【名古屋プリンスホテル スカイタワー】香り立つ和の甘味と、愛知県産いちごの饗宴「いちご＆和スイーツ・ランチブッフェ -和香(わか)-」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

名古屋プリンスホテル スカイタワー（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12、総支配人：山村 登志久）は、ホテル31階「Sky Dining 天空」にてストロベリースイーツ＆ランチブッフェ第2弾として「いちご＆和スイーツ・ランチブッフェ -和香-」を2026年3月20日(金・祝)から6月4日(木)まで開催いたします。

いちご＆和スイーツ・ランチブッフェ -和香-

第2弾のテーマはいちご×和スイーツ。モンブランといちご大福を掛け合わせたハイブリッドスイーツ「いちご大福風ナゴプリ・モンブラン」や、小倉トーストをイメージした「三河みりん風味のあんバター焼きカステラ～いちご添え～」など、和の要素を取り入れた新感覚スイーツが登場。あんバター焼きカステラは、三河みりんを使用したザラメ入りカステラをバターで香ばしく焼き上げ、小倉あんと生クリーム、いちごを添えた一品。名古屋らしさを感じられる味わいに仕上げました。その他、バナナや三色白玉、甘じょっぱさがクセになる柿の種など、お好みの具材で楽しめる「いちごチョコファウンテン＆あんこフォンデュ」や、「いちごときな粉のショートケーキ」「いちごと抹茶の和パフェ」など、いちごを主役にした多彩な和スイーツをご用意しております。

三河みりん風味のあんバター焼きカステラ～いちご添え～

また、第1弾で好評の曜日限定イベントも継続開催。第2弾では、毎週木曜日限定で愛知県産のフレッシュいちごをお好きなだけお召しあがりいただけます。いちご本来の甘みをそのまま、またチョコレートやあんこにディップして味わうなど、木曜日だけの特別な体験をお届けします。

ブッフェで使用するいちごは「紅ほっぺ」「ゆめのか」「章姫」などすべて愛知県産。香り豊かな愛知県産いちごと和の甘味が織りなす、心ほどけるひとときをお楽しみください。

「いちご＆和スイーツ・ランチブッフェ -和香-」概要

【期 間】 2026年3月20日(金・祝)～6月4日(木)

【時 間】 11:30A.M.～1:00P.M. / 1:30P.M.～3:00P.M.(90分制)

【料 金】 おとな：平日\5,200 土休日\6,000 小学生：平日\2,600 土休日\3,000

幼児（4才～未就学児）：平日\1,500 土休日\1,900

※4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)の期間は全日休日料金となります。

いちご大福風ナゴプリ・モンブランいちごチョコファウンテン＆あんこフォンデュいちご＆和スイーツの数々木曜日限定特別メニュー

愛知県産フレッシュいちごが食べ放題

- その他にもいちごメニューをご用意いちご×和スイーツ アフタヌーンティー

【期 間】 2026年3月20日(金・祝)～6月4日(木)

【時 間】 3:30P.M.～5:00P.M.（90分制）

【料 金】 おとな1名さま \4,700

※前日3:00P.M.までのご予約制となります。

※ブッフェの料金には消費税が含まれております。

※アフタヌーンティー料金には消費税が含まれております。別途、サービス料（13％）を加算させていただきます。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

◆お客さまからのお問合せ・ご予約 TEL：052-756-3102（受付時間9:00A.M.～6:00P.M.）