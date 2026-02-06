近畿大学附属広島高等学校福山校（広島県福山市）は、令和8年（2026年）2月13日（金）、福山市内では最も早く、「令和7年度（第54回）卒業証書授与式」を挙行します。【本件のポイント】●近畿大学附属広島高等学校福山校が、福山市内の高校で最も早い卒業式を挙行●226名の生徒が、中学・高校の6年間または高校3年間の思い出とともに巣立つ●成績優秀者等を表彰し、学園賞、校長賞、体育功労賞等を授与【本件の内容】本校では、2月中旬からの本格的な受験シーズンに備えて、福山市内の高校では一番早く、卒業証書授与式を実施しています。令和7年度（2025年度）卒業式では、226名が中高一貫6年間または高校3年間の思い出とともに、学び舎から巣立ちます。式典では学園賞、校長賞、日本私立中学高等学校連合会会長賞、体育功労賞を授与します。また、成績優秀賞、成績優良賞、特別賞、6年間皆勤賞は、式典前日に授与式を行います。なお卒業生は、国公私立大の入試に向けた補習・個別指導・進路相談のため、卒業式以降も登校します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月13日（金）10：00～11：30場所 ：近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校 体育館 （広島県福山市佐波町389、JR山陽本線「福山駅」から鞆鉄バス「尾道方面行」に 乗車後約10分、「近畿大学附属広島高等学校・中学校 福山校前」下車、徒歩約5分）卒業生：226名（男子149名、女子77名）式次第：国歌斉唱、賞状並びに賞品授与、卒業証書授与、学校長式辞、来賓祝辞、記念品贈呈、 在校生代表送辞、卒業生代表答辞、保護者代表謝辞、校歌斉唱【関連リンク】附属広島高等学校福山校https://www.fukuyama.kindai.ac.jp/