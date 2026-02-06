「おやつ市場in二子玉川」終日楽しめるお子様と楽しめるイベント「MR.MEN LITTLE MISS presents こどもおやつマルシェ」が同時開催決定！
おやつ市場実行委員会（ぴあ株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）は、2026年2月13日（金）から15日（日）の3日間、二子玉川ライズ ガレリアにて、全国から多様なおやつが集まるイベント『おやつ市場 』を開催いたします。
本イベントは、2025年2月に東京・二子玉川で初開催し、3日間で約3万人のお客様にご来場いただいた人気のフードイベントです。 今回は終日楽しめるお子様と楽しめるイベント「MR.MEN LITTLE MISS presents こどもおやつマルシェ」同時開催が決定いたしました。
公式サイト：https://oyatsu-ichiba.jp/(https://oyatsu-ichiba.jp/)
■「おやつ市場」開催コンセプト
「おやつ」はみんなを笑顔にします。
大切な人との会話が弾む瞬間、
一人でほっと心が安らぐ時間、
今まで出会ったことのない味に驚く体験-。
「おやつ市場」は、作り手の想いと食べ手の笑顔をつなぎ、日常に小さな感動と豊かな時間を生み出す場所です。
■【同時開催！】MR.MEN LITTLE MISS presents こどもおやつマルシェ
イギリスの絵本から生まれた、個性豊かなキャラクターたち『ミスターメン リトルミス』がおやつ市場に登場！こどもたちが好きなおやつを選んで、お買い物体験も楽しめるスぺシャルイベントを開催します！こどもたちがママやパパにどんな商品を買ってきてくれるかお楽しみ！
【こどもおやつマルシェとは】
こどもだけで入れるおやつ屋さんが限定登場！
ここでしか買えない自分の気に入った商品を購入できます。
【開催日時】
2月13日（金）12:00～18:00
2月14日（土）11:00～18:00
2月15日（日）11:00～17:00
【参加方法】
１.こどもおやつマルシェ専用チケットを購入
２.好きなおやつを選ぶ
３.選んだおやつ分のチケットをレジに渡す
※現金またはキャッシュレスがご使用いただけます。
※当日会場で販売となります。事前予約制ではございません。
※商品がなくなり次第終了となる場合があります。
※払戻し(換金・おつり)は不可です。
■ミスターメン リトルミス公式サイト
https://www.sanrio.co.jp/special/ilovemrmen/(https://www.sanrio.co.jp/special/ilovemrmen/)
今後の詳細については随時Instagram（@OYATSU_ICHIBA）で発信いたします。
バレンタインデーや週末のお出かけとして、大切な人へのギフトや自分へのご褒美探しはもちろん、思わず誰かに「シェアしたくなる」ようなおやつとの出会いが待っています。 出店店舗などの最新情報は『おやつ市場』公式サイト・公式SNSにて順次公開して参ります。『おやつ市場』に、どうぞご期待ください。
参加店舗 （★おやつ市場_初出店）
・佐藤洋菓子店（北海道・札幌）
★レモンケーキ専門店レゾンデートル本八幡（千葉・市川）
★アトミヨソワカ （蔵前店）（東京・蔵前）
★Cacao Husk Project（東京・鳥越）
・玉英堂（東京・日本橋）
・菫花堂（東京・三鷹）
・KURAMAE CANNELE（東京・蔵前）
★タルトリーアルベール（東京・巣鴨）
★bake & coffee taik（東京・三田）
★まぁーのお菓子なおうち（東京・府中）
★MAMEINU KOTAROの豆屋さん（東京・赤坂）
★KINTOMEAL（神奈川・小田原）
★ラウンド食パン工房パンデマルタ（神奈川・小田原）
・ハワイアンスィーツカンパニー（神奈川・横浜）
★ル・シャンティエ（神奈川・茅ヶ崎）
・和菓子司いづみや（神奈川・横須賀）
★東海農産グループ株式会社トーノー（静岡・静岡）
★檸檬とラクダ（静岡・藤枝）
・スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見）
・大須ういろ（愛知・名古屋）
・Lycka（愛知・刈谷）
・UCHU wagashi（京都・上京）
★京マカロン（京都・下京）
★スイーツ研究所 Unite（大阪・住吉）
★Room:105（山口・下関）
・cake.jp（通販）
・WERKA（通販）
『おやつ市場』開催概要
■名称 『おやつ市場』
■開催日 2026年2月13日(金)～15日(日) 計3日間
■会場 二子玉川ライズ ガレリア
（〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ）
■アクセス 二子玉川ライズ ガレリア （東京都世田谷区玉川2-21-1）
■入場料 無料
■主催 おやつ市場実行委員会（ぴあ株式会社・カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）
公式Instagram：https://www.instagram.com/oyatsu_ichiba(https://www.instagram.com/oyatsu_ichiba)