【JPIセミナー】「宇宙ビジネス参入機会と地上課題解決の実装ポイント ～民間企業が押さえるべき技術転用と参入の視点～」2月19日(木)開催

JPI（日本計画研究所）は、黒須スペース＆サステナビリティ合同会社 社長 黒須 聡 氏を招聘し、宇宙ビジネス参入機会と地上課題解決の実装ポイントについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

宇宙ビジネス参入機会と地上課題解決の実装ポイント

～民間企業が押さえるべき技術転用と参入の視点～

〔開催日時〕

2026年02月19日(木) 09:30 - 11:30

〔講師〕

黒須スペース＆サステナビリティ合同会社

社長

黒須 聡 氏

〔講義概要〕

総額1兆円の宇宙戦略基金が創設され、JAXAとTOYOTA自動車による月面有人与圧ローバー開発をはじめ、民間企業の宇宙ビジネスへの参入が相次いでいる。一方、宇宙ビジネスは開発に長期間を要することから、どこから着手し、事業化すれば良いのか悩む声も少なくない。

講師は、横河電機で海外事業開発、事業企画、マーケティング、製品開発、経営に携わり、サステナビリティ担当オフィサーを務める傍ら宇宙事業を立ち上げた後、コンサルティング会社、黒須スペース＆サステナビリティ合同会社を起業。

本講演では、宇宙で生まれる技術・知見を用いて地上の課題解決（SDGs）にも応用し、地上との相乗効果で宇宙ビジネスに参入するポイントを詳説する。

〔講義項目〕

1. 宇宙ビジネス概要

2. 世界サステナビリティ動向

3. 宇宙ｘSDGs

4. 宇宙ビジネス参入のポイント

5. おわりに

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

〔受講料〕

1名：37,830円（税込）

2名以降：32,830円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。