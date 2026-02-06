【COUP DE CHANCE】2026 SPRING & SUMMER COLLECTION ヴィジュアルLOOK BOOK第一弾を公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルのレディースファッションブランド「COUP DE CHANCE（クードシャンス)」（https://store.world.co.jp/s/brand/coup-de-chance/(https://store.world.co.jp/s/brand/coup-de-chance/)）は、2月6日(金)より公式オンラインサイトにて2026年春夏シーズンのヴィジュアルおよびLOOK BOOK第一弾を公開いたします。

百貨店を中心に展開するCOUP DE CHANCE(クードシャンス)は“Beauty & Sensuality”をコンセプトに、内面から滲み出る知性・気品・そして大人の女性にしかない色気、自分自身が美しくあるためのスタイルを提案するレディースブランドです。

キャリア女性に向けて華やかでフェミニン、綺麗なフォルムにこだわった女性らしさを取り入れた商品を多数展開しています。

2026年春夏コレクションのシーズンテーマは”Practical and Elegant”

今シーズンは、実用的でエレガントな洗練されたスタイルをご提案いたします。

デニムやエアリーなシアー素材、凹凸感のあるレースが印象的なコレクションは、内面から滲み出る「艶感」を持つSENSUALITYな女性に向けて、着ることで気分が高まり、新しい自分に出会えるスタイルを表現しています。

春夏の第一弾となるヴィジュアルLOOKでは、華やかなツイードのジャケットやクードシャンスらしいプリントのブラウスなどが登場します。また、ピンクやブルーといったトピックカラーがアイテムを彩ります。

さらに、クードシャンスでは17代目となる「360°美シルエットシリーズ」の人気ジャケットも、着心地とサイズ感をブラッシュアップし、新しくペプラムシルエットを取り入れることで、より女性らしく作り上げています。

女性らしいデザイン・シルエットに拘った長く愛用されるワードローブを展開します。

ぜひこの機会にクードシャンスの春の新作コレクションをご覧ください。

【 SPRING COLLECTION 2026 “Practical and Elegant” 】

【 商品のお取り扱い 】

詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/coup-de-chance/lookbook/26ss01/

■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/coup-de-chance/

■ 全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR187&link_id=187_H_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR187&link_id=187_H_shoplist)

【 Social Media 】

■ 公式Instagram @cdec_official

■ 公式LINE @cdec / クードシャンス

【 Brand concept 】

Beauty & Sensuality

内面から滲み出る知性・気品・そして大人の女性にしかない色気

自分自身が美しくあるためのスタイル。クードシャンスは纏う人を引き立てる華やかでフェミニン、 綺麗なフォルムにこだわったワードローブを提案します。

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：逈 博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/