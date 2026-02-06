株式会社フジノネ(所在地：静岡県熱海市、代表取締役社長：河越 敬仁)が運営するお濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」は、2026年2月6日(金)より季節限定メニューとして、お濃茶と桜の香りを愉しむ「桜お濃茶クレープ」、「桜お濃茶ラテ」、「お濃茶だんご 桜いちご」を発売いたします。

さらに同日より、食べ歩きとお持ち帰りどちらでも愉しめる「お濃茶だんご」を3種販売スタートいたします。

熱海の春散策を彩る、お濃茶専門店ならではの季節限定の味わいをぜひご堪能ください。

［公式サイト］ https://www.atami-satori.com/





【春季限定】満開のあたみ桜をイメージした、お濃茶スイーツが新登場！





■静岡県産抹茶「さとり」使用のお濃茶専門店に、ふわりと春香る“桜スイーツ”が登場

熱海さとり本店の「お濃茶クレープ」は、オープンから2年で累計販売数12万個を突破した人気商品です。この度、大人気のお濃茶クレープから春限定メニューとして、もちもちの抹茶求肥と桜餡、ふわふわの桜クリームをトッピングした「桜お濃茶クレープ」、抹茶の旨味と桜の華やかな香りが溶け合う「桜お濃茶ラテ」、季節限定の人気メニュー「お濃茶だんご」から、桜餡といちご桜ソースをまとったおだんごを、お濃茶クレープ生地でくるりと包んだ「お濃茶だんご 桜いちご」を発売いたします。

満開のあたみ桜をイメージして仕上げたお濃茶スイーツを味わいながら、熱海の一足早い春の訪れをご堪能ください。









■濃厚なお抹茶と桜の華やかなマリアージュを愉しむ、桜スイーツ3種登場！

●桜お濃茶クレープ

もちもちのお濃茶クレープ生地に、抹茶クリーム、抹茶ソース、抹茶生チョコ。そして、甘酸っぱい桜いちごソース、桜香る桜あんともちもちの抹茶求肥をトッピングし、桜餅風に巻き上げました。

仕上げに絞ったふわふわの桜クリームは、まるで満開のあたみ桜のよう。春だけの特別な味わいをお愉しみください。





〈商品概要〉

ふわふわの桜クリームがまるで熱海桜のように満開です。

商品名 ： 桜お濃茶クレープ

発売日 ： 2026年2月6日(金)

価格 ： 1,200円(税込)

アレルギー： 乳成分・小麦・卵・ごま・アーモンド・大豆





桜お濃茶クレープ





●桜お濃茶ラテ

店内で練り上げたさとり自慢のお濃茶ベースと、桜香るピンク色のミルクベースでつくる、春限定の桜お濃茶ラテ。甘酸っぱいいちご桜ソースを混ぜながら、抹茶の旨味と桜の華やかな香りが溶け合う味わいをご堪能ください。

桜が舞う春の熱海散策のお供におすすめです。





〈商品概要〉

お濃茶の旨味と桜の華やかな香りが溶け合う一杯。

商品名 ： 桜お濃茶ラテ

発売日 ： 2026年2月6日(金)

価格 ： 880円(税込)

アレルギー： 乳成分・小麦・大豆





桜お濃茶ラテ





●お濃茶だんご【桜いちご】

期間限定販売の「お濃茶だんご」から春限定メニューが登場！

桜あんといちご桜ソースをまとったおだんごを、もちもち食感のお濃茶クレープ生地でくるりと包みました。

仕上げに、甘酸っぱいいちごピューレと華やかに香る桜クリームをトッピング。抹茶の旨味と桜の香り、いちごの甘酸っぱさが組み合わさった、桜が舞う季節の熱海散策にぴったりのおだんごです。





〈商品概要〉

甘酸っぱい春の香りが広がる、もちもちのお濃茶だんご

商品名 ： お濃茶だんご 桜いちご

発売日 ： 2026年2月6日(金)

価格 ： 580円(税込)

アレルギー： 乳成分・小麦・卵・ごま・アーモンド・大豆





お濃茶だんご 桜いちご





■ もちもちのお濃茶クレープ生地で包んだ「お濃茶だんご」 3種も販売スタート！

熱海さとり本店、一番人気のお濃茶クレープ生地でくるりと包んだ、もちもちのおだんご串。春限定の「桜いちご」の他、定番メニューの2種【ブリュレ・あんこ】を販売いたします。

食べ歩き・お持ち帰りどちらでもお愉しみいただけますので、ご自宅でもさとりのお濃茶の味わいをご堪能ください。





〈商品概要〉

商品名 ： お濃茶だんご ブリュレ

価格 ： 480円(税込)

アレルギー： 乳成分・小麦・卵・ごま・アーモンド・大豆・ゼラチン





〈商品概要〉

商品名 ： お濃茶だんご あんこ

価格 ： 450円(税込)

アレルギー： 乳成分・小麦・卵・ごま・アーモンド・大豆





上から、あんこ・桜いちご・ブリュレ





■『熱海さとり本店』とは

一般的に目にする「薄茶(お薄)」の2倍もの量の抹茶を贅沢に使用し、とろりと練り上げた、抹茶本来の爽やかさとまろやかな旨味が味わえる特別な一服「お濃茶」。古くから“大切なおもてなしのお茶”として伝えられてきたお濃茶の魅力を「もっと多くの若い人にも知ってもらいたい」「新しい抹茶スイーツで熱海を盛り上げたい」そんな思いを込めて、お濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」が誕生しました。

「熱海さとり本店」は、創業110年以上の歴史をもつ老舗「丸七製茶」が抹茶本来の色・香り・旨みをスイーツにしてもしっかりと味わえるようにと「焙煎時間」「焙煎温度」「産地」にこだわり抜いて、当店のためだけに調合したオリジナルブレンドの静岡県産抹茶「さとり」を贅沢に使用した“お濃茶スイーツ”専門店です。

店内で練り上げたお濃茶でつくる、抹茶の美味しさを最大限に引き出したクレープやソフトクリームなどの“お濃茶スイーツ”の数々をお楽しみいただけます。





美しい緑色が特徴。店内で丁寧に練り上げた「お濃茶」を使用しております





■店舗概要

店舗名 ： 熱海さとり本店

所在地 ： 〒413-0013 静岡県熱海市銀座町10-16

アクセス ： JR熱海駅より徒歩12分

TEL ： 0557-29-6295

営業時間 ： 10時00分～18時00分(L.O.17時30分)

※平日は営業時間が変更となる場合がございます。

定休日 ： 不定休

公式サイト： https://www.atami-satori.com/





熱海さとり本店





■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売 及び 品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光商品の企画、開発、卸販、販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp