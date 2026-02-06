比叡山鉄道株式会社(本社：大津市坂本本町、社長：仁賀 剛)では、2026年4月1日（水）の実施（予定）に向けて、近畿運輸局長宛に鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請を行いました。申請の理由及び内容は以下の通りです。 ご利用のお客さまにはご負担をおかけすることになりますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

１．申請の内容

（１）申請理由

当社（坂本ケーブル）は、1927年3月15日に開業し、天台宗総本山延暦寺への参拝や比叡山観光に訪れるお客さまの移動手段としてご利用いただいております。 当社では、1993年度に大規模な施設・設備・車両の改修工事を実施して以降、経営面で債務超過の状態が続き、計画的な設備更新を行うことが困難な状況でありました。ケーブルカーの運行に必要な設備のほとんどが著しく老朽化しており、今後、計画的に更新を実施していかなければ、長期運休や事故が発生することが懸念されます。また、異常気象による集中豪雨で沿線法面の土砂崩落や倒木などの被害がたびたび発生し、その復旧工事や予防措置にも多額の費用が生じております。そのような中、当社では、事業活動の継続を前提として、2022年度に安全投資計画を策定し、2023年度より、その計画に則り安全対策を進めておりますが、今後も引き続き安全投資を継続していくためには、運賃改定による資金の確保が必要だと考えております。また、賃金を上げるなど従業員の待遇改善により、安定的に事業運営できる人員確保に努めてまいります。 当社では、増収施策の実施はもとより諸経費の削減を図るなどの対策により、1982年以降、消費税率改定に伴う改定以外の運賃改定は行ってまいりませんでした。しかしながら、坂本ケーブルを利用されるお客さまに安全・安心と快適なサービスを提供するため、このたび運賃改定の申請を行いました。 なお、通学定期につきましては、5年以上実績がなく、今後の利用見込みがないため、廃止させていただきます。

（２）申請の概要

運賃

（３）実施予定日

２０２６年４月１日（水）

（４）改定率

（５）申請・現行運賃比較表

普通旅客運賃

通勤定期旅客運賃（大人）

通学定期旅客運賃（大人）

※通学定期旅客運賃は、実績がないため廃止いたします。

２．坂本ケーブル収支実績及び推定

３．運賃収入内訳

４．輸送人員の推移と今後の見通し

５．設備投資の実績と今後の計画

（１）設備投資額の実績と計画額

（２）主要な設備投資の内容

（2023年度 実績）延暦寺駅屋上階段設置工事 6,550千円車両放送装置更新工事 4,498千円車両充電システム更新工事 4,582千円蓬莱丘電車橋塗装修繕工事 4,670千円（2024年度 実績）西ノ谷電車橋補修および塗装工事 11,995千円制御盤PLC更新工事 9,688千円（2025年度 計画）索条交換工事 37,500千円誘導無線更新工事 25,000千円南谷電車橋橋脚部補強工事 5,017千円（2026年度 計画）巻上機更新工事 50,000千円ケーブルカー車体床鉄枠補強工事 5,000千円（2027年度 計画）制動装置更新工事 10,000千円インバーターコンバーター更新工事 30,000千円延暦寺駅スロープ下手法面補強工事1期 5,000千円（2028年度 計画）延暦寺駅スロープ下手法面補強工事2期 4,000千円

６．これまでの経営合理化の状況及び今後の取組み

当社では、定時運行、安全運行の前提となる必要最低限の人員配置により運営を行うとともに高齢者雇用の推進により、人件費のコントロールに努めております。また、当社施設、設備の保全、修繕についても自社施工を推進しております。今後は、DXを活用した鉄道施設、設備の点検業務省力化や管理部門の業務効率化を目指してまいります。

７．利用者サービスの向上策

ご利用のお客さまに、雄大な琵琶湖の眺望を楽しんでいただくため、延暦寺駅屋上スペースへの動線を整備するとともに、交通系ICカードを含めたキャッシュレス対応の券売機の導入や乗車券、企画券のデジタル化の推進により、お客さまの利便性向上に努めております。またケーブルカーの車内放送装置の更新に合わせて、観光案内放送の充実を図っております。今後は、よりお得で、よりわかりやすい団体利用割引の見直しを行うとともに、軌道関係の修繕を推進することで、ケーブルカーの乗り心地の向上に努めてまいります。

https://newscast.jp/attachments/Qpr6V98BcdqRuyxkdhJa.pdf