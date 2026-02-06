～有料着席サービスをもっと分かりやすく～新たなブランドに統一してご案内します

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社は、お客様一人ひとりの移動時間をより快適に、自分らしくお過ごしいただくために、近距離移動を中心に展開しているAシートやうれしートをはじめとする有料着席サービスを新ブランド「SUWALOCA（すわろか）」に統一してご案内します。

1．名称、ロゴ（イメージ）、ブランドコンセプト

〇名称

「SUWALOCA（すわろか）」

〇ロゴ

〇ブランドコンセプト

「マイペース・マイプレイス」

２．有料着席サービスの概要

当社では、これまで区間や列車ごとに複数の有料着席サービス（「うれしート」「Aシート」通勤特急「らくラクシリーズ」等）を展開しておりましたが、サービスの違いやご購入方法をより分かりやすくするため、有料着席サービス「SUWALOCA」を立ち上げ、各サービスを統一的にご案内いたします。

SUWALOCA専用ページを新設し、有料着席サービスをこれまで以上にスムーズにご予約いただけます。

スタンダード：リクライニング機能座席、電源コンセント（※一部列車のみ）、Wi-Fiサービス（※一部列車のみ）等、充実した設備で快適に着席いただけます

ライト：スタンダードよりお手頃な料金で、おトクに着席いただけます

※本ブランドのもとで、これまでの有料着席サービスを一体的にご案内いたしますが、サービス内容自体に変更はございません。

３. 有料着席サービスの予約方法

おでかけネット内のSUWALOCA専用ページにて、路線図から分かりやすく有料着席サービスの予約が可能です。トップページに表示される路線図をタップすると、ご希望の区間を簡単に選択でき、スムーズに予約手続きへお進みいただけます。

なお、SUWALOCA専用ページは2月7日（土）よりご利用いただけます。

【専用ページリンク】https://www.jr-odekake.net/railroad/service/suwaloca/

４．キャンペーンの実施について

有料着席サービス「SUWALOCA」のリリースを記念して、2026年春からキャンペーンを実施する予定です。キャンペーン内容については決まり次第、改めてお知らせいたします。

５．キャラクター

「スワとロカ」

スワとロカは、JR西日本の有料着席サービス「SUWALOCA」から誕生したマスコットキャラクターです。サービスに詳しいしっかり者の「スワ」と、のんびりおだやかな「ロカ」が、親しみやすい掛け合いで、サービスの魅力を楽しく紹介します。

みなさまに「すわろか」体験をもっと身近に、楽しく彩っていきます。