、

環境負荷の低い電力を日清オイリオの国内製造4拠点で

シェアする電力融通システムを構築し、エネルギー供給の全体最適を実現

（２）水素混焼対応型ガスタービンCGSの導入[※4]

・Hydrogen Ready[※5]の早期確立を目指し、水素混焼率30vol%に対応可能な8MW級

ガスタービンCGS（ガスタービン及び燃焼器だけでなく補機類も含め水素混焼に

対応可能なもの）を国内産業界で初めて[※6]採用

・50年先を見据え、安定性、効率性、持続性、発展性の4つの特長を備えた

持続可能なエネルギー供給体制を構築

（３）災害等非常時への対応

既設CGSと合わせた複数の大型CGSによる電源の二重化や万全の監視体制により

非常時の対応性を高め、災害時の停電等への対応にも十分配慮した計画

日清オイリオは、2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、非化石エネルギーの利用割合の向上に取り組んでおり、中でも早期にHydrogen Readyを確立することが重要だと位置づけています。今後も本CGS設備を備えた日清オイリオの事業場を「フィールド」として活用し、水素の社会実装に向けたプラットフォームとして挑戦していきます。

JFEエンジニアリングは、エネルギー分野を中心に、水素利活用に資する新規技術等も導入し、お客さまのカーボンニュートラル実現に貢献できるソリューションをワンストップで提供してまいります。

※1 一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター（コージェネ財団）が主催し、

新規性・先導性・新規技術および省エネルギー性等において優れたCGSを表彰することにより、

CGSの社会的認知を図るとともに、より優れたCGSの普及促進につなげることを目的とした表彰制度

※2 都市ガス等を利用して発電し、発電時に生じる熱を活用することでエネルギーを無駄なく利用できるシステム

※3 「JFE-METS(R)」：https://www.jfe-eng.co.jp/products/power/ele04.html

2019年度省エネ大賞受賞（2020年1月30日公表）

https://www.jfe-eng.co.jp/news/2020/20200130.html

https://www.nisshin-oillio.com/company/news/down2.php?attach_id=1082&uid=6784(https://www.nisshin-oillio.com/company/news/down2.php?attach_id=1082&uid=6784)

※4 2025年6月17日ニュースリリース

https://www.jfe-eng.co.jp/news/2025/20250617.html

https://www.nisshin-oillio.com/company/news/down2.php?attach_id=1861

※5 水素供給インフラが整備され次第、速やかに水素利用可能な状態

※6 JFEエンジニアリング調べ（2026年2月）

2月5日に行われた「コージェネシンポジウム2026」における表彰式の様子

