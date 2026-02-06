ブックオフ、東大和市とネーミングライツに関する協定を締結　東大和市立中央図書館を「BOOKOFF　東大和市中央図書館」と命名

ブックオフコーポレーション株式会社

ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆）の子会社で、リユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーション株式会社（以下、ブックオフ）は、東大和市と、東大和市立中央図書館のネーミングライツ（施設命名権）取得に関する「東大和市立中央図書館ネーミングライツ協定書」（以下「本協定」）を締結し、2026年2月4日（水）に東大和市役所にて締結式を行いました。これにより、2026年4月1日から2031年3月31日までの5年間、東大和市の「東大和市立中央図書館」（以下「本施設」）の愛称は「BOOKOFF 東大和市中央図書館」（ぶっくおふ ひがしやまとしちゅうおうとしょかん）となります。

東大和市役所にて行われた締結式の様子

東大和市では、本施設の持続可能な施設運営を図るための財政確保を目的に、ネーミングライツ事業を導入し、公募を実施。このたび、ブックオフが本施設のネーミングライツ・パートナーに選定されました。本施設は、今後も東大和市民を中心に読書や学習、情報収集の場として利用される予定です。

ブックオフは、1990年の創業以来、経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約 800 店舗を運営しています。今回、東大和市が進める中央図書館ネーミングライツ事業に対し、地域社会への貢献とリユースの啓発という理念が一致したことから本事業へ応募し、本契約に至りました。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

■和地 仁美（わち ひとみ） 東大和市長 コメント

この度、皆様のご理解とご協力により、本協定を締結できましたこと、心より嬉しく、深く感謝申し上げます。

本協定の締結により、「ブックオフ」の知見を活かして図書館の運営基盤がさらに強化され、市民の皆様により一層喜んでいただける図書館の実現へ向けた、心強いお力添えをいただけるものと確信しております。今後も「持続可能な社会」の重要性が高まるなか、本協定を契機として、「ブックオフ」と当市の連携がますます発展していくことを切に願っております。

■ブックオフコーポレーション株式会社 執行役員兼東京支社長

廣瀬 真文（ひろせ まさふみ） コメント

弊社が理念として掲げる「地域社会への貢献」と「リユースの啓発」が、市の目指す方向性と見事に合致したことから、ぜひ参画させていただきたいと願い、こうして実現の運びとなりました。リユースを推進する企業として、市民の皆様が集う図書館を応援できることには、大変大きな意義を感じております。

「BOOKOFF 東大和市中央図書館」という名称には、お子様からご高齢の方まで誰もが親しみやすく、本を通じた循環型社会を直感的にイメージしていただきたいという願いを込めております。

今後は市役所の皆様と密に連携し、市民の皆様に喜んでいただける施策を進めてまいりたいと考えており、市民の皆様に図書館を、そしてブックオフをより身近に感じていただき、本事業が持続可能な社会への関心を高めるきっかけとなれば幸いです。

■東大和市立中央図書館ネーミングライツ協定締結式

日 時 ：2026年2月4日(水)

場 所 ：東大和市役所 市長公室

主な出席者：東大和市長 和地仁美

ブックオフコーポレーション株式会社 執行役員兼東京支社長 廣瀬真文 ほか

■ネーミングライツの概要

対象施設：東大和市立中央図書館

契約期間：2026年4月1日～2031年3月31日（５年契約）

愛 称 ：BOOKOFF 東大和市中央図書館

「BOOKOFF 東大和市中央図書館」外観

■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990 年、35 坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約 800 店舗を運営。国内での年間利用者は約8,800 万人、年間売買点数 6億8千万点を超えています。2025年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシアなどでの海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

