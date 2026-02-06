深海に興味のある小中学生が未来へのアイディアをプレゼン！深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin駿河湾「研究成果発表会・プログラム修了式」を開催しました！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人海洋文化・研究拠点化推進協議会は、深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin駿河湾の7ヶ月間の集大成として「研究成果発表会・プログラム修了式」を1月31日（土）に実施しました。深海についての学びを深めてきたキッズたち。その学んだことを”未来に活かせるアイデア”として、10名全員が素晴らしいプレゼンをしてくれました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

イベント概要

開催概要：深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin駿河湾「研究成果発表会・プログラム修了式」

日時：2026年1月31日（土）

開催場所：Cafe&Restaurant Tembooo

参加人数：10名（小学5年生～中学2年生）

「“深海とともに生きる”未来のアイデア」素晴らしい発表に審査員もビックリ！

7ヶ月間の集大成をプレゼンする大舞台に、キッズたち、そしてそれを見守るご家族も不安な表情の中、研究成果発表会が開会しました。審査員は、日本財団海洋事業部長の桔梗哲也氏、海洋研究のスペシャリストとして東海大学海洋学部長の齋藤寛氏、プレゼンテーションのスペシャリストとしてSBS番組制作プロデューサーの鈴木俊夫氏、そしてゲスト審査員として、お笑いタレントのココリコ田中直樹氏の4名。

会場ではご家族も見守る中、いよいよ10名のプレゼンテーションがスタートしました。これまでプレゼンの練習も重ねてきましたが、審査員や観客、スポットライトで照らされた講演台を前に、みんな表情が固くなっていました。しかし本番がスタートすると、それまでの緊張が嘘だったかのように、10名全員が堂々としたプレゼンテーションをしてくれました。

大賞は「駿河湾から富士スピードウェイへ」のタイトルで発表した山内穂高さん！

10名の発表者の中から、栄えある「深海研究スーパーキッズ大賞」に輝いたのは、「駿河湾から富士スピードウェイへ」をテーマに発表した山内穂高さんです。

大好きなF1マシンに深海魚の特性を活かしたバイオミメティクスのアイデアは、「好き」を貫いたオリジナリティあふれる、非常に印象的な発表となりました。

当日審査員として参加した田中直樹さんからは、「皆さんの研究や調査、発表内容のレベルが大人顔負けで、大変驚きました」とのコメントをいただきました。

なお、今回の表彰では「深海研究スーパーキッズ大賞」をはじめ、計3名のキッズに賞が贈られました。

卒業生有志による活動報告！

今年は初の試みとして、別会場に視聴室を設け、卒業生やこれまでプログラムでお世話になった先生方にもご参加いただきました。

また、卒業生有志3名による、深海プロジェクト卒業後の活動報告も実施しました。

海に関する積極的な取り組みが紹介され、会場にいた全員が強い関心を持って聞き入っていました。

4期生修了式並びに講評

賞の発表後は、田中直樹さんから4期生たち1人1人に対して修了証が手渡されました。

また桔梗哲也部長からは全体の講評をいただきました。

全員が学びの成果をしっかりと発揮した発表で、会場にたくさんの発見と感動を与えてくれました。

7ヶ月間、本当にお疲れさまでした！

10名の発表テーマおよび受賞者（発表順）

関根真宙さん 「深海ザメが拓く難病治療の未来」

藤本陽南さん 「発光が人間を救う！？」★特別賞

牧野桃果さん 「山が深海に繋ぐ命～山岳生物と深海生物の共通点～」

山内穂高さん 「駿河湾から富士スピードウェイへ」 ★深海研究スーパーキッズ大賞

石野紗那さん 「視覚・聴覚障がい者に深海魚のコミュニケーション能力をを利用できないか」

水谷天音さん 「深海と深宇宙 深海と宇宙のびっくり！共通点」

佐藤歩勇さん 「DNAから見る深海の未来」

藤井奈央さん 「地球の生命の起源は深海だったのか？」

堀内希乃花さん 「深海との共生 ～発光コミュニケーションに危険の回避～」

児島壮輔さん 「サメの歯の機能を活かして海洋ごみに立ち向かう」★海と日本プロジェクト賞

＜団体概要＞

団体名称 ：一般社団法人海洋文化・研究拠点化推進協議会

URL ： https://www.sss-rmc.jp/

活動内容 ：清水港及び駿河湾周辺で進められる港湾計画、海洋文化都市計画に賛同し、海洋に於ける国際研究拠点化を、地元の関係団体、自治体、企業、研究機関等と共に推進することを目的として設立。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/