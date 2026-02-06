Osaka Metro×モンスターハンター「MONSTER HUNTER SOUND QUEST」を開催決定！

株式会社カプコン

「Osaka Metro」×「モンスターハンター」のコラボレーション企画として、2026年2月13日（金曜日）から2026年5月6日（水曜日・振替休日）まで「MONSTER HUNTER SOUND QUEST」を開催します。本イベントは「Osaka Metro」にご乗車いただき、音声ARを活用したデジタルクエストが楽しめるゲームイベントです。『モンスターハンターワイルズ』と、「モンスターハンター」RPGシリーズ第3弾『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の2つの異なる世界が「Osaka Metro」の駅に音声ARで出現します。参加者は、専用の参加キットを購入し、「Osaka Metro」に乗って様々な音声ARスポットを巡ることでクエストをクリアすることができます。

なお、音声ナビゲーターとして、『モンスターハンターワイルズ』は編纂者「アルマ」（CV：松本沙羅）が、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』はアズラルの王子「主人公」（CV：千葉翔也）が務めます。この音声ARクエストでしか聞けないナビゲーションにもご注目ください。

また、ゲーム内アイテムやオリジナルのステッカーなどの参加特典もご用意しております。

是非この機会に、「Osaka Metro」が「モンスターハンター」とタイアップした音声ARクエスト「MONSTER HUNTER SOUND QUEST」をお楽しみください。

【イベント概要】

◆名称：Osaka Metro×モンスターハンター「MONSTER HUNTER SOUND QUEST」

◆開催期間：2026年2月13日（金曜日）から2026年5月6日（水曜日・振替休日）

◆販売金額：1セット（Osaka Metro専用1日乗車券付き） 2,000円（税込）

◆参加方法：

⑴専用参加キットの購入：Osaka Metro専用1日乗車券や音声ARを楽しめるシリアルコードなどがセットになった専用の【参加キット】を発売場所でご購入ください。

⑵音声ARアプリ「SARF」をダウンロードし、キット内のシリアルコードを入力：『モンスターハンターワイルズ』『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』どちらかのコースを選びます。

⑶音声ARスポットを探索：音声ARの指示に従い、様々なスポットを巡ることでクエストをクリアすることができます。

⑷もう片方のクエストコースにチャレンジ：もう片方のコースをセレクトし、音声ARの指示に従うことでクエストをクリアすることができ、オリジナル壁紙などの様々な特典を得できます。

◆詳細はこちらをご覧ください。

https://subway.osakametro.co.jp/news/news/other/20260206_monsterhunter.php

【音声ナビゲーター】

音声ARクエストでしか聞けない録りおろしのナビゲーションにもご注目ください。

『モンスターハンターワイルズ』コース 編纂「アルマ」（CV：松本沙羅）

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』コース アズラルの王子「主人公」（CV：千葉翔也）

【参加キット・購入特典】

●参加キット本体

●Osaka Metro専用1日乗車券

●シリアルコードカード

※参加キット内のシリアルコードカードには下記の3種が記載されています。

１.[MONSTER HUNTER SOUND QUEST]参加用コード

２.『モンスターハンターワイルズ』の「【特別支給品】調査サポートパック【回復】」のダウンロードコード

３.『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』のキャラクターメイクで使える「アクセサリー：骨牙の魔除け」のダウンロードコード

●『モンスターハンターワイルズ』モンスター比較図ステッカー

●コラボステッカー2種（Osaka Metro×『モンスターハンターワイルズ』『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』）

▼参加キット本体

▼Osaka Metro専用1日乗車券

▼『モンスターハンターワイルズ』の「【特別支給品】調査サポートパック【回復】」のダウンロードコード

※PlayStation(R)5、Steamにて使用可能です。

▼『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』のキャラクターメイクで使える「アクセサリー：骨牙の魔除け」のダウンロードコード

※Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Steamにて使用可能です。

※本特典は、後日無料で配信予定です。

▼『モンスターハンターワイルズ』モンスター比較図ステッカー

【クエストクリア賞：オリジナル壁紙】

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

『モンスターハンターワイルズ』

【お客さまお問い合わせ先】

Osaka Metro・シティバスお客さまセンター

電話番号：050-3355-8208 営業時間：8時から20時(年中無休）

『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/

(C)CAPCOM

※画面は開発中のものです。

※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。