株式会社ラルファシリティーズは、民泊事業「LALL BnB」がAirbnbで「スーパーホスト」に認定されました。

株式会社LALLヒューマンホールディングス(https://lallgroup.com/)（本社：渋谷区 代表取締役：原川久司）のグループ会社である株式会社ラルファシリティーズ(https://lall-fclts.com/)（本社：渋谷区 代表取締役：原川久司）は、主軸事業である宿泊業の内の一つ、民泊事業「LALL BnB」が【Airbnb】で「スーパーホスト」に認定を受けました。

福岡県南区皿山の民泊施設◇Aiebnbとは

Airbnb（エアビーアンドビー）は、空き部屋や家を貸したい人（ホスト）と、宿泊先を探している旅行者（ゲスト）を世界規模でマッチングする世界最大級の民泊オンラインプラットフォームです。世界190カ国以上、220以上の国や地域で、一般住宅、別荘、お城まで多様な物件に宿泊でき、現地での暮らすような体験が可能になっています。

◇スーパーホストとは

スーパーホストになるには、宿泊施設を掲載しているリスティング所有者で、アカウントの状態が良好であり、さらに以下の基準を満たす必要があります。

・10件以上の宿泊予約、または合計で100泊以上となる3件の予約を受け入れた実績があること

・返答率90%以上を維持していること

・キャンセル率1%未満を維持していること（重大な影響を及ぼす事象またはその他の正当な理由によ

るキャンセルは影響しません）

・総合評価4.8以上を維持していること（レビューは、ゲストとホストの双方がレビューを投稿した時

点、またはレビュー投稿期限の14日間が過ぎた時点、いずれか早いほうの時点でスーパーホストのス

テータス評価の対象になります）

◇LALL BnBとは

都会の喧騒を離れ、静かで温かい雰囲気の中で、まるで自宅にいるかのようなリラックスした空間を提供します。お部屋の中は、清潔で広々とした空間に充実した設備へフルリノベーションを行い、ゆったりとしたソファ、大きなテーブルでくつろぎ、夜は心地よい眠りを誘う大きなベッドや寝具を用意しています。

観光名所の近くで運営しており、各名所にもアクセス良くいくことができ、「また行きたい」と思う空間の提供を行っています。

◇株式会社ラルファシリティーズとはLALL Vacation SarayamaLALL BnB民泊の運営(https://lall-bnb.com/)

北海道に2箇所、福岡に1箇所、戸建て住宅を購入し落ち着いた雰囲気にフルリノベーションし民泊用住宅として運営。さらに管理戸数の拡大を行っています。

カップルや家族だけでなく複数家族やコミュニティ単位、サークルや社員旅行など10名前後のグループに対応した仕様となっています。

サンモリッツ志賀ホテルの運営(https://lall-fclts.com/#business-3)

JR長野駅から長野電鉄特急で約45分、湯田中駅から徒歩3分にある湯田中温泉の温泉宿「山の内ヒルズ」の運営と、今回オープンした志賀高原にある「サンモリッツ志賀」の運営を行っています。

ラルステイマンスリーマンション事業(https://lall-stay.com/)

首都圏・中部・関西エリアの大都市圏を中心に、100室以上のコンパクトマンションを保有＆借り上げを行っています。全室家具家電完備し出張や旅行。受験の宿泊など様々な用途に利用されています。

アジアンタイムリゾート隠れ屋ヴィラの運営(https://kakure-ya.com/)

茨城県稲敷市にて東南アジアをイメージした作りで全室露天風呂と室内ジャグジーを完備したプライベートコテージを運営しています。一部屋ごとに独立してることに加え、夕食や朝食・各種オプションもすべてお部屋にて対応します。VIP特別室には岩盤浴も完備しています。

(株)ラルファシリティーズでは、上記のように宿泊事業を主軸に事業展開を行っており、ご利用いただくお客様が安心して過ごしていただけるよう、当たり前のことを当たり前に提供し皆様にご満足していただけるよう日々取り組んでまいります。

商号：株式会社 ラルファシリティーズ

設立：2003年9月

代表：代表取締役 原川 久司

住所：東京都渋谷区渋谷1-9-8 朝日生命宮益坂ビル3階

電話：03-5468-0508

WEB：株式会社ラルファシリティーズ(https://lall-fclts.com/)

