【メディア掲載のお知らせ】NMNサプリメント「P3」が 『TOKYO MX 5時に夢中！』 で放送されました！

YouTuberヒカルプロデュースのNMNサプリ「P3」は、2026年1月29日放送の 5時に夢中！ にて放送されました。

番組内では、日々の生活の中で健康やコンディションを意識する方々に向けたアイテムの一つとして、

「P3」が取り上げられました。

P3は、毎日の習慣として取り入れやすい設計にこだわり、継続しやすさを大切にしたサプリメントです。

多くのお客様にご愛用いただいており、ライフスタイルに寄り添う存在を目指しています。

今後もP3は、

日常に寄り添う商品づくりと情報発信を通じて、皆さまの健やかな毎日をサポートしてまいります。

■番組HP

https://s.mxtv.jp/goji/

放送日：1月29日（木）

「5時に夢中！」とは？

※『5時に夢中！』は、TOKYO MXで平日夕方5時から放送されている人気情報バラエティ番組です。

芸能・時事・流行を“ちょっと毒舌”かつユーモアたっぷりに切り取るスタイルで、幅広い年代から支持されています。

※ 『TOKYO MX 5時に夢中！』に広告出稿による

番組ならではの自由なコメントや独自目線の特集が話題になりやすく、SNSでもたびたびトレンド入りする注目番組です。

そんな中で、ヒカルさんプロデュースのNMNサプリメント「P3」が紹介されたのは非常に意義深く、

「健康」や「習慣」にまつわる商品としての信頼性を感じさせる放送となりました。

■ 「P3」とは？

P3は、話題のエイジングケア（※1）成分「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」をはじめ、健康と美容をサポートする54種類の成分を1日1包（※2）に凝縮した、次世代型インナーケアサプリメントです。

忙しい現代人でも毎日手軽に続けられるよう、飲みやすさ・成分配合・品質管理のすべてにこだわり抜いて開発されました。



高純度99.9%（※3）のNMNを300mg（※4）配合しながら、国内のGMP認定工場で製造されているため、安心してご利用いただけます。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）目安 （※3）原材料として（※4）1包あたり

■ 「P3」って何が凄いの？

P3は、独自成分「LDR-DHA・EPAプレミア」とNMNなど複数の成分で、エイジングケア（※1）に関する配合特許（※2）を現在出願中。

DHA・EPAは青魚に多く含まれる必須脂肪酸で、積極的に摂りたい成分です。

この2種を掛け合わせて作った独自処方で、今後も皆様の健康をサポートいたします。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）特許出願番号/特許2025-052945

■ 「P3」の新成分とは？

新成分「5-ALA」を2025年8月上旬に追加をし、53種類から54種類へ進化いたしました。

「5-ALA」とは、5-アミノレブリン酸（アミノ酸粉末）のことで、動植物の体内に存在するアミノ酸の1種です。

納豆やチーズに含まれており、日々の健康を維持する成分です。

「5-ALA」はNMNとコエンザイムQ10と似ている性質をたくさん持っているため、親和性が非常に高いのです。

NMNやコエンザイムQ10と同じく、5-ALAも歳を重ねると体内から減少していくため、自ら補給が必要です。

ですが、食事からも補えるのですがその量はごくわずか。3成分ともサプリメントでの摂取が1番効率が良いとされています。

【株式会社LADDERについて】

P2C事業のプロフェッショナルとして業界を牽引し、インフルエンサーがブランドプロデューサーとして国内外問わず活躍できる機会を提供します。

また、独自性を追求したブランドを創り沢山のお客様に愛用していただけるよう努力を続けます。

プロデューサーとなるインフルエンサーが本当に届けたい想いを、私たちが可能な限り具現化し、適正な価格で1人でも多くのお客様にお届けし、1人でも多くのお客様に「感動」していただきたいと思っています。

会社名：株式会社LADDER

住所：東京都港区虎ノ門4丁目1-1 神谷町トラストタワー 23F

事業内容：PtoC事業 メディカルサポート事業 サウナ事業 海外通販事業

