列車＋宿泊または日帰りプランがセットで便利な旅行商品「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」4～9月乗車分が2月14日（土）より申込受付開始！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス


列車と宿泊または日帰りプランがセットで便利な旅行商品「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」は、2026年2月14日（土）4時より2026年4月1日（水）～ 9月30日（水）乗車分の商品の申込受付を開始いたします。



温泉・リゾートホテルでゆったり楽しみたい方、推し活やスポーツイベントを楽しみたい方、旬な食材やお酒を堪能したい方など、北海道から関西まで幅広い商品をご用意しておりますので、旅行のスタイルに合わせてオリジナル旅をお楽しみください。



お申込みの際に使える割引クーポンも様々配布いたしますので、割引クーポンを活用してさらにおトクにご旅行をお楽しみください。



JR東日本びゅうダイナミックレールパック以外にも、祭り・花火の観覧席や貸切見学が組み込まれている特別企画ツアーや個人では手配しにくいイベントが組み込まれたツアーなど多彩な商品を取り扱っている「日本の旅、鉄道の旅」では、人気の鉄道の旅、観桜の旅、観覧席付き 祭り・花火の旅など春から夏にかけての観光付きツアーを多数取り揃えております。





１．2026年4月1日～9月30日乗車分のご旅行申込受付開始！

■申込受付開始日時：2026年2月14日（土）4:00


■乗車期間：2026年4月1日（水）～ 9月30日（水）



▼詳細：「びゅうトラベル」サイト


https://www.jre-travel.com/drp/



２．お申込みに使える割引クーポンは要チェック！

JR東日本びゅうダイナミックレールパックでは、おトクなクーポンを多数ご用意しております。旅行申込の前には「びゅうトラベル」サイトを要チェック！



▼詳細：「びゅうトラベル」サイト（割引クーポン一覧ページ）
https://www.jre-travel.com/coupon/







1回のお申込みにつき最大2つまで割引クーポンの併用が可能です。同一クーポンタイプの併用はできませんので、各クーポンタイプをご確認のうえ、申込操作「選択内容確認」画面にて利用したいクーポンコードを貼り付けて適用してください。





３．「しあわせの風ふくしま」ふくしまデスティネーションキャンペーン開催！



福島県デスティネーションキャンペーン実行委員会とJRグループは、2026年4月～6月に春の福島県全域を舞台に「ふくしまデスティネーションキャンペーン」を開催します。


「しあわせの風ふくしま」をキャッチコピーに風の恵、風の香、風の詩、風の路の4つのテーマでふくしまの魅力をお届けします。


JR東日本びゅうダイナミックレールパックでも4つのテーマに沿っておすすめの旅行商品をご紹介しております。



▼詳細：「びゅうトラベル」サイト（福島旅行特集ページ）


https://www.jre-travel.com/tohoku/fukushima/


※2026年2月16日更新予定



JR東日本びゅうダイナミックレールパックを使って、自分だけのオリジナル旅を！

■列車と宿、列車と日帰りプランがセットでおトク！


　旅行のスタイルに合わせて、お客さまご自身で組み合わせが可能。


■最短、出発当日までお申込み可能。


　JR東日本等の駅の指定席券売機にてきっぷを発券して出発！


■旅行・出張・ワーケーション、さまざまな旅にぜひご活用ください。



【取扱いサイト】


　お申込み可能時間：4:00～23:40/年中無休


　※システムメンテナンス等により変更になる場合がございます。


●びゅうトラベル


　https://www.jre-travel.com/






●旅行情報サイト　びゅうたび


　https://www.viewtabi.jp/






●びゅうトラベル公式X


　https://x.com/jreast_tour



●びゅうトラベル公式Facebook


　https://www.facebook.com/jreast.tour



●びゅうトラベル公式Instagram


　https://www.instagram.com/viewtravel_dp/



【観光付きツアーもおまかせ！】国内ツアー予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」

人気の鉄道の旅、観桜の旅、観覧席付き 祭り・花火の旅など、春から夏にかけての観光付きツアーを多数取り揃えております。


■観桜の旅「春爛漫！大人のお花見特集」

大人気の桜の春旅から、おすすめツアーをご紹介します！



花見山公園（イメージ）写真提供：福島県観光復興推進委員会　桜の見頃（例年）：4月上旬～中旬
「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」鑑賞と福島の桜名所「花見山公園」「三春滝桜」

【出 発 日】4/10(金)、12(日)


【発 着 地】東京駅発着 他


【旅行期間】1泊2日


【添 乗 員】全行程添乗員同行


【旅行代金】54,800円


　　　　　　おとな1名様／2名様1室利用時






ツアー詳細はこちら :
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=26B2053&utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=20260206_PRTIMES_26B2053

「日本の旅、鉄道の旅」では、観桜ツアーを豊富に取り揃えております！


↓「春爛漫！大人のお花見特集」はこちら↓


https://www.jrview-travel.com/content/sp/sakura/(https://www.jrview-travel.com/content/sp/sakura/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=20260206_PRTIMES_spsakura)



■観覧席付き 祭り・花火の旅「日本の祭り＆花火特集」

お祭りを旅の主役にしてみませんか？



能代七夕 天空の不夜城（イメージ）
大迫力の「青森ねぶた」「秋田昼竿燈」ときらびやかな能代七夕「天空の不夜城」

【出 発 日】8/2(日)


【発 着 地】東京駅発着 他


【旅行期間】2泊3日


【添 乗 員】全行程添乗員同行


【旅行代金】136,000円


　　　　　　おとな1名様／2名様1室利用時





ツアー詳細はこちら :
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=26B2157&utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=20260206_PRTIMES_26B2157

「日本の旅、鉄道の旅」では、観覧席付き祭り・花火のツアーを豊富に取り揃えております！


↓「日本の祭り＆花火特集」はこちら↓


https://www.jrview-travel.com/content/sp/festival/(https://www.jrview-travel.com/content/sp/festival/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=20260206_PRTIMES_spfestival)





【取扱いサイト】「日本の旅、鉄道の旅」


　お申込み可能時間：24時間/年中無休


　※システムメンテナンス等により変更になる場合がございます


　▼サイトURL


　https://www.jrview-travel.com(https://www.jrview-travel.com/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=20260206_PRTIMES_TOP)





当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。



・びゅうサスティナブルツーリズムプロジェクト


　 https://www.jre-vts.com/business/sustainable/