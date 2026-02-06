【名古屋プリンスホテル スカイタワー】愛知伝統・八丁味噌で味わう国産牛シャリアピンステーキと多彩な肉料理をご用意「肉バルディナーブッフェ～MEAT NIGHT～」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

名古屋プリンスホテル スカイタワー（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12、総支配人：山村 登志久）は、ホテル31階「Sky Dining 天空」にて「肉バルディナーブッフェ～MEAT NIGHT～」を2026年3月20日(金・祝)から6月4日(木)まで開催いたします。

肉バルディナーブッフェ～MEAT NIGHT～

本フェアでは、牛・豚・鶏それぞれの素材の魅力を最大限に引き出した多彩な肉料理をご用意。中でもおすすめは、愛知を代表する伝統調味料「八丁味噌」を使用した、「国産牛のシャリアピンステーキ 八丁味噌ソース」。すりおろした玉ねぎに漬け込むことで柔らかくジューシーに仕上げたステーキを、シェフが目の前で焼き上げてご提供いたします。その他、メープルバルサミコの甘みと酸味が肉の旨みを引き立てるローストチキンや、香ばしく焼き上げたハニーマスタードローストポークなど、素材と味わいにこだわった肉料理を取り揃え、肉バルならではの食べ応えをお楽しみいただけます。また、木曜日限定で「オニオングラタンスープのパイ包み焼き」をご提供。コク深いオニオングラタンスープととろけるチーズをパイで包みサクサクに焼き上げた一品で、週に一度の特別な味わいとしてご用意いたします。

地上140ｍからの眺望とともに、牛・豚・鶏の肉の旨味を存分にお楽しみいただける食体験をお届けいたします。

「肉バルディナーブッフェ～MEAT NIGHT～」概要

国産牛のシャリアピンステーキ 八丁味噌ソース

【期 間】 2026年3月20日(金・祝)～6月4日(木)

【時 間】 5:30P.M.～9:30P.M.

【料 金】 おとな：平日\6,500 土休日\7,000 小学生：平日\3,200 土休日\3,500

幼児（4才～未就学児）：平日\2,200 土休日\2,500

※4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)の期間は全日休日料金となります。

※ブッフェの料金には消費税が含まれております。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

◆お客さまからのお問合せ・ご予約 TEL：052-756-3102（受付時間9:00A.M.～6:00P.M.）