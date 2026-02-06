新制度で葬儀の事前相談のきっかけを「葬儀の口コミ紹介キャンペーン」2月6日開始

株式会社ディライト

株式会社ディライト（本社：東京都新宿区、代表：高橋亮）は、葬儀社比較サイト「葬儀の口コミ」にて、2026年2月6日より「葬儀の口コミ紹介キャンペーン」を開始しました。葬儀の話題が切り出しにくいという心理的ハードルを下げ、事前相談の一歩を後押しすることを目指します。

特典として、紹介者・紹介された方の双方が対象葬儀社で葬儀を施行した場合、Amazonギフト券2,000円分をそれぞれ進呈します。

葬儀の話題・事前相談の切り出し方を"変える"

葬儀の相談は身内ほど切り出しにくく、準備が後回しになりがちです。本キャンペーンは、身近な人から相談先の情報を受け取れる“きっかけ”をつくり、事前相談の一歩を後押しします。

経験者の注意点も踏まえて比較しやすくなり、費用や内容の行き違いによる不安を減らすことを目指します。

【利用シーンの例】

「葬儀の口コミ紹介キャンペーン」キャンペーン概要

- 「もしもの時に困らないように」と、信頼できる人に“相談の入口”を個別に渡す- 同僚やママ友に「ここから相談できるよ」と、連絡先だけ共有する- 親族の容体が急変したときに備えて、世帯主へ事前に連絡先を渡しておく

「葬儀の口コミ」経由で対象葬儀社へお問い合わせ（電話）した際に紹介コードが発行されます。紹介コードを身近な人に共有し、紹介者と紹介を受けた方が対象葬儀社で葬儀を施行となった場合、紹介元・紹介先それぞれにAmazonギフト券2,000円分を進呈します。

紹介キャンペーンの利用方法

1．お問い合わせ後に表示されるポップアップで電話番号を入力

2．問い合わせをした電話番号を入力して「紹介コード」を発行する

発行画面のイメージ：好きな文字列を指定することも可能

3．コードをコピー、もしくはLINEで友人・知人・親戚に共有する

実際に発行されるお友達紹介コード

4．紹介された人は「葬儀の口コミ」から希望の葬儀社へ問い合わせをする

5．問い合わせ後、紹介コードと電話番号を入力してキャンペーンを適用する

紹介された人は、紹介コードと電話番号を入力する

6．後日送付されるSMSからAmazonギフト券を受け取る

紹介者がコードを再度確認したい場合は、自身の電話番号から再発行できます。

キャンペーン対象条件

【対象条件】

紹介元：電話問い合わせで紹介コード取得＋本人の施行完了

お友達：紹介コードで電話問い合わせ＋施行完了

【対象外】

対象外：コード発行前の施行依頼／会員登録、警察等紹介、葬祭扶助、同一世帯、その他不正

【受け取り方法】

「葬儀の口コミ」にて施行完了を確認後、翌月末頃に双方へSMSでAmazonギフト券を送付します（必要に応じて施行後に申請フォームをご案内／SMS受信不可の番号は対象外）。

【キャンペーン期間】

紹介コード発行期間：2026年2月6日 ～ 2026年3月31日

紹介コード使用期限：2026年2月6日 ～ 2026年9月30日

※上記期間内に「紹介コードの発行」および「紹介コードを使用したお問い合わせ（お友達のご相談）」が完了している場合、葬儀の施行が2026年4月1日以降となっても適用対象となります。

（ただし、2026年9月30日までに対象葬儀社にて施行された場合に限ります）

※本キャンペーンはAmazonの提供・協賛によるものではありません。

葬儀の口コミとは？

「葬儀の口コミ」（https://soogi.jp）は、葬儀社選びという精神的にも時間的にも困難な問題を解消するために作られたウェブサイトです。

実際に葬儀をした方からの口コミ、詳しい葬儀社情報を提供しています。

「葬儀の口コミ」の主な特徴

会社概要

- 信頼できる口コミ：実際に葬儀を行った人からの口コミを掲載。投稿時に連絡先確認や証明書類の提出を求め、本物の利用者の声であることを確認しています。- 直接連絡：コールセンターなどを介さず、利用者が葬儀社と直接電話で話せます。- 完全無料：初期費用・月額費用は一切なく、見積もりや相談も全て無料。会員登録も不要で、必要な時に必要な情報を手軽に入手できます。- 豊富な情報：料金プラン、実際の葬儀事例、祭壇や式場の画像、施設情報などを一つのサイトで比較検討できます。- 24時間365日対応：全国どこでも、いつでも葬儀の相談・依頼ができます。早朝でも深夜でもいつでも相談可能です。- 会社名 ：株式会社ディライト- 設立 ：2007年10月1日- 本社所在地：東京都新宿区新宿1-36-12 サンカテリーナ2F- 代表者 ：代表取締役 高橋 亮（Xアカウント：https://x.com/takaryo_delight）- 資本金 ：50,000,000円（2023年1月31日現在）- URL ：https://delight.co.jp

サービス

- 『葬儀の口コミ』：https://soogi.jp- 『葬儀のウェブ担当』：https://sougi-webtan.com- 『お墓の口コミ』：https://oohaka.jp- 『お墓のウェブ担当』：https://www.sougi-webtan.com/lp-oohaka/- 『AI検索ラボ』：https://delight.co.jp/ai-search-lab/