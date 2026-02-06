【2026新製品コンテスト受賞】国内耐火テスト実施＆防災士監修「バッテリー収納ケース」が5月新発売！
総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年5月より、モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える「マチ付き防炎バッグ」と、新色の「防炎ポーチ（ブラック）」を新発売。また、2月6日より公式HPにて予約販売を実施します。
両商品の素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布（グラスファイバークロス）」を2重構造で使用。約1,000℃のバーナーで2分間加熱する国内耐火テストを実施し、高い耐火性能が確認されました。また、日本防災士機構認定の「防災士」による監修を行い「減災」の観点においても推奨できる商品です。
近年問題となっている、リチウムイオン電池などの過充電や劣化による炎上対策に。電車や飛行機での移動時は防炎ポーチや防炎バッグに入れて持ち運ぼう！
・商品詳細
※取扱店にて順次発売
※全てオープン価格（小売参考価格を表記）
商品名：マチ付き防炎バッグ
特徴：飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に！モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎バッグです。マチ付きで余裕のある収納力と、ショルダーストラップを取り付け可能なDカン付きで携帯性が抜群。1,000℃のバーナーで2分間加熱する国内耐火テストを実施。バッグの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布（グラスファイバークロス）」を2重構造で使用しています。
商品ページ：https://hac72.jp/item/retardant_bag/
検証動画：https://youtu.be/0mRMUd8VgqE
小売参考価格：\2,480(税込)
※5月上旬発売予定
※2月6日より予約販売開始
商品名：防炎ポーチ （ブラック/シルバー）
特徴：飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に！モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎ポーチです。1,000℃のバーナーで2分間加熱する国内耐火テストを実施。ポーチの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布（グラスファイバークロス）」を2重構造で使用しています。
商品ページ（ブラック）：https://hac72.jp/item/flame_proof_pouch_black/
商品ページ（シルバー）：https://hac72.jp/item/flame_proof_pouch/
検証動画：https://youtu.be/5ecTMjCrug8
小売参考価格：\1,280(税込)
※2026年5月発売予定（ブラック）※新色追加
※2026年1月発売（シルバー）
【第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026「新商品コンテスト／審査員特別賞受賞」】
2026年2月4日から3日間行われた、日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
「第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」の「新商品コンテスト／審査員特別賞」を受賞しました。
「新商品コンテスト／審査員特別賞」
毎回400点を超える新しいモノ、バイヤーが“今欲しい”グッズを全出展社よりエントリー募集。
誰からも注目される次代のヒット商品が、このコンテストから誕生します。
詳細：https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/2026spring/
・会社概要
会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：https://hac72.jp/
X：https://twitter.com/HacCoLtd
Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys
事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造
【本リリースに関するお問い合わせ先】
商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/
広報部：立花
e-mail：info_pr@hac72.com