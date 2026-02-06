中高生の「行動」が社会を動かす 第3回 actcoin ISS Project「Chiritsumo!」始動

日本コムシンク株式会社

日本コムシンク株式会社（本社：大阪市西区江戸堀、代表取締役会長兼社長：山里真元）が運営する社会貢献プラットフォーム「actcoin（アクトコイン）」は、東京学芸大学附属国際中等教育学校（東京都練馬区、以下：ISS）と連携し、第3回actcoin ISS Project「Chiritumo!」を実施します。

本プログラムは2023年に始動し、生徒が学内で実行したソーシャルアクション（＝社会貢献活動）を、アプリ及び特設ページで見える化しています。また、生徒のアクションがNPOへの寄付に繋がり、寄付先の決定プロセスにも生徒が参画する「Chiritumo!」プロジェクトも挑戦。

学校のソーシャルアクションのDX化、そして「顔が見える寄付体験」の提供を通じて、中高生世代のソーシャルアクション活性化のモデルづくりに取り組んでいます。

◆ ISS actcoin Projectとは

actcoinは、若者の社会貢献行動を可視化し、価値として循環させる取り組みの一環として、東京学芸大学附属国際中等教育学校（ISS）と連携した「ISS actcoin Project」を推進しています。本プロジェクトでは、生徒一人ひとりが学校内外で行うボランティアや地域・環境活動などのソーシャルアクションをactcoin上で記録・蓄積。行動の積み重ねがコインとして見える化され、一定数に達すると寄付へとつながる仕組みを通じて、社会とつながる実感を育みます。行動そのものを評価し、学びと社会貢献を結びつける本プロジェクトは、次世代の主体的な社会参画を後押しする教育モデルです。

◆．貯めたコインが寄付になる「Chiritumo！」について

ひとりひとりの小さなアクションも、多くの人が持ち寄れば、社会を一歩前に進める大きな力になります。ISSが主催するソーシャルアクションに参加し、皆さんが獲得したコインの総和が目標に到達すると、その行動は課題の最前線で活動するソーシャルセクターへの寄付へとつながります。

ISS actcoin Projectでは、2024年下半期から2025年上半期にかけて、生徒一人ひとりの社会貢献行動が積み重なり、獲得コイン数が50万コインに到達しました。

これを記念し、総額5万円（10コイン＝1円）を寄付する第3回寄付キャンペーン「Chiritumo！」を実施します。

今回のキャンペーンでは、全校生徒による投票を通じて寄付先となる3団体を選出。最も多くの票を集めた団体には25,000円、その他の2団体にはそれぞれ15,000円の寄付が届けられます。あわせて、2月9日から20日には「SA2week」と題し、SDGsをテーマにしたさまざまなイベントを開催予定。日常の行動と学びを社会につなげる2週間となります。

◆．Chiritumo運営チームの生徒が選んだ寄付先団体のご紹介

プロジェクトの運営チームの生徒が検討を重ね選んだのは、下記の3団体です。

１.一般社団法人プロギングジャパン（環境）

→一般社団法人プロギングジャパンは、ジョギングとごみ拾いを組み合わせた「プロギング」を通じて、環境意識と行動力を育む活動を行っています。親子や子どもが参加できるイベントも多く、楽しみながら社会課題に向き合う体験を提供しています。

https://plogging.jp/

２.一般社団法人A-GOAL（国際協力）

→一般社団法人A-GOALは、「日本とアフリカをスポーツでつなげ、持続可能な社会を築く」ことを掲げ活動しています。具体的には、アフリカ各地の地域スポーツクラブをハブとして、子ども・若者とその家族への食料支援、教育・健康支援、ユースサッカーリーグ運営などを行っています。

https://a-goal.org/

３.はじまりの場所(地域)

→東京都練馬区において小中学生を対象に、サードプレイスを提供する活動を行っています。すべての人が最大限に可能性を発揮できる社会を目指し、子ども達に寄り添いながら、安心して過ごせる居場所をつくっています。

https://hajimarinobasho.com/

今回の選定における主軸は、「子ども」。活動や支援の対象に子どもが含まれているかをメインのテーマに、「環境」「国際協力」「地域」3つの観点で選ばれました。

そのうち、環境系と国際協力系はactcoinの公式イベントパートナーです。actcoinは社会貢献活動に向き合う方をつなぐハブとして機能しています。

◆. actcoinについて

「actcoin」は、ユーザーがオンライン・オフラインで社会貢献活動に参加するたびにデジタルポイント（以下、コイン）が付与されるアプリケーションサービスです。例えば、ボランティアへの参加・寄付などの実践報告を行うことでコインが付与されます。

現在28,000名以上の個人ユーザー、400以上の団体が組織登録をしており、社会貢献に取り組む人・活動内容の垣根を越えて集うプラットフォームとして機能しています。

アプリケーション上では、これまでに行った社会貢献活動が可視化されます。これにより下記のようなメリットが期待できます。

● ソーシャルアクションの可視化による生活者のモチベーション向上

● 登録団体（NPO、自治体、企業等）のイベント参加者獲得や社会的活動の認知獲得

● ゲーミフィケーションによる社会貢献活動の活性化やキャンペーン施策化

