うきは市「第３４回筑後吉井おひなさまめぐり」開催！

筑後地区観光協議会

江戸・明治時代から宿場町として栄えた、福岡県うきは市吉井町の情緒溢れる白壁の町並みに、今年も雛の季節がやって来ます。

今回の筑後吉井おひなさまめぐりは、「花手水とおきあげ」をテーマとして、2026年2月11日（水・祝）から3月20日（金・祝）までの期間、うきは市吉井町の白壁の町並みを舞台に開催され、色鮮やかな「花手水」と宿場町の庶民に愛されたおひなさま「おきあげ」が皆様をお出迎えします。

また、期間中の日曜日・祝日限定で着物のレンタルと着付けを実施します。女性はもちろん、男性や幼児（女の子）用の着物もご用意しており、着付けをされた方には特典として、おひなさまめぐり限定500円券をプレゼントします。美しい着物姿で白壁通りを散策しながら、お食事や人力車乗車体験もお楽しみください。

代々受け継がれてきた貴重な雛人形の数々と、様々な催し物が1か月以上にわたって皆様をお待ちしておりますので、ぜひ足をお運びください。

【開催概要】

期間：2026年2月11日（水・祝）～3月20日（金・祝）

時間：10:00～17:00 ※展示会場により営業時間が異なります。

【主催】

筑後吉井おひなさまめぐり実行委員会

ホームページ：https://chikugo-yoshiihina.com/

【お問い合わせ】

観光会館「土蔵」（月曜日休館） TEL：0943-76-3980