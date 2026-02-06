【ゲーミングPC市場動向レポート】2026年1月に最も注目された製品/メーカー/スペック/価格帯は？

【2026年1月】ゲーミングPC人気ランキングを発表

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する、国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト『gg（ジージー）(https://good-gamers.jp/)』は、2026年1月におけるサイト内ユーザー行動データをもとに、ゲーミングPC市場で関心が集まるスペック構成（GPU・CPU）や価格帯の傾向分析に加え、人気商品ランキングおよびメーカー別シェアをまとめた月次レポートを公開しました。

ggは、国内主要BTOメーカーのゲーミングPCを横断的に検索・比較できる国内最大級のゲーミングPC検索サイトです。メーカー・GPU・CPU・価格帯などの条件で絞り込み検索が可能で、購入検討段階のユーザーを中心に広く利用されています。

本レポートは、gg上の検索・閲覧データ（ユーザー行動データ）を集計し、GPU・CPU構成および価格帯ごとの閲覧シェアや順位を整理したうえで、「人気商品ランキング」「注目メーカー」「メーカー別人気商品」もあわせて可視化したものです。当月時点で、どのスペック構成・価格帯、そしてどの商品・メーカーに相対的に多くの関心が向けられていたかを示しています。

レポート概要

集計期間：2026年1月1日（木）～1月31日（土）

対象：ゲーミングPC検索サイト「gg(https://good-gamers.jp/)」に掲載されている商品

集計内容：ユーザーの検索行動データ

相場価格：ggの展開する「ゲーミングPC相場チェックツール(https://good-gamers.jp/market/)」を参照

※価格データは当月のものであり、現在とは異なる可能性があります。

※本データは購入数や販売実績を示すものではなく、当該期間における閲覧動向（注目度）を示す相対データです。

※相場価格や掲載モデル数は当該プレスリリースの公開時の数値です。

※引用・転載の際は、出典として「ゲーミングPC検索サイト gg（https://good-gamers.jp）」を明記してください。

GPU別 市場動向 ― 最も注目されたのはRTX 5070 ―

2026年1月のGPU別閲覧動向では、RTX 5070(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5070-12gb/)が当月最も注目を集めるGPUとなりました。前月1位だったRTX 5070 Ti(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5070-ti-16gb/)は、僅差で2位となっています。

2026年2月現在、RTX 5070搭載BTOの相場価格(https://good-gamers.jp/market/)は約37万円で、ggでは約702件のモデルを掲載しています。

また、前月3位だったRTX 5060 Ti(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5060-ti-16gb/)に代わり、RTX 5060(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5060-8gb/)が3位にランクインしました。年末年始以降に各メーカーで価格改定が見られる中、検討されるGPUが一段階下のグレードへとシフトしている傾向がうかがえます。

CPU別 市場動向 ― Ryzen7シリーズが上位を占める結果に ―

【GPU別 注目ランキング TOP5】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/31_1_b23497d997523034749ab7538ad91c46.jpg?v=202602060251 ]

CPU別では、前月に引き続きRyzen 7 5700X(https://good-gamers.jp/desktops/ryzen-7-5700x/)が最も高い閲覧シェアを獲得し、当月においても最も注目を集めるCPUとなりました。2026年2月現在、ggでは同CPUを搭載したモデルを約330件掲載しています。

ランキング上位についても前月と同様の傾向が見られ、1位から5位までをRyzen 7シリーズが占める結果となりました。CPUに関しては、GPU分野で見られたような順位変動や閲覧傾向の大きな変化は確認されていません。

構成別（GPU × CPU）市場動向 ― コストパフォーマンス重視の構成に注目 ―

【CPU別 注目ランキング TOP5】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/31_2_2880ea58e2d287393b65d22a0a70f2fd.jpg?v=202602060251 ]

GPUとCPUの組み合わせ別では、RTX 5060（8GB）× Ryzen 7 5700X(https://good-gamers.jp/desktops/?cpu=Ryzen+7+5700X&gpu=RTX+5060+%288GB%29)の構成が、当月最も注目を集める結果となりました。2026年2月現在、この構成を搭載したBTOの相場価格(https://good-gamers.jp/market/)は約22.2万円で、ggでは約130件のモデルを掲載しています。

構成別ランキングを見ると、前月首位だったRTX 5070 Ti（16GB）× Ryzen 7 9800X3D(https://good-gamers.jp/desktops/?cpu=Ryzen+7+9800X3D&gpu=RTX+5070+Ti+%2816GB%29)は2位となりました。GPU価格の上昇傾向を背景に、より現実的な価格帯で高い性能を確保できる構成を選択する動きが見られます。

価格帯別 市場動向 ― 20万円台への注目が継続 ―

【構成別 注目ランキング TOP5】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/31_3_6d9a04b09b00e48b97382b0ee5c4ec41.jpg?v=202602060251 ]

価格帯別では、前月に引き続き20万円台のゲーミングPC(https://good-gamers.jp/desktops/price-200k-300k/)が最も高い閲覧シェアを占めました。続いて30万円台(https://good-gamers.jp/desktops/price-300k-400k/)、10万円台(https://good-gamers.jp/desktops/price-100k-200k/)が上位となっており、価格帯別の閲覧傾向に大きな変化は見られませんでした。

各社BTOの価格改定が進む中でも、ユーザーの想定予算帯は大きく変わっていないと見られます。その結果、同一価格帯の中で、相対的にスペックを調整した構成が検討される動きが生じている可能性があります。

2026年1月 人気商品ランキング TOP10

【価格帯別 閲覧シェア率】価格帯別の閲覧シェア率【2026年1月】[表4: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/31_4_136a6a93447a3a71f16578f2fa5a3bbe.jpg?v=202602060251 ]

2026年1月において最も注目されたゲーミングPCは、OZgamingの「【Z1 コスパモデル】 Ryzen7 5700x・RTX5060(https://good-gamers.jp/product/g9okf020qFdaPCp10cj7/)」でした。その他全体としてコストパフォーマンスと性能バランスに優れたミドルレンジモデルが多くの関心を集めました。特に、Ryzen 7 × RTX 5060～5070クラス構成、価格帯15～25万円前後のモデルが比較検討層から支持される傾向が見られます。

メーカー別シェア TOP3

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/31_5_af15792b58e241ca7950d6938cd9878a.jpg?v=202602060251 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/31_6_8f733bfecb91f0e19df8014679edb3c6.jpg?v=202602060251 ]

2026年1月は、パソコン工房が17.6%のシェアで前月に引き続き首位となりました。RTX5070Ti搭載モデルを中心にミドル～ハイエンド構成が注目されています。

2位にはドスパラがランクイン。GARELLIAシリーズが多く検索された結果となりました。

3位には前月2位だったOZgamingがランクイン。コストパフォーマンスの高いモデルが人気を集めています。

メーカー別 人気商品動向

当月の市場動向を正しく把握するため、価格は2026年1月時点のものを記載しています。

パソコン工房｜人気商品TOP3

ミドル～ハイエンド構成が注目を集めました。RTX5070 Ti搭載モデルが中心です。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/31_7_c6bfd0973e423b0666a62bf4a0c8aa76.jpg?v=202602060251 ]ドスパラ｜人気商品TOP3

RTX5070搭載PCや、人気タイトル同梱モデルが高い関心を集めました。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/31_8_091471cd234869dab9c63a074e2ee39c.jpg?v=202602060251 ]OZgaming｜人気商品TOP3

Z1コスパモデルをはじめとした、高コストパフォーマンスモデルが強い支持を集めています。

ggについて

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/31_9_c0f399ebee31d5a6289b65596bc9b139.jpg?v=202602060251 ]

「goodな選択を、すべてのgamerに。」

ggは、国内主要BTOメーカーのゲーミングPCを横断検索・比較できる国内最大級の検索サイトです。

・メーカー横断検索

・GPU・CPU・価格帯での詳細フィルター

・セール・キャンペーン価格の反映

・毎日のデータ更新

により、購入検討段階のユーザーに広く利用されています。

ggでは今後も、ユーザー行動データをもとにした市場動向レポートを定期的に発信し、ゲーミングPC選びの透明性向上と市場理解の促進に貢献してまいります。

運営情報

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/

国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811