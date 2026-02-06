【2026新製品コンテスト受賞】国内耐火テスト実施＆防災士監修「バッテリー収納ケース」が5月新発売！

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年5月より、モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える「マチ付き防炎バッグ」と、新色の「防炎ポーチ（ブラック）」を新発売。また、2月6日より公式HPにて予約販売を実施します。

両商品の素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布（グラスファイバークロス）」を2重構造で使用。約1,000℃のバーナーで2分間加熱する国内耐火テストを実施し、高い耐火性能が確認されました。また、日本防災士機構認定の「防災士」による監修を行い「減災」の観点においても推奨できる商品です。

近年問題となっている、リチウムイオン電池などの過充電や劣化による炎上対策に。電車や飛行機での移動時は防炎ポーチや防炎バッグに入れて持ち運ぼう！

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：マチ付き防炎バッグ

特徴：飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に！モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎バッグです。マチ付きで余裕のある収納力と、ショルダーストラップを取り付け可能なDカン付きで携帯性が抜群。1,000℃のバーナーで2分間加熱する国内耐火テストを実施。バッグの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布（グラスファイバークロス）」を2重構造で使用しています。

商品ページ：https://hac72.jp/item/retardant_bag/

検証動画：https://youtu.be/0mRMUd8VgqE

小売参考価格：\2,480(税込)

※5月上旬発売予定

※2月6日より予約販売開始

商品名：防炎ポーチ （ブラック/シルバー）

特徴：飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に！モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎ポーチです。1,000℃のバーナーで2分間加熱する国内耐火テストを実施。ポーチの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布（グラスファイバークロス）」を2重構造で使用しています。

商品ページ（ブラック）：https://hac72.jp/item/flame_proof_pouch_black/

商品ページ（シルバー）：https://hac72.jp/item/flame_proof_pouch/

検証動画：https://youtu.be/5ecTMjCrug8

小売参考価格：\1,280(税込)

※2026年5月発売予定（ブラック）※新色追加

※2026年1月発売（シルバー）

【第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026「新商品コンテスト／審査員特別賞受賞」】

2026年2月4日から3日間行われた、日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市

「第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」の「新商品コンテスト／審査員特別賞」を受賞しました。

「新商品コンテスト／審査員特別賞」

毎回400点を超える新しいモノ、バイヤーが“今欲しい”グッズを全出展社よりエントリー募集。

誰からも注目される次代のヒット商品が、このコンテストから誕生します。

詳細：https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/2026spring/

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com