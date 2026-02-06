韓国発の“日常に溶け込む防犯アイテム”『Anjourni（アンジョニ）』、博多マルイで日本初披露

Blackship合同会社

韓国の最新トレンドを日本で体験できる場をプロデュースするKITERUは、丸井で開催される「KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU」にて、韓国発の個人安全デバイス『Anjourni（アンジョニ）』を日本で体験・購入できるラインアップとして展開します。

『Anjourni』は、相手を“制圧”するためではなく、危険を感じた瞬間にその場を離れるための「回避（エスケープ）中心」の発想で設計された新しい個人安全デバイス。ガスを使用しない機械式構造を採用し、日常に溶け込むミニマルデザインと、いざという時の素早い使用を想定した携帯性・経済性を両立しています。

“必要なときに手に取れない”──従来の護身用品が抱える課題に着目

近年、社会的安全への関心が高まる一方で、従来の護身用品は「いざという時に使いにくい」「普段持ち歩くには心理的・物理的な負担が大きい」といった理由から、本当に必要な場面で手元にないという課題が指摘されてきました。

セイフィックスはこうした課題に着目し、「日常の携帯性」と「緊急時の即応性」の両立を目指して『Anjourni』を開発。ミニマルな外観と携帯性に加え、カートリッジ交換システムにより、単発の利用にとどまらず“安全を習慣化する”という新しい視点を提案します。

特許技術を基盤に、国内外での展示・検証を経て品質を追求

『Anjourni』は、関連特許技術を基盤に開発された製品で、国内外の展示会への出展や、国内研究施設での検証などを通じて品質と技術力を磨いてきました。“強さ”よりも“離れる”という判断を後押しし、暮らしに溶け込む形で安全の選択肢を広げることを目指しています。

「Safe Beauty」──安全をライフスタイルへ

セイフィックスは「Safe Beauty（セーフ・ビューティ）」という新しい安全ライフスタイルのコンセプトのもと、日常と安全の境界をなめらかにし、暮らしの中で自然に選ばれるプロダクトを継続的に展開していく方針です。

本件に関するお問い合わせ先

- イベント名：KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU- 会場：博多マルイ3階、イベント会場- 期間：2026年2月13日（金）～2月19日（木）- 主な内容：会場では、『Anjourni（アンジョニ）』の展示・販売に加え、アンケート回答特典やSNS投稿特典など、来場者参加型の各種企画をご用意しています。

韓国の最新トレンドをいち早く日本で体験できるイベントを企画・開催する「KITERU」は、Blackship合同会社が運営しています。

E-mail：kiteru@blackship.tokyo