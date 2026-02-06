BuzzFeed Japan、創刊10周年

BuzzFeed Japan株式会社

BuzzFeed Japan株式会社（本社 東京都渋谷区、以下、BuzzFeed Japan）が運営するメディア「BuzzFeed Japan」は、2026年、創刊から10周年を迎えます。この節目にあわせ、特別企画「Next Buzz ～バズフィード10周年大いいね祭～」を開始いたします。

BuzzFeed Japanは、BuzzFeed USの日本版として誕生した、デジタルネイティブメディアです。「Spread Joy & Truth（世の中によろこびと真実を）」を大切に、生活のお役立ち情報、ショッピング、ニュース、ネットの話題まで、ジャンルにとらわれない多様なコンテンツを発信してきました。



若年層に寄り添いながら、時代の空気や多様化する価値観を読み解き、これまで多くの読者の共感と支持を集めてきました。BuzzFeed Japanに来れば、何か新しいことが見つかる。世界の見え方が少し変わる。ちょっと笑える、少し救われる。そんな“小さな発見とよろこび”が積み重なる場所でありたい--これが、10年経った今も変わらない私たちの願いです。

■10周年特別企画

Next Buzz ～バズフィード10周年大いいね祭～

本企画「Next Buzz ～バズフィード10周年大いいね祭～」では、これまで培ってきた編集力と独自の視点を生かし、次の時代につながる「新しい好き」「新しいいいね」を生み出すコンテンツを展開していきます。トレンドを捉えたコンテンツを通じて、次の10年に向けた新たな「いいね！」を創造し、読者とともに“Next Buzz”を育てていくことを目指します。

- Next Buzz ～バズフィード10周年大いいね祭～ 特設ページ こちら(https://www.buzzfeed.com/jp/badge/bfj10th)- 特集内の主なコンテンツテーマ

ー新しいことに取り組む企業やプロジェクトに関わる“人”にフォーカスしたインタビュー企画

編集部独自の視点でピックアップした人物を通して、新しい価値観や挑戦の背景を伝えます。

ーこれまでに“バズ”を生んだ商品の紹介および開発秘話・裏側取材

話題の裏にあるストーリーや試行錯誤のプロセスに光を当て、“ヒットの理由”を読み解く

コンテンツを展開します。

BuzzFeed Japanはこれからも、時代の変化に寄り添いながら、読者のみなさんと共に、新しいワクワクを生み出し続けていきます。次の10年も、BuzzFeed Japanの挑戦にご期待ください。

BuzzFeed Japan株式会社について

BuzzFeed Japan株式会社は、2015年に設立。

BuzzFeed Japan 株式会社では、BuzzFeed Japan 、ハフポスト日本版、BuzzFeed Kawaii、

Tasty Japanの、あわせて4つのバーティカルメディアを運営しています。

社会にポジティブなインパクトをうみだすことをめざし、ニュース、カルチャー、料理、ショッピング、エンターテインメントの情報を記事や動画で発信しています。

米国BuzzFeed社、朝日新聞社、朝日放送グループホールディングスの3社が出資しています。