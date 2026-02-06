『国立劇場くろごちゃんねる』「武原はん 舞のおもかげ」

文化庁

『国立劇場くろごちゃんねる』は、初代国立劇場の貴重な記録映像を有料配信するコンテンツです。

ただいま、上方舞の魅力をひろめた日本舞踊家・武原はん（1903～1998 日本芸術院会員、文化功労者）の舞台をご紹介する「武原はん 舞のおもかげ」を配信中です。

武原はんは大阪南地（ミナミ）で歌舞音曲を修めた後、東京へ移住、大劇場での上方舞の会を成功させ、活躍の場を広げました。今回の配信では、国立劇場での３曲と、大阪国立文楽劇場での代表曲といわれた「雪」をご覧いただきます。



【演 目】：「羽織褄」「閨の扇」「鉄輪」「雪」



【出 演】：武原はん、初代富山清琴（清翁）、富山美恵子、富山清隆（現富山清琴）



【配信期間】：１.2月3日（火）10時～2月9日（月）23時59分

２.2月10日（火）10時～2月16日（月）23時59分

※１.２.いずれも配信内容は同一です。



【販売価格】：500円（税込）

※販売期間は、各配信期間の最終日１日前までです。購入日より１.２.の各配信期間内は何度でも視聴可能です。



【販売ページ】

期間１.https://eplus.jp/sf/detail/4108390017-P0030017P021001?P1=1221

期間２.https://eplus.jp/sf/detail/4108390017-P0030017P021002?P1=1221

お問合せ

国立劇場・伝統芸能情報センター（公演記録係）

TEL：03‐3265‐7411（平日 午前10時～午後5時）