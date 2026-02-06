NVIDIAのオープンAIモデル、ChatGPT ヘルスケア、Google Genie等、最新AIビジネストレンドがわかる『MONTHLY AI BUSINESS REVIEW 2026年1月号』公開

BizTech株式会社

最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社（東京都豊島区、以下「当社」）は、見逃せない最新のAIビジネス情報をまとめた『MONTHLY AI BUSINESS REVIEW 2026年1月号』を公開致しました。

2026年1月の最新トレンド

今月号では、以下のような最新AIビジネス情報を解説しています。



最新のビジネス情報では、GAFAMやOpenAI、AnthropicなどのBigTechを始めとする企業の最新サービスの情報から、生成AIや画像認識AI、需要予測等の様々なAI技術を活用した国内の実証実験・導入事例情報などを幅広くピックアップしています。

・NVIDIAが業界横断型のオープンAIモデル群を公開、物理AI・ロボティクス分野に注力

・NVIDIAが物理AI向け新モデル群を発表、世界各社が次世代ロボットを披露

・OpenAI、健康管理に特化した「ChatGPT ヘルスケア」を発表

・Google DeepMind、Veo 3.1 Ingredients to Video大幅アップデートで縦型動画と4K出力対応

・OpenAI、ChatGPTに広告導入と月額8ドルの「ChatGPT Go」プランを全地域で提供開始

・AnthropicがClaude用の新憲章を公開、AI訓練における価値観と行動指針を明文化

・OpenAI、科学研究向けワークスペース「Prism」を無料提供開始。

・Google DeepMind、対話型世界生成プロトタイプ「Project Genie」を提供開始

・Microsoftが2025年下半期のグローバルAI導入レポートを公開、南北間のデジタル格差が拡大

・NTTデータ経営研究所、AI利用の最大障壁は「データ不安」と調査で判明

・NECが知財DX事業を開始、独自AI活用のSaaS型ツールで特許業務を最大94%効率化

・Sakana AI、Googleと戦略的パートナーシップを締結し資金調達を実施

BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

