“ビル一棟まるごと”いちごスイーツ尽くし！の熱海のいちごスイーツ専門店「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」(運営：株式会社フジノネ)は2026年2月20日(金)～2月24日(火)の5日間、初開催となる「静岡いちごの収穫祭」を行います。

旬を迎える静岡いちごを皆さんと一緒に存分に楽しめる、「いちご盛り放題ソフト」などの限定メニューをご用意してお待ちいたします！

【公式サイト】 http://www.atami-bonbonberry.com

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/atamibonbonberry/





静岡いちごの収穫祭 ※写真はイメージです





■熱海で静岡いちごの旬を盛り上げます！

日本有数のいちごの産地・静岡県の東の玄関口、熱海。ここに位置するいちごスイーツ専門店として、静岡いちごの旬を熱海から盛り上げるため、「静岡いちごの収穫祭」を初開催いたします。

「いちご」は、静岡県の温暖な気候がいちごの栽培に適しており、お茶やみかんと共に静岡県を代表する特産物です。静岡県内で栽培している主な品種をご紹介します。





「いちご」は、静岡県の温暖な気候がいちごの栽培に適しており、お茶やみかんと共に静岡県を代表する特産物です。静岡県内で栽培している主な品種をご紹介します。

【紅ほっぺ】（特徴）甘みと酸味のバランスがとても良く、いちご本来の甘酸っぱさです。

【章 姫】（特徴）やわらかな食感で、酸味が少なく甘味をしっかり感じることができます。

【きらぴ香】（特徴）宝石のような「輝き」に、品の良い「甘み」とフルーティーな「香り」です。

※使用するいちごの品種は仕入れ状況により異なります。









■最大いちご20個！？「いちご盛り放題ソフト」

いちごの旬の時期ならでは！人気の「いちごみるくソフト」をのせたカップに、目の前で「STOP！」とお声がけいただくまで静岡いちごを盛って提供いたします。静岡いちごの甘酸っぱい味わいに、ソフトクリームのミルキーな甘さがぴったりです。お好みで練乳もおかけいたします。





いちご盛り放題ソフト





こぼれるまでいちごを盛り放題！

「いちご盛り放題ソフト」

価格 ： 1,800円(税込)

アレルギー： 乳成分

※カップからいちごがこぼれたら「STOP」のお声がけがなくても盛り放題は終了となります。いちごの大きさによって、最大盛れる個数は変わります。









■いちごをふんだんに楽しむ「大粒いちご大福」や「ロングいちごあめ」

いつもよりも大きめサイズの静岡いちごを使用した「大粒いちご大福」と、通常の約2倍の個数をつかった「ロングいちごあめ」も登場いたします！大粒いちご大福はお持ち帰りもおすすめです。





大粒いちご大福





ロングいちごあめ













【大粒いちご大福】

価格 ： 400円(税込)

アレルギー： 小麦





【ロングいちごあめ】

価格 ： 700円(税込)

アレルギー： なし





※上記限定メニュー以外は当日の入荷状況により、静岡県産以外のいちごも使用する場合がございます。









■「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」について

「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」は、熱海をもっとカラフルに、もっとワクワクする街にしたいとの思いから、ビルを丸ごと一棟フルリノベーションし、2019年に熱海初のいちごスイーツ専門店として誕生しました。「いちごスイーツの夢のアトリエ」をコンセプトに、各階にテーマを設け、異なった内装デザインで可愛らしいいちごの世界観を表現しています。1階ではテイクアウトスイーツやお土産品を販売、3、4階にはフォトスポットいっぱいのイートインスペースをご用意しております。

熱海初の「いちごスイーツ専門店」としていちごの魅力を全国に発信して、このいちごスイーツのアトリエが、「おいしい」と「楽しい」で溢れる場所になるよう、とっておきのいちごスイーツを1年中お届けしています。





いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.





私たちが目指すのは、

いちごを主役にしたとっておきのスイーツで、

あなたの幸せな“トキ”を創ること。

たくさんの願いを込めて、今日もスペシャルないちごスイーツをお届けします。









■店舗概要

店舗名 ： いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.

概要 ： 1階／持ち歩き・テイクアウトスイーツ、お土産品販売

2階／工房

3階、4階／イートインスペース(カフェメニュー販売)

所在地 ： 〒413-0011 静岡県熱海市田原本町3-16

アクセス ： JR熱海駅より徒歩2分

TEL ： 0557-55-9550

営業時間 ： 10：00～18：00

公式サイト ： http://www.atami-bonbonberry.com

公式Instagram： https://www.instagram.com/atamibonbonberry/









■会社概要

会社名 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： 観光土産品の企画・開発・製造・卸・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： http://fujinone.com/