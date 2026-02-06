DigiKey、2025年に108,000点以上の新規取扱在庫部品と364社の新規サプライヤを追加

Digikey2025年、DigiKeyは即時出荷可能な製品カタログに364社の新規サプライヤと108,000点以上の新製品を追加しました。

世界をリードする電子部品 & 自動化関連製品を提供するグローバルディストリビュータであるDigiKeyは、2025年に108,000点以上の新製品(https://www.digikey.jp/ja/new-products/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)を追加し、即日出荷可能な在庫製品を大幅に拡充しました。コアビジネス、マーケットプレイス、「フルフィルメント by DigiKey」プログラム全般で、合計160万点以上の新製品と364社の新規サプライヤを追加しました。

DigiKeyのグローバルビジネス開発担当VPのMike Slaterは「DigiKeyが業界で突出している要因は、他に類を見ない幅広いカテゴリと豊富な選択肢を網羅した製品ラインアップと革新的な新製品の導入にあります」と述べ、さらに「製品ラインアップ内での投資に加え、ウェブ体験、輸出コンプライアンス、価格競争力にも投資したことで、顧客数とウェブサイトトラフィックが飛躍的な増加を継続しています」と語りました。

2025年も製品ラインアップを着実に拡充し、第4四半期には25,653点の新規取扱在庫部品と89社の新規サプライヤを製品カタログに追加したことで、目覚ましい実績を残しています。

DigiKeyでは即日出荷用の在庫製品の拡充に取り組んでいます。そのため、エンジニア、設計者、メーカー、購買担当者は試作用の部品を必要な分だけ注文して即日出荷で受け取ることができ、工場で生産するような大量の部品を特別に発注したり、リードタイムや輸送時間を気にしたりする必要はありません。

第4四半期に新たに加わったサプライヤ(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/new-mfg/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：

・ Synaptics(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/synaptics/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：次世代のデジタル体験設計に適したAI製品の製品ラインアップを提供。

・ ABB Installation Products(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/abb-installation-products/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：産業機器、業務用機器、民生用機器アプリケーション向けのキャビネットインフラや電気保護製品を提供。

・ Silanna Semiconductor(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/silanna/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：ADCデータコンバータやレーザードライバICなどのアナログ技術の開発と製造を手がける企業。

DigiKeyが在庫を拡充することにより、お客様はそれぞれの業界における革新的な新製品（NPI）も入手することができます。2025年第4四半期に追加された新製品の例を以下に挙げます。

・ Wagoの第2世代エッジコンピュータ(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/w/wago/second-generation-edge-computers/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)により、エンジニアやエンタープライズソフトウェア開発者は、機械学習などの大量のデータ処理用に独自の内部アプリケーションを実行できます。

・ Arduino UNO Q(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/a/arduino/uno-q-microcontroller-board/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)は高度なエレクトロニクスプロジェクトやアプリケーション向けに、強化された性能、優れた柔軟性、改善された接続オプションを提供します。

・ Lattice SemiconductorはMachXO4(TM) FPGA製品ラインアップ拡充(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/l/lattice/machxo4-fpga-family/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)により、超低消費電力かつ高性能な製品で現代システムのニーズに応えます。

・ HiroseのFX31シリーズ(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/h/hirose/fx31-series-floating-connector/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)フローティング高電流コネクタは、ピンあたり最大25A/800Vをサポートします。耐振動性、耐ミスアライメント性、+125°Cまでの安定した性能を備えています。

・ Analog DevicesのMAX22216V(https://www.digikey.jp/ja/products/detail/analog-devices-inc-maxim-integrated/MAX22216VATJ-VY/28245175?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)はソレノイドバルブ、DCモータ、比例バルブ、双安定性バルブ、リレーなどの誘導負荷を駆動するための4つのプログラム可能36Vハーフブリッジを統合したAEC-Q100認定ドライバです。

・ SamtecのNitroWave高性能RFマイクロ波ケーブルアセンブリ(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/s/samtec/nitrowave/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)はこれまでの業界標準を超える広い周波数帯域に最適化されており、航空宇宙、防衛、データ通信、コンピュータ、半導体、計測機器の各市場におけるニーズに対応します。

・ TDK Corporationは、最大30gの機械的振動に耐える設計のSMDハイブリッドポリマーアルミ電解コンデンサB409xシリーズ(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/e/epcos/b409x-series-smd-capacitors/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)を拡充しました。

DigiKeyの製品ラインアップにおけるサプライヤと取扱製品について詳しくはDigiKey.jp(https://www.digikey.jp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)をご覧ください。

DigiKeyについて

米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは、世界をリードする電子部品とオートメーション製品のグローバルディストリビュータです。およそ3,000社の一流メーカーの部品を1,750万点以上取り揃え、業界屈指の幅広いカテゴリと豊富な選択肢を網羅した製品ラインアップをご用意するとともに、世界中への即日出荷にも対応しています。プロジェクトのあらゆる段階を効率化する革新的なデジタルソリューションや設計ツール、スムーズな購入プロセスを提供し、エンジニア、設計者、実装担当者、購買担当者から厚い信頼を得ています。DigiKeyが提供するエレクトロニクス製品のディストリビューション、自動化ソリューション、設計リソースの詳細については、以下のリンクをご覧ください。

