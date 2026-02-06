「春休み、初登場！こどもぼうけんきっぷ」

九州旅客鉄道株式会社【九州新幹線】

ＪＲ九州では、小学生のお子さまに人気の「こどもぼうけんきっぷ」を、春休み期間中に初めて発売いたします！

これまで夏休み、ゴールデンウィーク、冬休み期間に販売してきた本きっぷですが、2026年3月14日（土）～3月31日（火）の春休み期間での販売は今回が初めてとなります。引き続き、ゴールデンウィーク期間中の2026年4月25日（土）～5月6日（水）でもご利用いただけます。

小学生のお子さま限定で、ＪＲ九州の普通・快速列車やJR九州バスの路線バスに100円で1日乗り放題となる大変おトクなきっぷです。さらに、特急券をお買い求めいただければ、ＪＲ九州の新幹線や特急列車にもご乗車いただけます。

初めて春休みにも対応した便利でおトクな「こどもぼうけんきっぷ」で、お子さまの春の思い出づくりを応援します。ぜひご利用ください！

おすすめのポイント！

１. 今回より新たに春休みもご利用いただけるようになりました！

２. 100円でＪＲ九州の普通・快速列車とＪＲ九州バスの路線バスに１日乗り放題です!

３. 別途、特急券を購入すれば、ＪＲ九州の新幹線、Ｄ＆Ｓ列車、特急列車にも乗車できます!

４. 「こどもぼうけんきっぷ」を使って、「スーパーマリオ×JR九州～Let‘ｓ ＧＯ ＫＹＵＳＨＵ！～」 の様々なコンテンツを楽しめます!

★JR九州のかっこいい新幹線や特急列車、楽しい「D&S列車」に乗ろう！

※画像は「こどもぼうけんきっぷ」を利用し、特急券を別途購入いただいてご乗車できる列車の一例です。

※「スーパーマリオ トレイン」の運行区間、運行カレンダーは専用サイトでご案内しております。

専用サイト :https://www.jrkyushu.co.jp/train/mario/

〇「スーパーマリオ ステーション」

九州内22 駅に「スーパーマリオ」のキャラクターたちの装飾を実施。駅ごとに現れるキャラクターたちと写真を撮ろう！

〇「コインコレクション」

JR九州の駅やラッピング列車、イベント会場など、全 100 箇所で「スーパーマリオ」シリーズのキャラクターをデザインしたコインを集める、デジタルスタンプラリーを開催。コインを集めて「スーパーマリオ×JR 九州」オリジナルグッズをGET！

１ 「こどもぼうけんきっぷ」の概要

（１）ご利用期間・発売期間

１.ご利用期間：2026年3月14日（土）～2026年3月31日（火）

2026年4月25日（土）～2026年5月6日（水）

２.発売期間：2026年2月14日（土）～2026年5月5日（火）

※ご利用の前日までにお買い求めください。ご利用当日は発売いたしません。

※有効期間は1日間です。ご購入時にご利用日をお選びいただきます。

（２）おねだん・発売箇所

１.おねだん：100円

２.発売箇所：「JR九州インターネット列車予約」及びJR九州の「指定席券売機」で発売します。

※駅窓口では発売いたしません(「JR九州インターネット列車予約」で予約したきっぷの受取りのみ）。

※JR九州インターネット列車予約では、前日の23時まで発売します。

※「指定席券売機」設置の駅及び発売時間については、ＵＲＬをご確認下さい。

https://www.jrkyushu.co.jp/railway/facility/shiteiseki_kenbaiki/

（３）対象のお客さま

小学６年生以下のお子さま（お子さま単独でのご利用も可能です。）

※幼児（１～６歳(未就学児)）または乳児（１歳未満）のお客さまがご乗車される際は、きっぷのご購入は不要ですが、次の場合はきっぷが必要です。

・「幼児」が単独で旅行する場合

・「おとな」または「こども」１人に同伴される「幼児」の人数が２人を超える場合

・「幼児」「乳児」が１人で指定席、グリーン席等を利用する場合

（４）ご利用対象区間・列車

・JR九州の普通・快速列車

別途、特急券をお買い求めいただければ、JR九州の新幹線や特急列車にご乗車いただけます。

※小倉～博多の山陽新幹線および福岡市地下鉄等、JR九州以外の区間はご利用いただけません。

・JR九州バスの路線バス全線（直方線、BRTひこぼしライン、嬉野線、北薩線）

※詳細はこちらをご参照ください。https://www.jrkbus.co.jp/rosen/index

２ 「こどもぼうけんきっぷ」特設サイトについて

（１）内 容

１.こどもぼうけんきっぷご案内

２.スーパーマリオ×JR九州Let‘ｓ ＧＯ ＫＹＵＳＨＵ！

３.こどもぼうけんきっぷおトクに九州を満喫

４.大人のおトクなきっぷ紹介

５.きっぷ・特急券の買い方

６.親子で発見!鉄道の楽しみ方

（２）ＵＲＬ

https://www.jrkyushu.co.jp/railway/bouken/spring2026/

（３）オープン日

2026年2月6日（金）