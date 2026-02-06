「春休み、初登場！こどもぼうけんきっぷ」
【九州新幹線】
ＪＲ九州では、小学生のお子さまに人気の「こどもぼうけんきっぷ」を、春休み期間中に初めて発売いたします！
これまで夏休み、ゴールデンウィーク、冬休み期間に販売してきた本きっぷですが、2026年3月14日（土）～3月31日（火）の春休み期間での販売は今回が初めてとなります。引き続き、ゴールデンウィーク期間中の2026年4月25日（土）～5月6日（水）でもご利用いただけます。
小学生のお子さま限定で、ＪＲ九州の普通・快速列車やJR九州バスの路線バスに100円で1日乗り放題となる大変おトクなきっぷです。さらに、特急券をお買い求めいただければ、ＪＲ九州の新幹線や特急列車にもご乗車いただけます。
初めて春休みにも対応した便利でおトクな「こどもぼうけんきっぷ」で、お子さまの春の思い出づくりを応援します。ぜひご利用ください！
おすすめのポイント！
１. 今回より新たに春休みもご利用いただけるようになりました！
２. 100円でＪＲ九州の普通・快速列車とＪＲ九州バスの路線バスに１日乗り放題です!
３. 別途、特急券を購入すれば、ＪＲ九州の新幹線、Ｄ＆Ｓ列車、特急列車にも乗車できます!
４. 「こどもぼうけんきっぷ」を使って、「スーパーマリオ×JR九州～Let‘ｓ ＧＯ ＫＹＵＳＨＵ！～」 の様々なコンテンツを楽しめます!
★JR九州のかっこいい新幹線や特急列車、楽しい「D&S列車」に乗ろう！
※画像は「こどもぼうけんきっぷ」を利用し、特急券を別途購入いただいてご乗車できる列車の一例です。
※「スーパーマリオ トレイン」の運行区間、運行カレンダーは専用サイトでご案内しております。
専用サイト :
https://www.jrkyushu.co.jp/train/mario/
〇「スーパーマリオ ステーション」
九州内22 駅に「スーパーマリオ」のキャラクターたちの装飾を実施。駅ごとに現れるキャラクターたちと写真を撮ろう！
〇「コインコレクション」
JR九州の駅やラッピング列車、イベント会場など、全 100 箇所で「スーパーマリオ」シリーズのキャラクターをデザインしたコインを集める、デジタルスタンプラリーを開催。コインを集めて「スーパーマリオ×JR 九州」オリジナルグッズをGET！
１ 「こどもぼうけんきっぷ」の概要
（１）ご利用期間・発売期間
１.ご利用期間：2026年3月14日（土）～2026年3月31日（火）
2026年4月25日（土）～2026年5月6日（水）
２.発売期間：2026年2月14日（土）～2026年5月5日（火）
※ご利用の前日までにお買い求めください。ご利用当日は発売いたしません。
※有効期間は1日間です。ご購入時にご利用日をお選びいただきます。
（２）おねだん・発売箇所
１.おねだん：100円
２.発売箇所：「JR九州インターネット列車予約」及びJR九州の「指定席券売機」で発売します。
※駅窓口では発売いたしません(「JR九州インターネット列車予約」で予約したきっぷの受取りのみ）。
※JR九州インターネット列車予約では、前日の23時まで発売します。
※「指定席券売機」設置の駅及び発売時間については、ＵＲＬをご確認下さい。
https://www.jrkyushu.co.jp/railway/facility/shiteiseki_kenbaiki/
（３）対象のお客さま
小学６年生以下のお子さま（お子さま単独でのご利用も可能です。）
※幼児（１～６歳(未就学児)）または乳児（１歳未満）のお客さまがご乗車される際は、きっぷのご購入は不要ですが、次の場合はきっぷが必要です。
・「幼児」が単独で旅行する場合
・「おとな」または「こども」１人に同伴される「幼児」の人数が２人を超える場合
・「幼児」「乳児」が１人で指定席、グリーン席等を利用する場合
（４）ご利用対象区間・列車
・JR九州の普通・快速列車
別途、特急券をお買い求めいただければ、JR九州の新幹線や特急列車にご乗車いただけます。
※小倉～博多の山陽新幹線および福岡市地下鉄等、JR九州以外の区間はご利用いただけません。
・JR九州バスの路線バス全線（直方線、BRTひこぼしライン、嬉野線、北薩線）
※詳細はこちらをご参照ください。https://www.jrkbus.co.jp/rosen/index
２ 「こどもぼうけんきっぷ」特設サイトについて
（１）内 容
１.こどもぼうけんきっぷご案内
２.スーパーマリオ×JR九州Let‘ｓ ＧＯ ＫＹＵＳＨＵ！
３.こどもぼうけんきっぷおトクに九州を満喫
４.大人のおトクなきっぷ紹介
５.きっぷ・特急券の買い方
６.親子で発見!鉄道の楽しみ方
（２）ＵＲＬ
https://www.jrkyushu.co.jp/railway/bouken/spring2026/
（３）オープン日
2026年2月6日（金）