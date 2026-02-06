近畿大学総合社会学部（大阪府東大阪市）総合社会学科社会・マスメディア系専攻教授 寺本誠ゼミは、株式会社交通タイムス社（東京都千代田区、以下：交通タイムス社）が主催・運営する、カスタマイズをテーマとしたモーターショー「第29回 大阪オートメッセ2026」において、「デコる」をテーマに若者の視点からカーライフを身近にする体験型企画を実施します。【本件のポイント】●若年層に車やカーライフにもっと興味をもってもらうため、近大生が「デコる」という若者視点でイベントを企画●免許証をデコる「デコ免許証」やトランクをデコる「デコトランク」、生成AIを使用した企画などを「大阪オートメッセ2026」に出展●学生は企画立案や準備、告知活動や当日運営まで一貫して担当することで、PR活動を実践的に学ぶ【本件の内容】総合社会学部の寺本ゼミと交通タイムス社は、若年層に車やカーライフにもっと興味を持ってもらうことを目的に、インテックス大阪で開催される関西最大級のモーターショー「第29回 大阪オートメッセ2026」に出展し、若者ならではの視点で「デコる」をテーマにした、来場者参加型企画を実施します。スマホケースやバッグ等をデコる感覚で、デザインされた透明袋に免許証を入れ、シールを使って自由にデザインする「デコ免許」。交通タイムス社が偶数月の1日に発行する、ミニバンやワゴン車のドレスアップ・改造に特化した自動車雑誌「Wagonist（ワゴニスト）」とコラボして、本来は荷物置きであるトランクを自分の好きな空間へとカスタマイズする「デコトランク」。SNSで事前に募集した「ドライブ時に聴きたい音楽」をもとに、世界最大級のオーディオ配信サービス「Spotify（スポティファイ）」でプレイリストを制作し来場者に配布する「Deco Drive Playlist」。4つの質問に答えることで12タイプに分かれる、自分に合った未来のカーライフ診断を受けてから、診断結果と来場者の写真を生成AIで合成した画像をカードにしてプレゼントする「デコるMIR"AI"の車ラボ」。学生が考案したこの4企画を、ゼミ生17人が参加して運営します。また、集客に向けては、ゼミ生が動画を作成してSNSでの情報発信に取り組んでいます。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月13日（金）～15日（日）9：00～18：00場所 ：インテックス大阪 6号館Dゾーン（大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102、 OsakaMetro南港ポートタウン線「中ふ頭駅」から徒歩約5分）対象 ：一般の方入場料 ：一般 前売 3,000円（税込）/ 当日 3,500円（税込） U-22 前売 2,000円（税込）/ 当日 2,500円（税込）お問合せ：オートメッセ事務局 株式会社交通タイムス社 大阪支社 TEL（06）6458-0300【株式会社交通タイムス社】所在地 ：東京都千代田区神田錦町3丁目13-7 名古路ビル本館8階代表者 ：代表取締役 宮木敏也創業 ：昭和29年（1954年）9月29日事業内容 ：出版事業（CAR トップ、XaCAR、ワゴニスト、POWER Watchなど） ウェブメディア事業（WEB CARTOP、AUTO MESSE WEBなど） イベント事業（大阪オートメッセ、R's Meetingなど自動車イベント）従業員数 ：53人ホームページ：https://www.kotsu-times.jp/【大阪オートメッセ】平成9年（1997年）から大阪で開催されているモーターショー。自動車とカスタマイズを軸にした、多様なクルマ・エンターテイメントを追求します。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベント。「オモロイ アシタ ムゲンダイ」をスローガンに掲げ、「オモロイ」という価値観を大切に人々の好奇心を刺激し、人とクルマの「アシタ」に向かって、「ムゲンダイ」の可能性をデザインしていきます。【関連リンク】総合社会学部 総合社会学科 マスメディア系専攻 教授 寺本誠（テラモトマコト）https://www.kindai.ac.jp/meikan/3095-teramoto-makoto.html総合社会学部https://www.kindai.ac.jp/sociology/