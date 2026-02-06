セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『評価制度が機能しないのは上司だけのせい？ ～見落とされてきた「被評価者」へのアプローチ～』セミナーを2026年3月9日（月）12:10～12:45に開催することをお知らせいたします。

概要

「評価者研修は毎年実施している。それでも評価に対する現場の不満は消えず、部下の成長につながっていない...」 そんな悩みを抱える人事担当者は少なくありません。評価制度は本来、報酬を決めるためのものだけではなく、期待役割を明確にし、対話を通じて社員の成長を支援するための仕組みです。しかし、多くの企業では、「被評価者にフィードバックをしても、行動に落とし込めない」、「面談で被評価者が話してくれず、理解しているか分からない」という問題が起こっています。

その原因は、評価者だけでなく、評価の受け手（被評価者）へのアプローチ不足にもあります。評価制度を機能させるには、評価者への教育だけでなく、被評価者への教育も不可欠です。

そこで本セミナーでは、評価制度を正しく機能させるために、被評価者向けの教育施策として、被評価者研修のポイントを分かりやすく解説します。

人事制度の運用に課題を感じている方、面談の質を高めたいとお考えの方、被評価者の主体性を引き出したいとお考えの企業のご担当者におすすめのセミナーです。

https://sele-vari.co.jp/seminar/202603091/

プログラム



1.なぜ評価制度が機能しなくなるのか？

評価制度が設計できても、運用で苦戦する理由

運用が崩れると発生する問題



2.評価者教育だけでは人事制度は回らない

上司のスキル育成だけでは限界がある

評価に対する被評価者の意識改革が必要



3.被評価者への意識改革を促すためのアプローチ

被評価者研修の効果

被評価者研修を実施する際のポイント



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年3月9日（月）12:10～12:45

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

西村 悠佑

神戸大学在学中より、セレクションアンドバリエーションにてアソシエイトとして2年間の長期インターンを経て参画。入社後は、経営環境及び企業分析を数多く手掛けながら、人事制度設計や採用支援プロジェクトに取り組んでいる。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/