リゾーツ琉球株式会社（沖縄県豊見城市、代表：福嶋 直）が運営する、“朝食にこだわりぬいたホテル”『The BREAKFAST HOTEL（BFH）』は、2026年2月14日（金）・15日（土）に県営天神中央公園貴賓館前広場で開催される「ふくおかあまおうマルシェ」に、「BFHキッチンカー」による初の移動販売で出店します。当日は、『The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲』で提供している通常メニューに加え、本イベントのために開発したバレンタイン限定メニュー「あまおう苺のフレンチトースト」「あまおう苺の濃厚パンナコッタ」を販売します。

注目ポイント

①九州No.1（※）も獲得したBFHの味をもっと身近に「BFHキッチンカー」初の移動販売を実施

②福岡の特産物を堪能できるバレンタインイベント「ふくおかあまおうマルシェ」に出店

③通常メニューに加え、福岡県産「あまおう」を使ったバレンタイン限定メニューを販売

※2022年に『The BREAKFAST HOTEL 福岡天神』が楽天トラベル「食事のクチコミ評価が高い宿ランキング」で九州1位（全国3位）を獲得。

“朝食にこだわりぬいたホテル”として知られる『The BREAKFAST HOTEL（BFH）』では、これまで「泊まらなくても朝食だけ食べたい」「お土産として持ち帰りたい」といった声を受け、宿泊者以外の方にも朝食メニューを届ける手段として、キッチンカー事業を2025年9月1日（月）より開始しました。これまでは『The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲』前での提供のみでしたが、今回初の移動販売として、2026年2月14日（金）・15日（土）に県営天神中央公園貴賓館前広場で開催される、福岡の特産物を堪能できるイベント「ふくおかあまおうマルシェ」に出店します。「BFHキッチンカー」では、中洲で提供している通常メニューに加え、本イベントのために開発したバレンタイン限定メニュー「あまおう苺のフレンチトースト」「あまおう苺の濃厚パンナコッタ」を販売します。

「ふくおかあまおうマルシェ」BFHキッチンカー提供メニューラインナップ

賞味期限100秒の看板デザートが、バレンタイン限定でアップデート【あまおう苺のフレンチトースト】

賞味期限わずか100秒。ふわっふわ食感の極上フレンチトーストを、本イベントのためにアップデートしました。地元・福岡のパン屋「しゃかりき」とともに作り上げた、あまおうパンを使用。糸島産の卵と牛乳のやさしいコクをたっぷりと染み込ませ、苺色のホイップとあまおう苺ソースで仕上げた一皿です。

あまおう苺を贅沢に使用した、とろける口どけ【あまおう苺のパンナコッタ】

本イベントのために開発した、苺を練り込んだパンナコッタ生地と、あまおう苺を使用したソースの二層仕立て。なめらかでとろける口どけで、あまおう苺のやさしい甘みが重なった、上品な味わいの一品です。

25年の歳月をかけてたどりついたとろける黄金比【カスタードプリン】

濃厚でなめらかなカスタードに、ほろ苦いカラメルを合わせた、王道カスタードプリン。25年の歳月をかけてたどり着いた “黄金比” が生み出す味わいはどこか懐かしく、心をほっと温めてくれます。当ホテルの人気企画『BFH絶品プリン総選挙第一弾』では第1位を獲得し、「卵のコクが濃厚」「優しい食感で何個でも食べられる」といった声が寄せられ、BFHを代表する定番デザートとして提供しています。

BFH自家製｜季節で変わるこだわりのアイスクリーム

動物性と植物性のクリームを組み合わせ、コクがありながらもすっきりとした味わいの、BFH自家製の季節で変わるアイスクリーム。「しっかりした味わいなのに食後でも心地よく楽しめる」そんな理想を目指し、最後のひと口まで重たさを感じさせない口当たりに仕上げました。本イベントでは、八女抹茶・バナナの２種類のミルクアイスを販売します。

BFH総料理長監修糸島産零ワンポークとココナッツのカレー

糸島のブランド豚「零ワンポーク」を使用した、BFHキッチンカーの定番“朝カレー”。ピーナッツとココナッツミルクのまろやかなコクに、オリジナル配合のスパイスを重ね、やさしさと奥行きのある味わいに仕上げました。ホテルクオリティの本格カレーをお楽しみください。

『The BREAKFAST HOTEL』概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=qKl19d3p2GQ

The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲所在地：福岡県福岡市博多区中洲3丁目6-19電話：092-291-4123施設：客室数134室 公式Webサイト：https://www.resorts.co.jp/fukuoka-nakasu

The BREAKFAST HOTEL 福岡天神所在地：福岡県福岡市中央区春吉3丁目23-3電話：092-737-4123施設：客室数117室 公式Webサイト：https://www.resorts.co.jp/fukuoka-tenjin

The BREAKFAST HOTEL PORTO石垣島所在地：沖縄県石垣市登野城86電話：0980-87-9010施設：客室数119室公式Webサイト：https://www.resorts.co.jp/ishigakijima

The BREAKFAST HOTEL MARCHE石垣島所在地：沖縄県石垣市大川217電話：0980-84-2200施設：客室数55室公式Webサイト：https://www.resorts.co.jp/marche-ishigakijima