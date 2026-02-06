ナレッジワーク、個社固有の複雑な業務をAIで支援・代行できる「ナレッジワークカスタマイズAIエージェント」を提供開始

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO 麻野耕司）は、個社固有の営業業務に最適なAIを設計・実装できる新ソリューション「ナレッジワークカスタマイズAIエージェント」 の提供を開始しました。

◼️新ソリューション「ナレッジワークカスタマイズAIエージェント」

「ナレッジワークカスタマイズAIエージェント」は、プロダクトの標準AI機能では対応できない、企業ごとに異なる個社固有の営業業務に最適なAIエージェントを設計・実装できるソリューションです。

専門コンサルタントが、自社の業務にあわせてカスタマイズしたAIエージェントを構築することで、業務を変革し、成果を創出できるAXを実現します。

◼️「ナレッジワークカスタマイズAIエージェント」ご提供の背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XT2LBMDejS4 ]

多くの企業において生成AIの導入が進む一方で、セールスAXは様々な壁にぶつかり、停滞・失敗しています。

◼️「ナレッジワークカスタマイズAIエージェント」が実現すること

個社固有の営業業務に最適なAIエージェントを設計・実装できます。

◼️「ナレッジワークカスタマイズAIエージェント」の具体的イメージ

営業担当や営業企画を支援するAIエージェントを各社の業務にあわせて構築します。

◼️オンラインセミナーのご案内

「ナレッジワークカスタマイズAIエージェント」の全貌をご紹介するオンラインセミナーを開催いたします。営業組織にAI導入する際に直面する課題の乗り越え方と、会社ごとに最適化したAIエージェントの実装・運用方法をご紹介します。営業企画・営業責任者・AI推進担当のみなさま、ぜひご参加ください。



▼お申し込みはこちら

https://knowledgework.cloud/seminar/product-custom-ai-agents_20260306/pr

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

営業担当が成長し、成果を生み出せるような営業変革を実現するため、主に大手企業を対象に「セールスAXソリューション」を提供しています。

NTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模でセールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」が導入されています。また、セールスAIプロダクトに加えて、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」による営業部門の現場変革を推進しています。

AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」

https://knowledgework.cloud/



所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product