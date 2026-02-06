東京都府中市を中心に子育て支援活動を展開するNPO法人ママチャーリーズ（所在地：東京都府中市、理事長：成川綾）は、2021年の法人設立から5周年を迎えました。また、この度「令和6年度 東京都女性活躍推進大賞」において、地域の子育て環境向上への寄付が評価され、優秀賞（地域部門）を受賞いたしました。この二つの節目を記念し、さらなる支援の輪を広げるため、2026年1月31日よりSyncableにてアニバーサリードネーション（寄付キャンペーン）を開始いたしました。

■ 受賞の背景と活動の歩み

ママチャーリーズは2009年の結成以来、現役ママ・パパの視点から「ほしかった子育て情報」と「つながり」を届けてきました。情報サイト「てくてく府中」の運営や、孤独な育児をなくすための居場所づくり（保活カフェ・入学ラウンジ）など、地域に根ざした活動が評価され、今回の東京都女性活躍推進大賞 優秀賞の受章に至りました。

■ キャンペーン実施の目的

次の5年へ「ワクワクする子育てのまち」を

5周年はゴールではなく、新しいスタートラインです。本キャンペーンで集まった寄付金は、以下のような「地域の親子が本当に必要としている活動」の維持・拡充に活用させていただきます。​情報支援： 子育て情報サイト「てくてく府中」の取材・運営強化​居場所づくり： 「ちいきのわ食堂（子ども食堂）」や学習支援「てらこや中河原」の運営​相談支援： 保育園・幼稚園・小学校への不安を解消する「保活カフェ」「入学ラウンジ」の開催​ネットワーク： 地域の子育て支援団体との連携強化

代表メッセージ（理事長・成川綾より）

「初めての育児や保活、小学校入学……不安や孤独を抱えるママ・パパのそばにいたい。そんな思いで走り続けてきた5年間でした。今回の受賞は、応援してくださった地域の皆様一人ひとりのおかげです。受賞の追い風に乗り、もっとワクワクする子育てのまちを一緒につくっていきましょう。」

【キャンペーン概要】

名称： 受賞記念＆法人設立5周年記念アニバーサリードネーション​期間： 2026年1月31日(土) ～ 2026年2月28日(土)​目標金額： 200,000円​寄付ページURL： https://syncable.biz/campaign/9373

■ 団体概要

■ 団体概要​名称： 特定非営利活動法人ママチャーリーズ​代表者： 理事長 成川 綾​所在地： 東京都府中市美好町1-11-2​法人登記： 2021年2月4日団体設立： 2008年4月1日​URL： http://www.tekutekufuchu.com​主な活動： 子育て情報サイト運営、親子ひろば・イベント運営、子ども食堂、学習支援​【本件に関するお問い合わせ先】​団体名： 特定非営利活動法人ママチャーリーズ​担当者名：成川​電話番号： 070-6488-6291​メールアドレス： info@tekutekufuchu.com

http://www.tekutekufuchu.com