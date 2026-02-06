グロービス、GPTWジャパン「働きがいのある会社」 総合ランキング 4位、13年連続選出！ “社会貢献本業カンパニー”を体現する組織づくりに評価

株式会社グロービス

株式会社グロービス（東京都千代田区、代表取締役：堀義人）は、Great Place to Work(R) Institute Japan（以下 GPTWジャパン）が実施する日本における「働きがいのある会社」の2026年版総合ランキングで、683社の参加企業のうち中規模部門で4位に選ばれました。

グロービスが“社会貢献本業カンパニー”のもと推進してきた、事業を通じた社会・地域への貢献をはじめ、能力開発の機会の提供、働きやすさなどが「働きがいポイント」として評価されました。2014年の入賞以来13年連続の選出となり、2月6日開催のBest Workplaces Award2026で表彰されました。

また日経ビジネス（2025年10月13日号）で発表された社員がオススメする100社ランキングでランクインしました。

▼2026年版 日本における「働きがいのある会社」 総合ランキング （GPTWジャパン）

中規模部門（従業員100～999人） 第4位 https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html

GPTWジャパンは、アンケート結果を点数化し、一定水準を超えた会社を、「働きがい認定企業」として発表しています。従業員向けと企業向けの2種類のアンケートでは、働く環境や制度の充実度などを多角的に評価し、立場、仕事、働く場所に関係なく、あらゆる従業員が会社やリーダーを信頼し、自分の仕事に誇りを持ち、一緒に働いている人たちと連帯感を持てる会社を「働きがいのある会社」として認定。さらに、認定企業のうち特に働きがいの水準が高い上位100社をベスト100として発表しています。グロービスは、ウェイを中心に据えた理念経営をHRポリシーおよび人事制度に落とし込み、採用や昇進昇格などあらゆる場面に一貫性を持たせていることや、従業員にとって誇りある仕事や専門性を高められる環境であることが評価され、「働きがいのある会社」の中規模部門ベスト100に13年連続でランクインしました。

▼日経ビジネス「10万人口コミ調査 社員がオススメする100社 愛される人的資本経営」

社員がオススメする100社を一挙公開（2025年10月13日号）

社員口コミサイト「OpenWork」に2024年1月以降に投稿された、現役社員および2024年以降に退職した元社員による10万件超の回答を基に調査。「自分の勤務先に就職・転職することを、親しい友人や家族にどの程度勧めるか」という質問に対する0～10段階の評価を分析し、外資系企業を含む上位100社をランキング化。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0418H0U5A101C2000000/

【グロービスグループ （https://globis.co.jp/about/globis-group/(https://globis.co.jp/about/globis-group/)）】

グロービスは、社会・組織・個人の可能性を拓き、ビジネスを通した社会貢献に取り組む「社会貢献本業カンパニー」です。事業を通じた社会貢献に加えて、水戸・茨城の地方創生、日本・世界を良くする活動を推進しています。

■多様な人材の能力発揮を支える制度・環境づくり

グロービスは、多様な社員が存分に能力を発揮し、社会に価値を提供し続けられる「理想的な企業システム」を追求し、さまざまな取り組みを行っています。

近年はテクノベート*の推進やグローバル展開のために、多様性に富んだ人材（エンジニアやデザイナー、多様な国籍のスタッフ）を積極的に採用しおり、こうした社員の多様化に合わせ、働き方改革や働きがいのある職場づくりを積極的に推進しています。

例えば、変形労働時間制（事業部によりフレックスタイム制）やリモートワーク制など、各自が業務やライフステージに合わせて柔軟に働くことができる制度を整えています。男女問わず出産休暇・育児休暇の取得を積極的に推奨しており、産休後の復職率は100%と、意欲ある社員が働き続けやすい環境作りを実現しています。

また、オフィスのフリーアドレス化、開放的でモダンなレイアウトの働きやすいオフィス環境の整備など、高いパフォーマンスを発揮できる、職場づくりにも力を入れています。

現在は25カ国におよぶ多国籍な人材が勤務しており、女性管理職比率も36%（全社員の女性比率57%）に達するなど、多様な社員が活躍しています。

2025年12月にオフィス増床を行ったグロービス東京校 アネックスイベントや交流にも活用できる大型LEDビジョンを設置した、社員専用「カフェスペース」

■基本理念、行動指針の浸透

また、一貫して大切にしているのは、グロービスのビジョンやミッションなど基本的な理念、行動指針などをまとめた「グロービス・ウェイ」(https://globis.co.jp/about/globis-way/)に、社員全員が共鳴する経営の実践です。この価値観は評価制度とも深く連動しており、360度評価を通じて「グロービス・ウェイ」の体現度を確認しています。「グロービス・ウェイ」が社内で浸透しているからこそ、「目指すべきリーダーのあり方」「大事にしたい価値観」など、組織として一貫した価値観を持ち事業を推進していくことが可能になります。



「グロービス・ウェイ」に紐づいた「ワークスタイル・ウェイ」では、テクノロジーを活用した働き方を柔軟に取り入れつつ、人間関係づくりの場においては対面での交流を重視することを明文化し、企業文化の醸成や良きコミュニティの形成を目指しています。原則週3回の出社推奨や月1回のチームビルディング、新入社員のオンボーディングの強化、また個人の価値観の棚卸しと理念の共有を行う入社1年目・3年目研修、会社の方針を社員同士で議論し交流を深めるリトリート（合宿）、理念に関わる書籍の読書会、少数制のプレジデントランチ、各拠点でのランチギャザリング、自主的なクラブ活動、などを通してこれらの実現に取り組んでいます。特にリトリート（合宿）は、年間15回、少人数グループに分かれて開催され、代表の堀がすべてのテーブルを回り、社員一人ひとりの声に直接耳を傾ける対話の場としています。

グロービスグループのLuckyFM茨城放送運営の音楽フェス「LuckyFes'25(https://luckyfes.com/)」は、3日間で8万人超を動員社員の家族とともに参加した、社員旅行の様子

海外拠点スタッフと東京本社スタッフとの交流会の様子

今後もグロービスは、時代に応じて職場環境や各種制度を柔軟に整え、良き関係性を創り、良きコミュニティを形成し、グロービスらしい良きカルチャーを醸成しながら、社員にとって「働きがいのある会社」であり続けます。

* テクノベート：テクノロジーとイノベーションを組み合わせた造語。

■GPTWジャパンについて

Great Place to Work(R) Institute は、「働きがい」に関する調査・分析を行い、一定の水準に達していると認められた会社や組織を「働きがいのある会社」ランキングとして発表する活動を、世界約170カ国で実施している専門機関。米国では、1998年より「FORTUNE」誌を通じてランキングを発表しています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Instituteよりライセンスを受け、GPTWジャパンを運営。

◆グロービス （https://globis.co.jp(https://globis.co.jp)）

グロービスは1992年の設立以来、「経営に関するヒト・カネ・チエの生態系を創り、社会の創造と変革を行う」ことをビジョンに掲げ、各種事業を展開してまいりました。「ヒト」の面では、グロービス経営大学院に加え、スクール型研修や集合研修など法人向け人材育成サービスを展開するグロービス・コーポレート・エデュケーション、eラーニングや定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」などを提供するグロービス・デジタル・プラットフォームにより、リーダーの育成を推進しています。「カネ」の面では、ベンチャー企業への投資・育成を行うベンチャー・キャピタル「グロービス・キャピタル・パートナーズ」を運営、「チエ」の面では、出版事業ならびにオウンドメディア「GLOBIS 学び放題×知見録」を通じて知の発信を行っています。さらに社会における創造と変革を促進するため、一般社団法人G1によるカンファレンス運営、一般財団法人KIBOW による震災復興支援および社会的インパクト投資などの活動を展開しています。

グロービス：

学校法人 グロービス経営大学院

・日本語（東京、大阪、名古屋、福岡、オンライン）／英語（東京、オンライン）

株式会社 グロービス

・グロービス・エグゼクティブ・スクール

・グロービス・マネジメント・スクール

・企業内研修

・出版／電子出版

・「GLOBIS 学び放題×知見録」／「GLOBIS Insights」

・「GLOBIS 学び放題」／「GLOBIS Unlimited」

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社

顧彼思（上海）企業管理諮詢有限公司

GLOBIS Asia Pacific Pte. Ltd.

GLOBIS Asia Campus Pte. Ltd.

GLOBIS Thailand Co., Ltd.

GLOBIS USA, Inc.

GLOBIS Europe BV

GLOBIS Manila Inc.

PT. GLOBIS INDONESIA HUB

その他の活動：

・一般社団法人G1

・一般財団法人KIBOW

・株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

・株式会社LuckyFM茨城放送

【取材に関するお問い合わせ先】

グロービス 広報室 担当：土橋涼

E-MAIL： pr-info@globis.com