「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の公開を記念した京王沿線コラボ企画「『銀魂』春のぶらり旅 ～どうせ暇だろ、コノヤロー。～」開催決定のお知らせ

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の公開を記念して、京王電鉄株式会社（所在地：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）沿線を中心としたコラボレーション企画「『銀魂』春のぶらり旅 ～どうせ暇だろ、コノヤロー。～」 を、2026年２月21日（土）から３月29日（日）まで開催することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。



本企画では、京王沿線の商業施設・観光施設を巡るデジタルスタンプラリーやARフォト企画、コラボグッズ・フード展開に加え、キャラクターパネルの設置などを行います。また、車両にオリジナルヘッドマーク・オリジナルラッピングを施した「銀魂トレイン」の運行、「記念乗車券」の販売、坂田銀時（声優：杉田智和氏）を含む銀魂キャラクターによる告知放送など、京王沿線でのコラボレーション施策を複合的に展開いたします。

■コラボ企画概要

＜キービジュアルイメージ＞

・タイトル：『銀魂』春のぶらり旅 ～どうせ暇だろ、コノヤロー。～

・開催期間：2026年２月21日（土）～３月29日（日）

※施策により開始日・終了日が異なります。詳細は特設サイトをご確認ください。

・実施エリア：渋谷／新宿／調布／高幡不動／高尾（京王沿線）

・主催・企画：株式会社Creative Plus

・協力：京王電鉄株式会社、高尾登山電鉄株式会社 ほか

・協賛：株式会社京王ＳＣクリエイション（トリエ京王調布）、神代植物公園

・特設サイト：https://gintama-buraritabi.jp

・コラボ公式X（旧Twitter）： https://x.com/gintama_burari

■本企画の“みどころ”

１.京王電鉄コラボ用描き下ろし：

キービジュアルに使用している描き下ろしイラストに加え、坂田銀時が京王電鉄車両に座る別バージョンの描き下ろしビジュアルも登場！記念乗車券、銀魂トレイン、コラボグッズ、キャラクターパネル等へスペシャル感満載で展開！

＜京王電鉄コラボ用描き下ろし＞＜京王線・井の頭線一日乗車券＞

２.「銀魂トレイン」の運行・告知放送の実施：

京王井の頭線ではオリジナルヘッドマーク・オリジナルラッピングを施した特別車両を運行します。

「銀魂トレイン」車内では坂田銀時による録り下ろしスペシャルアナウンスを放送。また、新宿駅、調布駅、高幡不動駅、高尾駅、渋谷駅の駅構内では、坂田銀時、土方十四郎、神威の３キャラクターによる告知放送を行います。

＜京王井の頭線ヘッドマーク（イメージ）＞＜オリジナルラッピング車両（イメージ）＞

※黒塗り部分にデザインが入ります。編成は画像と異なる可能性があります。

３.デジタルスタンプラリー＆ARフォト：

京王線沿線施設を巡って、ノベルティをゲット。

新宿コース、調布コース、高幡不動コース、高尾コースの４コースのデジタルスタンプラリーをご用意。

各スポットに設置されたキャラクターパネルやARフォトで記念撮影も楽しめます。

■開催スケジュールと施策概要

＜キャラクターパネル例＞

１.コラボスタート：２月21日（土）～

・デジタルスタンプラリー（ARフォト・キャラクターパネル設置（沿線施設））

・コラボグッズ販売

・コラボフード販売

・高尾登山電鉄ケーブルカーのオリジナルヘッドマーク

・その他沿線施設での催し



２.記念乗車券販売スタート：２月28日（土）～

・コラボ記念乗車券の販売

・キャラクターパネル設置（京王井の頭線渋谷駅・京王線新宿駅、調布駅、高幡不動駅、高尾駅）

３.追加コラボスタート：３月２日（月）～

・「銀魂トレイン」の運行（井の頭線）

・オリジナルヘッドマーク（京王線・井の頭線）

・「銀魂トレイン」車内ならびに対象５駅の駅構内での録り下ろしスペシャルアナウンスの放送開始

※詳細は特設サイト（https://gintama-buraritabi.jp）をご確認ください。

■主な施策内容

1）デジタルスタンプラリー／ARフォト（２月21日～３月29日）

京王線沿線施設のスポットを巡り、デジタルスタンプを集めるとノベルティがゲットできるスタンプラリーです。また、各スポットでキャラクターパネルやARフォトでの記念撮影をお楽しみいただけます。

・特典

各コース達成：ミニキャラフォト風クリアカード（全9種）

達成コースによってランダムで1枚プレゼント

・新宿コース：坂田銀時／志村新八／神楽

・調布コース・高幡不動コース：近藤勲／土方十四郎／沖田総悟

・高尾コース：神威／阿伏兎／月詠

全コース達成：３つの中から選べる特典

１.ミニキャラフォト風クリアカード（全９種）のコンプリートセット

２.オリジナルコースター（フードノベルティ、通常カラー、全９種）のコンプリートセット

３.オリジナルコースター（フードノベルティ、線画、全９種）のコンプリートセット

※参加費：無料

※交通費・通信料等はお客様負担となります。

※ログインには、メールアドレスもしくはLINEのアカウントが必要となります。

2）京王沿線の商業施設・観光施設での施策展開（２月21日～３月29日）

各施設ではデジタルスタンプラリーやキャラクターパネルの設置の他、描き下ろしイラスト／描き起こしミニキャライラストを使用したコラボグッズ、コラボフードの販売をいたします。また、コラボグッズの購入価格やコラボフードの注文数に応じたノベルティの配布を行います。

※コラボグッズの購入価格に応じたノベルティ配布は「東急歌舞伎町タワー POPUPショップ」「KEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE（京王モール内）」のみで実施。

※詳細は特設サイト（https://gintama-buraritabi.jp）にてご案内します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74967/table/210_1_d90548d759099363118481a0cb29ca25.jpg?v=202602060251 ]

3) 京王電鉄コラボ施策（京王電鉄各駅施策）

記念乗車券の販売、「銀魂トレイン」の運行など、多岐にわたるコラボの詳細は以下の通りです。

（A）記念乗車券（京王線・井の頭線一日乗車券）の販売（２月28日（土）始発より）

・販売価格：1,500円（税込）

・販売場所：

京王線：新宿駅（京王西口 券売機窓口）、調布駅（中央改札窓口）、高幡不動駅（改札窓口）、

高尾駅（改札窓口）

井の頭線：渋谷駅（中央口改札窓口）

※２月28日（土）～８月31日（月）の利用開始当日に限り、京王線と井の頭線全線を何度でも乗り降りできます。

※券面の裏側に記載の通し番号は、販売順に関わらずランダムとなります。

※記念乗車券はコラボ期間以降も販売しますが、なくなり次第終了となります。

（B）キャラクターパネル設置（２月28日～３月29日）

京王線、井の頭線の対象５駅に描き下ろしイラスト、描き起こしミニキャライラストを用いたキャラクターパネルを設置いたします。

※デジタルスタンプラリーの対象スポットに設置されるパネルとは、設置箇所が異なります。詳しい設置箇所は特設サイトにてご案内します。

（C）「銀魂トレイン」運行（３月２日～３月29日）

井の頭線ではオリジナルヘッドマーク・オリジナルラッピングを施した車両を運行し、車内では坂田銀時による当企画の告知放送を実施します。

※オリジナルラッピング車両ならびに車内の告知放送は井の頭線のみ実施。

・運行区間

井の頭線全線

・使用車両

１０００系１編成

※ヘッドマークは京王線・井の頭線で実施

（D）ビジョン（OOH）／車内広告掲出（３月２日～３月８日）

京王線・井の頭線車内の中づり広告で本企画のB3ワイドポスターを掲出。また、同期間中、京王新線新宿駅の改札前に展開されるサイネージでは、新規描き下ろしキャラクター９人それぞれのサイネージ動画を放映します。

（E）駅構内録り下ろしスペシャルアナウンス（３月２日～３月29日）

坂田銀時（声優：杉田智和氏）、土方十四郎（声優：中井和哉氏）、神威（声優：日野聡氏）による駅構内での告知放送を実施します。

・実施時間

10時00分～17時00分 約15分毎に放送

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74967/table/210_2_7ca296409d367b3bd1d53a9d499cf7d0.jpg?v=202602060251 ]

※状況により、予告なく放送を休止する場合があります。

■注意事項

・掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

・鉄道施策（運行・掲出・放送等）は、車両運用や点検等の都合により変更・休止となる場合があります。

・ノベルティは数量限定につき、なくなり次第終了となります。

・駅係員および駅・施設への直接のお問い合わせはお控えください。最新情報は特設サイト・コラボ公式Xをご確認ください。

特設サイト：https://gintama-buraritabi.jp/

コラボ公式X：https://x.com/gintama_burari

・本コラボ企画へのお問い合わせは下記窓口までお願いいたします。

イベント事務局 E-Mail：gintama_buraritabi@creativeplus.co.jp

頂戴したお問い合わせにつきましては、平日10:00～18:00に拝見し、順次対応させていただきます。

■映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』について

映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は、原作史上屈指の名エピソードとして知られる「吉原炎上篇」を題材に、完全新作アニメとして映画化した作品です。圧巻のアクションと熱いドラマを、新規エピソードとともに再構築し、アニメ『銀魂』初となるシネマスコープサイズで描写。

原作では描かれなかったエピソードやキャラクターが加わるにあたり、原作者・空知英秋も“スーパーアドバイザーゴリラ”として携わった本作は、

闇の中で紡がれる絆を軸に、人情や友情、愛情を描いたスケール感あふれるエンターテインメント作品となっています。

映画公式サイト：https://wwws.warnerbros.co.jp/shingintamamovie/

■TVアニメ『銀魂』とは

コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7,300万部、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）の人気コミック『銀魂』（作：空知英秋）を原作としたテレビ&劇場アニメシリーズ。

2006年にテレビアニメ化され、休止を挟みつつ13年に渡り放送された。劇場版は2011年に『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』（興行収入11億円）、2013年に原作者空知英秋書き下ろしの『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』（興行収入17億円）、そして2021年1月に原作のラストを描いた『銀魂 THE FINAL』（興行収入19億円）が公開され大ヒット！

また、2025年10月には小説「3年Z組銀八先生」（著者：大崎知仁／原作：空知英秋）のアニメもテレ東系列他にて放送。連載開始から約20年を経てもなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。

「銀魂」20周年記念サイト ：https://anime-gintama.com/

アニメ『銀魂』公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/gintamamovie

YouTube『銀魂チャンネル』 ：https://www.youtube.com/@gintama_channel_official

■権利表記

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、

ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/